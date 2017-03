Tìm hiểu dịch vụ đưa đón bằng Uber

Bài ERIC TRẦN



Từ vài năm nay thị trường chuyên chở xuất hiện một từ ngữ lạ chỉ một dịch vụ đưa rước mới bằng taxi: Uber. Và rất nhanh chóng, dịch vụ này chiếm lĩnh thị trường, từ Hoa Kỳ lan ra nhiều nước trên thế giới, qua mặt cả dịch vụ đưa đón bằng Taxi vốn hiện hữu kể từ khi con người biết đi chơi đó đây. Là người trong giới tiêu thụ, chúng ta không thể không tìm hiểu dịch vụ này.





Xuất xứ Uber

Uber Technologies Inc. là một công ty cung cấp dịch vụ chuyên chở, nhiệm vụ cũng y như bất cứ một công ty taxi nào khác. Nhưng cách điều hành thì rất hiện đại, tận dụng được một lực lượng lao động khổng lồ, phục vụ một thành phần khách hàng đông đảo gần như vô tận. Tuy sinh sau đẻ muộn so với taxi, nhưng có thể nói trong “một sớm một chiều,” dịch vụ nó cung cấp đã qua mặt đàn anh đàn chị, khiến nhiều người lái taxi chuyên nghiệp trước nay đành phải giải nghệ rồi giờ rảnh rỗi cũng tham gia Uber kiếm chút … tiền còm phụ trội.



Là một mạng lưới chuyên chở, tận dụng ích lợi của liên mạng toàn cầu Internet, Uber kết nối tài xế với khách hàng bằng những cách thế tân kỳ, hiện đại và tiện lợi khó tưởng tượng. Tổng hành dinh đặt tại San Francisco, California, ra đời từ năm 2009, mạng lưới của công ty đã nhanh chóng lan ra tới 528 thành phố trên thế giới. Bạn muốn tham gia làm tài xế Uber? Rất dễ dàng! Bạn muốn gọi một tắc xi Uber? Lại càng dễ hơn! Chỉ cần biết dùng điện thoại thông minh (smart phone) có dịch vụ Internet. Mặc dầu mới ra đời, Uber đã tạo được rất nhiều thành tích. Hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu nói về nó từ quan điểm người tiêu thụ, tức là người đang cần gọi xe đưa rước.

Tiện lợi của Uber



So sánh với taxi thông thường, gọi Uber có những lợi điểm sau:

1. Rẻ hơn: UberX (xe bình dân, nhưng không cũ hơn đời 2006), chắc chắn rẻ hơn taxi trong gần như tất cả mọi thành phố trên đất Mỹ, kể cả ở tại New York City. Lấy thí dụ một cuốc xe từ phi trường Los Angeles về Phước Lộc Thọ, nếu đi taxi, bạn phải trả khoảng $116. Gọi Uber, bạn sẽ trả khoảng $71 tới $94.



2. Đưa đón tiện lợi: Trước đây, muốn gọi taxi, bạn phải điện thoại cho tổng đài của công ty, để điều hợp viên liên lạc với các tài xế đang di chuyển trong vùng của bạn. Rồi chờ đợi có thể 15 hoặc 20 phút trước khi xe đến đón. Nếu ngần ngại vì không rành tiếng Mỹ, bạn có thể ra đường vời xe chạy ngang. Nhưng với Uber, bạn chẳng cần nói gì, cứ việc ngồi nhà, lấy điện thoại ra, bấm bấm vài phím là vài phút sau (không quá 5 phút), thậm chí chỉ có 1 phút là nghe tiếng gõ cửa: Tài xế đã đến!







3. Trả tiền dễ dàng: Đi taxi, nhiều người thường phải lom lom nhìn vào đồng hồ cây số, và “thót tim” theo những con số nhảy nhót trên mặt đồng hồ, đến nơi rồi thì lo tìm cash để thanh toán. Đi Uber, bạn có thể thoải mái, ngồi gác chân đọc báo, hoặc lim dim nghe nhạc… bởi vì tiền bạc sẽ thanh toán qua thẻ tín dụng, biên nhận được gửi vào hộp thư email của bạn rồi. Đến nơi bạn chỉ việc nói cám ơn, rồi xách cặp đi thẳng.



4. Dễ dàng khiếu nại: Lộ trình nào cũng được cung cấp một bản đồ, và phương tiện theo dõi qua máy chỉ đường GPS. Tài xế ăn gian, chọn đường quanh co mà đi để có thể tính thêm tiền là lộ tẩy ngay. Nếu khám phá ra rằng mình bị “qua mặt,” bạn có thể khiếu nại với công ty, và số tiền được chứng mình “oan ức” sẽ được bồi hoàn nhanh chóng.



5. Ý kiến đánh giá: Khách hàng có thể bày tỏ ý kiến về chuyến đi (xe cộ, tài xế, sự tiếp cận, v.v.) qua bản nhận xét gửi theo điện thoại. Tài xế cư xử thiếu chuyên nghiệp sẽ bị treo giò ngay. Vì thế, xe Uber luôn luôn được giữ sạch và tài xế luôn luôn lịch thiệp vui vẻ để được “điểm” tốt.







6. Điểm thưởng của thẻ tín dụng: Các công ty cấp thẻ tín dụng (credit cards) luôn luôn khuyến khích khách hàng dùng thẻ của mình trong các thương vụ chi tiêu, nên thường tặng lại tiền mặt, điểm thưởng (reward points) cho khách hàng. Các thẻ như Chase Sapphire Preferred Card hoặc American Express Membership Rewards Card tặng gấp đôi (double) điểm thường nếu dùng các thẻ này để trả tiền cho chuyến đi Uber.

Uber là một tiện ích không thể phủ nhận được trong thế giới liên mạng ngày nay. Nhưng Uber có bất lợi gì không so với dịch vụ taxi thông thường? Có lẽ chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm về khía cạnh này.

Erictran216@yahoo.com