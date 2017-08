Tìm lại nhẫn kim cương, thương gia mua 5,000 tô mỳ đãi khách

TRÙNG KHÁNH - Một thương gia Trung Quốc đã mua hàng ngàn tô mỳ để đãi khách của một tiệm mỳ, sau khi tìm lại được chiếc nhẫn cầu hôn nạm kim cương. Thương gia họ Vương, đến từ tỉnh Quảng Châu, đã đến Trùng Khánh hôm 12 tháng 8 để cầu hôn bạn gái. Nhưng do sơ ý, anh này đã để quên chiếc túi đựng nhẫn cầu hôn nạm kim cương 3 carat, trị giá $45,000 Mỹ kim, ở một tiệm mỳ.Một thực khách đã nhặt được và giao chiếc túi cho ông chủ tiệm. Người chủ tiệm sau đó đã trả lại chiếc túi cho anh Vương. Vui mừng vì tìm lại được chiếc nhẫn, anh Vương đã quyết định đặt mua 5,000 tô mỳ, tức số lượng mì mà tiệm bán trong 1 ngày, để tặng miễn phí cho người dân trong khu vực. Anh này nói: “Trùng Khánh là quê hương của người phụ nữ tôi yêu và của nhiều người tốt bụng.” Anh Vương cũng cho biết thêm rằng, người bạn gái đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hôm thứ Ba vừa qua, người dân xếp hàng dài đến cả một cây số bên ngoài cửa tiệm, để được ăn món mỳ cay miễn phí.LONDON – Công nương Kate Middleton của Anh quốc nổi tiếng là người thân thiện với đám đông, khi thường xuyên dừng lại trò chuyện hay nhận hoa từ người hâm mộ. Cô thậm chí từng chụp ảnh selfie với họ. Tuy nhiên, có một điều mà nữ công tước không bao giờ làm ở nơi công cộng, đó là ký tặng. Được biết, cô Kate và thành viên hoàng gia bị cấm ký tên lên bất kỳ vật gì tặng công chúng, để giảm tối đa nguy cơ bị giả chữ ký.Ngoài ra, hoàng gia Anh cũng không ký tên để tránh chữ ký bị đem bán. Một tấm thiệp Giáng sinh có chữ ký của Nữ Hoàng Anh đang được rao bán trên eBay với giá 1,200 bảng Anh ($1,550 Mỹ kim). Ngoại lệ duy nhất một thành viên hoàng gia từng làm là Thái Tử Charles ký tặng nạn nhân trong trận lũ ở Cornwall.Ngôi nhà của ông bà Tony và Meg Hendy ngập trong bùn lầy. Khi Thái tử Charles hỏi ông có thể làm gì để giúp đỡ, bà Hendy trả lời muốn thái tử ký tặng cho con trai nhỏ của bà. Thái Tử Charles đã yêu cầu một nhân viên an ninh tìm giấy, ký tên "Charles 2010” tặng vợ chồng nhà Hendy, và xin lỗi vì "chữ viết xiêu vẹo" do ông "chưa từng vừa đứng vừa viết.”