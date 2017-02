Tiểu hành tinh lớn hơn tòa nhà 102 tầng có thể đâm vào Trái Đất

Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico.

WASHINGTON DC - NASA mới đây khuyến cáo về một tiểu hành tinh có hình dạng giống như hạt đậu, với kích thước lớn hơn tòa nhà Empire State nổi tiếng ở New York, có thể đâm vào Trái Đất. Tiểu hành tinh mang tên 2015BN509 đã tiến sát Trái Đất vào tuần trước, với khoảng cách gấp 14 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.



Cơ quan Không Gian NASA cho biết, tiểu hành tinh rộng 200 mét, dài 400 mét, bay với tốc độ 70,500 cây số/giờ, “có khả năng gây nguy hiểm” và đâm vào Trái Đất vào một ngày nào đó. Để dễ hình dung, các nhà khoa học so nó với tòa tháp Empire State nổi tiếng ở New York, cao 381 mét và có 102 tầng. Empire State từng là tòa nhà cao nhất thế giới trong giai đoạn 1931-1970.



Tiểu hành tinh này có thể phá hủy toàn một quốc gia hoặc khu vực nếu đâm vào Trái Đất. 2015BN509 được phát hiện nhờ kính viễn vọng khổng lồ Arecibo ở Puerto Rico. NASA đang tìm cách làm chệch hướng bay của thiên thạch này.



Tiến sĩ Edgard Rivera-Valentin, chuyên gia nghiên cứu dữ liệu ở đài quan sát Arecibo, cho biết việc ghi lại hoạt động của các tiểu hành tinh như thế này có thể giúp các nhà khoa học có thêm thông tin về vật thể bay sắp đâm vào Trái Đất cũng như giúp NASA bảo vệ hành tinh.



“Arecibo giống như một thầy bói”, chúng ta có thể mô tả các thiên thạch như thế này, nghiên cứu kích thước, hình dạng, trạng thái xoay khi di chuyển, thành phần và bề mặt địa chất. Việc va chạm tiểu hành tinh không giống như các thảm họa thiên nhiên khác, nó thực sự có thể tránh được”, ông Rivera-Valentin nói.



NASA đã thành lập cơ quan bảo vệ Trái Đất khỏi các mối đe dọa bởi các vật thể bay gần nó (NEOs) trong năm ngoái. Mỗi năm, 1,500 NEOs được xác định, 90% trong số đó dài hơn 1 cây số. Cơ quan này đang đề nghị xây dựng kính viễn vọng không gian tia hồng ngoại có tên gọi NEOCam, giúp xác định tốt hơn vị trí các vật thể bay gần Trái Đất.