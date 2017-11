Tiết lộ về bí mật của các cô dâu IS

Tania Georgelas, 33 tuổi, vợ một tay súng cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiết lộ lý do khiến cô đi đến quyết định cưới một người chồng khủng bố là bởi sự cực đoan mà cô chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Sinh ra và lớn lên ở Anh, người phụ nữ này đã quá ám ảnh với những hình ảnh bạo lực trong khu vực cô sống. “Gia đình tôi khi đó ở cạnh những người hàng xóm tồi, họ thường xuyên đập cửa sổ nhà tôi. Tôi mang nỗi căm hận từ đó và lên kế hoạch trả thù bằng mọi giá. Tôi muốn lấy lại danh dự”, người phụ nữ có 4 con nói.

Sự cực đoan của cô có cơ hội phát triển mạnh hơn trong thời gian Tania học ở London. Tư tưởng bạo lực, lòng hận thù và ước muốn ra tay tiến hành hoạt động khủng bố của Tania được nhóm bạn sinh viên người Algeria thúc đẩy.

Tania Georgelas, 33 tuổi, từng là vợ của một tay súng cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đỉnh điểm là sau vụ khủng bố 11/9 nhằm vào Mỹ, Tania, khi đó 17 tuổi đã tuyên bố muốn trở thành “thánh chiến binh nòng cốt thực sự” sau khi chứng kiến các tòa tháp đổ sập.

Vài năm sau đó, khi đang tham gia tuần hành phản đối chiến tranh Iraq, Tania được đưa cho thông tin về một trang web hẹn hò Hồi giáo. Trên trang này, cô ta gặp chồng mình là John Georgelas, một người sinh ra ở Mỹ và cải sang đạo Hồi. Hai người yêu nhau sau những lần thảo luận về thánh chiến, rồi cưới nhau năm 2004.

Không lâu sau khi trở thành mẹ, năm 2013 Tania cùng chồng đưa con cái tới Syria để gia nhập IS. Họ ở trong một biệt thự bỏ hoang tại thị trấn A’zaz. Nhưng trong vòng vài tháng, khi chứng kiến cuộc sống tại đây, cô nhận ra sai lầm của bản thân và quyết định trở về.

Với sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, Tania trở về quê hương và sống ở đây đến nay. Sau đó, cô ly hôn. Người phụ nữ này cho biết, dù yêu chồng nhưng Tania quyết ly hôn vì không còn muốn dính líu tới khủng bố nữa, không bao giờ quay lại với IS.

Tania Georgelas hiện không còn muốn dính líu tới khủng bố nữa.

Ở châu Âu những năm qua tồn tại trào lưu lấy chồng chiến binh thánh chiến và phục vụ hết mình cho IS của một bộ phận thanh niên. Aqsa Mahmood, 20 tuổi, người Scotland trốn gia đình để lấy chồng chiến binh IS là vì phong trào.

Không chỉ lấy chồng khủng bố, Aqsa còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trên mạng, lôi kéo những cô gái xứ sở xương mù và châu Âu tham gia vào cái gọi là “cách mạng Hồi giáo” dưới sự lãnh đạo của IS.

Những người chạy theo trào lưu lấy chồng IS như Aqsa cũng không phải ít. Bình luận về hiện tượng phụ nữ lấy chồng là các chiến binh thánh chiến IS, ông Shiraz Maher, một chuyên viên cấp cao của trung tâm Quốc tế Nghiên cứu trạng thái quá khích (ICSR), phân tích: Khi IS tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng, nữ giới thường được mời tham gia phong trào thánh chiến với vai trò cụ thể là lấy chồng chiến binh IS và sinh đẻ càng nhiều càng tốt. Những phụ nữ có chuyên môn cao như bác sĩ, kỹ sư, luật sư đặc biệt được IS trải thảm đỏ.

Xem thêm >> Lục địa đen – miền đất hứa cho cuộc phục hưng của IS