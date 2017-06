Tiểu bang Connecticut treo cờ rũ truy điệu thủy thủ gốc Việt tử nạn trong tàu chiến Mỹ

Huỳnh Trương Tấn Ngọc đang bế cháu gái Lylah tại San Diego, nơi mà gia đình đã đến thăm anh vào năm ngoái. (Hình do gia đình cung cấp cho báo chí)HARTFORD – Thống đốc của Connecticut đã ban lệnh treo cờ rũ để tưởng niệm một quân nhân từ tiểu bang này. Anh là một lính Hải Quân Mỹ gốc Việt, bị tử nạn cùng sáu đồng đội trong vụ tàu chiến Mỹ bị tông mạnh bởi một tàu vận tải chở hàng trong vùng biển Nhật Bản. Tai nạn xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy. Đến ngày thứ Hai thì quân đội đã công bố tên tuổi của bảy quân nhân mà trong đó có anh Huỳnh Trương Tân Ngọc, 25 tuổi, một chuyên viên về máy sonar chuyên truy tìm tàu ngầm. Tai nạn xảy ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của Ngọc.Cảm ơn sự can đảm và phục vụ của bảy người línhTrong hình kết hợp từ những bức ảnh do Hải Quân cung cấp về bảy thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu chiến bị tông bởi tàu hàng hải, hàng trên từ bên trái là Shingo Douglass, 25 tuổi, từ San Diego, California; Gary Rehm Jr., 37 tuổi, từ Elyria, Ohio; Xavier Martin, 24 tuổi, từ Halethorpe, Maryland; và Noe Hernandez, 26 tuổi, từ Weslaco, Texas. Hàng dưới là Carlos Victor Ganzon Sibayan, 23 tuổi, từ Chula Vista, California; Huỳnh Trương Tấn Ngọc, 25 tuổi, từ Oakville, Connecticut; và Dakota Rigsby, 19 tuổi, từ Palmyra, Virginia. (U.S. Navy)Ngoài anh Ngọc, sáu thủy thủ khác được tìm thấy chết trong các phòng bị dập nát so sự va chạm gây ra vào sáng sớm là Dakota Kyle Rigsby, 19 tuổi, từ Virginia; Shingo Alexander Douglass, 25, từ California; Noe Hernandez, 26 tuổi, từ Texas; Carlos Victor Ganzon Sibayan, 23 tuổi, từ California; Xavier Alec Martin, 24 tuổi, từ Maryland; và Gary Leo Rehm Jr., 37 tuổi, từ Ohio.Bảy người lính Hải Quân này đã có mặt trên chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald chuyên chở khoảng 300 quân nhân. Họ đã ngủ khi chiếc Fitzgerald bị tàu hàng hải đâm mạnh vào khoảng 2 giờ 30 sáng. Nước đã tràn vào các buồng nằm ở phần dưới của chiếc tàu chiến, làm ngập hai phòng truyền tin và phòng máy kỹ thuật.Nhìn từ bên ngoài, người ta có thể thấy một mảng dập nát khá lớn của chiếc tàu, trong lúc tàu lết trên biển để trở về hải cảng quân sự Yokosuka nằm về phía nam thủ đô Đông Kinh chiều thứ Bảy.Những tin mới cập nhật cho biết rằng Hải Quân Mỹ đã không thông báo cho nhà chức trách Nhật Bản biết về tai nạn sau hơn một giờ đồng hồ.Các tin địa phương tại tiểu bang Connecticut cho biết anh Huỳnh Trương Tấn Ngọc đã sống trong khu phố Oakville thuộc thị xã Watertown.Cô Huỳnh Thị Lan, 23 tuổi, em của Ngọc, cho biết anh Ngọc đã gia nhập Hải Quân vào năm 2014. Lan cho biết anh muốn đi lính để trả ơn mẹ vì bà đã nuôi bốn đứa con được khôn lớn.Cô Lan nói bằng tiến Anh với nhật báo Hartford Courant vào đêm Chủ Nhật, sau khi gia đình nhận được hung tin, “Anh ấy luôn luôn muốn giúp mẹ, và cũng muốn sống với một chút phiêu liêu mạo hiểm.”