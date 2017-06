Tìm thấy 11 ký ma túy trong va-li rỗng

THƯỢNG HẢI – Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã bắt một phụ nữ người Đông Nam Á tại sân bay, khi người này xách theo một va-li khả nghi. Tuy trong vali chỉ có vài món đồ, nhưng tổng trọng lượng lại lên tới gần 15 ký, khiến nhân viên quan thuế nghi ngờ. Sự việc xảy ra vào tuần trước, khi người phụ nữ này làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Thượng Hải. Điểm đầu của hành trình của nghi can là một quốc gia Nam Mỹ.

Ban đầu, khi đưa vali qua máy quét, nhân viên quan thuế không thấy có gì khả nghi về đồ đạc trong vali. Tuy nhiên, họ nhận thấy tông màu của 2 chiếc vali khá đậm, trông khá lạ so với hành lý bình thường. Các nhân viên sân bay đã yêu cầu người phụ nữ bỏ hết đồ đạc ra để kiểm tra, và phát hiện chiếc vali rỗng này nặng hơn so với các vali bình thường. Thậm chí, một nhân viên trẻ còn không thể nhấc nổi chiếc vali này bằng một tay.

Do nghi ngờ, quan thuế đã lấy mẫu vật liệu của chiếc vali đi kiểm tra. Sau khi xét nghiệm, họ phát hiện khung chiếc vali được làm bằng ma túy. Khoảng 10.19 ký ma túy đã được tìm thấy trong vali. Bọn buôn lậu đã trộn ma túy với các chất liệu làm vali, rồi ép chặt lại tạo thành khung va-li để qua mắt nhân viên an ninh. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Trung Quốc phát hiện 1 vụ buôn lậu ma túy tinh vi đến vậy.

Xe bus cây xanh ở Đài Loan

ĐÀI LOAN – Việc di chuyển bằng xe bus có lẽ là một hành trình đơn điệu với nhiều người. Do đó, một nghệ nhân tại Đài Loan đã nghĩ ra ý tưởng đem cây xanh lên xe bus, để giúp hành khách cảm thấy thú vị hơn trong hành trình của họ. Tuyến xe buýt 203 nối liền khu vực Tianmu, Đài Bắc với quận Xizhi, thành phố Tân Đài Bắc, là tuyến đầu tiên được thử nghiệm ý tưởng sáng tạo này.

Tác giả của ý tưởng đưa cây xanh lên xe bus là anh Alfie Lin, chủ một cửa hàng bán hoa tại địa phương và Xiao Qing-Yang, một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Họ đã biến chiếc xe bus 20 chỗ ngồi thành một khu rừng với những cây cối bản địa, như là một cách đề cao không gian xanh. “Tôi hy vọng công chúng sẽ cảm thấy đây là một chuyến đi thú vị,” Lin nói. “Họ có thể ngửi thấy hương thơm của mùa hè trên xe bus, và thấy những cây xanh sinh động để cảm nhận những thông điệp từ thiên nhiên.”

Lin và Xiao đã sử dụng các loài cây khác nhau, bao gồm các giống cây nhiệt đới phổ biến ở Đài Loan, những cây phong lan, những cây dương xỉ… để “phủ xanh” chiếc xe bus. Tuyến xe bus này chạy xuyên qua một sân bóng chày, qua bảo tàng, một đền thờ, và một số ngôi chợ, để giới thiệu chiếc xe với du khách và người địa phương.