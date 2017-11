Tim ra nghi can trong vụ bé sơ sinh bị bắt giết

Người dân tụ tập xem công an điều tra vụ em bé bị bắt cóc tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (Soha)



THANH HÓA - Tại sao bà nội lại thuê người bắt cóc cháu gái và giết nó?

Trong hai ngày qua, dư luận tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã rúng động sau khi có một bà đi lượm rác và tìm được xác của một em bé vất ở bãi rác của thị xã. Sau đó nhà chức trách xác định em bé chính là bé gái mới sanh được 20 ngày và bị bắt cóc trong lúc đang được bà chăm sóc.



Xác được tìm thấy ở bãi rác ngày thứ Hai, và chiều cùng ngày 27 tháng 11, công an xác định được nghi can sát hại em bé chính là bà nội của em. Bà từng khai là đang ẵm em bé trong nhà thì bị hai người lạ xông vào và bắt cóc đứa bé mang đi nơi khác.



Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, khai nhận rằng vì tin lời thầy bói, bà đã thuê hai kẻ nghiện để dàn dựng màn bắt cócvà giết cháu nội.



Bà Xuân nói là thầy bói phán rằng cháu gái bà là "yêu nghiệt" trong gia đình, nếu cháu gái sống thì bà sẽ chết và ngược lại. Vì vậy bà Xuân đã thuê hai người nghiện dàn cảnh bắt cóc rồi ra tay sát hại đứa bé.

Bà Xuân đã cùng hai kẻ nghiện dựng lên màn kịch khi bà đang bế cháu nhỏ trong nhà thì bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà. Một trong hai người đã dí dao vào cổ và đẩy bà Xuân té xuống đất. Bà nội từng kể là bà chạy theo giằng lại cháu nhưng chạy ra tới cổng thì bị đạp té. Bà la hét kêu cứu với làng xóm thì hai người bế cháu bé đã bỏ chạy đi mất ngày thứ Bảy.



Vụ bắt cóc đã gây phẫn nộ trong dư luận. Xác được tìm thấy lúc 9g30 sáng thứ Hai, tại khu vực bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn.



Bà Dương Thị Thơm, người nhặt rác tại bãi, kể lại, “Khi xe chở rác của công ty môi trường vào thì tôi lại nhặt rác. Khi kéo chiếc bao từ trên xe xuống, đổ ra thì có một bé gái. Sau đó, tôi bế cháu ra rồi đặt cháu lên chiếu. Trong chiếc bao ghi rõ số điện thoại và tên Thuận nhưng tôi không nhớ được số điện thoại. Trong bao không có cái gì chỉ có cháu bé được đùm trong cái chăn màu hồng, cơ thể không có vết thương gì, bao tay, bao chân vẫn còn nguyên.



“Cũng may máy múc hỏng chứ không thì máy múc đã lấp cháu rồi. Khi đó tôi trèo lên kéo bao tải ra, cắt cái bì ra thì thấy cháu nằm trong đó.”



Bé gái mới sanh được 20 ngày là con của Lê Hữu Thuận, 37 tuổi, và Phạm Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Vào đêm thứ Ba, bà Xuân cùng hai người đồng lõa đã bị được đưa về ngôi nhà để diễn lại hành động của họ.