“Chúng tôi luôn luôn nhớ anh ấy là một người rất rộng lượng, ít nói nhưng có một nụ cười rất tươi,” cô Lan nói với báo Courant. “Tôi muốn mọi người biết rằng anh ấy là một người anh tốt nhất mà một người có thể có được, và là một người rất hiền lành mà tôi từng biết.”Tai nạn xảy ra vào ban đêm trong một vùng biển có rất nhiều tàu bè qua lại, nằm cách hải cảng Yokosuka khoảng 56 hải lý về hướng tây nam.Chiếc khu trục Fitzgerald thuộc Đệ Thất Hạm Đội tại Thái Bình Dương. Phát ngôn viên nói rằng Đệ Thất Hạm Đội vẫn đang tìm hiểu mức độ tổn thất cũng như nguyên nhân đưa đến sự va chạm giữa biển.Huỳnh Thị Lan cho biết lần cuối cùng cô được gặp anh Ngọc là vào năm ngoái tại San Diego, California. Cô cho biết lúc đó anh Ngọc rất vui mừng khi được bồng bế và chơi với cháu gái Lylah lần đầu tiên. Họ đã có một ngày vui tại sở thú San Diego Zoo.Lan kể, “Đó là lần đầu tiên anh được gặp bé gái. Anh cứ đòi bế con bé hoài, giành với mọi người để bế em bé. Anh rất sung sướng và hôn con bé nhiều lần.”Cô Lan cũng kể lại những giây phút đau đớn như trong một cơn ác mộng cho gia đình. Hàng giờ đã trôi qua trong thời gian từ lúc tàu chiến bị tai nạn cho đến lúc các chuyên viên xác định tên tuổi của bảy nạn nhân.“Chúng tôi đã thức trắng mấy đêm và khóc với nhau. Chúng tôi liên tục bấm trang web để xem tin cập nhật,” Lan cho biết.Vào đêm Chủ Nhật, Thống Đốc Dannel P. Malloy đã ban lệnh treo cờ rũ trên khắp tiểu bang, và lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi lễ an táng cho anh Huỳnh Trương Tấn Ngọc kết thúc. Thống đốc cho biết chi tiết lề buổi lễ truy điệu sẽ được cung cấp cho báo chí trong mấy ngày sắp tới.Ông Malloy nói vào đêm Chủ Nhật sau khi nhận được tin một cư dân của Connecticut đã thiệt mạng trong lúc thi hành nghĩa vụ, “Những quân nhân và gia đình của họ đã hy sinh rất nhiều để phục vụ đất nước của chúng ta, và hôm nay là một lời nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng mỗi ngày vẫn có những người nam và người nữ phải hy sinh trước sự rủi ro để bảo vệ đất nước. Tiểu bang của chúng ta và quốc gia chúng ta đang cùng chia sẻ nỗi buồn cùng với các gia đình đã có người thân mất mạng trên chiếc USS Fitzgerald, trong đó có Hạ Sĩ Huỳnh Trương Tấn Ngọc từ Connecticut. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người lính của chúng ta đang có mặt trên khắp thế giới được trở về an toàn, và chúng ta cảm ơn sự can đảm và phục vụ của họ.”Nữ Dân Biểu Elizabeth Esty đại diện khu vực Ngọc từng sống, cho biết trong một bản văn, “Tôi rất đau buồn khi được biết Chuyên Viên Sonar Huỳnh Trương Tấn Ngọc, từ Watertown, là một trong các quân nhân tử nạn trên chiếc U.S.S Fitzgerald. Cái chết của người lính thủy thủ trẻ tuổi này nhắc nhở cho chúng ta không quên rằng sự nguy hiểm mà các quân nhân của chúng ta phải đối phó mỗi ngày. Chúng tôi chia buồn cùng gia đình và cám ơn họ vì sự hy sinh và sự phục vụ của anh ấy.”Nghị Sĩ Liên Bang Christopher Murphy cũng có những lời chia sẻ tương tự và nói, “Ngọc đã chết trong lúc phục vụ đất nước của chúng ta, một món nợ mà chúng ta không thể nào trả hết được. Chúng tôi rất cảm tạ cho sự phục vụ và hy sinh của anh Ngọc.”Nói với đài truyền hình WVIT, cô Huỳnh Thị Lan cho biết gia đình từng dọn đến Connecticut khi anh Ngọc học lớp tám. Anh đã theo học tại trường Naugatuck Valley Community College trước khi gia nhập Hải Quân năm 2014. Một thời gian sau đó thì gia đình dọn đến Oklahoma.