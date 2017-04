Tìm thấy cá rô vàng ở miền Tây

VĨNH LONG - Ông Nguyễn Văn Long, 56 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình cùng người nhà tát mương sau nhà để vét bùn, chiều Chủ Nhật vừa qua. Ông tình cờ thì bắt được con cá rô vàng óng rất lạ.

"Con cá dài 12 cm, nặng 200 gram, tương đối khoẻ mạnh. Do lạ môi trường sống trong xô nên ban đêm nó vùng vẩy nhiều, màu vàng cũng nhạt đi so với lúc mới bắt,” ông Long nói với VnExpress.

Ông Long cho biết mương nước được nuôi cá hơn 10 năm nay. Hai năm trước, con trai ông đã giăng lưới bắt được con cá rô vàng nhỏ, sau đó thả trở lại mương. "Có thể nó là con cá trước đây," ông Long nghĩ.

Hôm thứ Hai, một phụ nữ từ Cần Thơ sang Vĩnh Long đi chùa, ghé hỏi mua con cá rô vàng 5 triệu đồng nhưng ông Long không bán mà để nuôi làm cảnh.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh mương thủy lợi

QUẢNG TRỊ - Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng thứ Hai, một số người dân ở thôn Phước Mỹ, huyện Triệu Phong đã phát giác một bé trai bị bỏ rơi trong tình trạng trần truồng, còn nguyên dây rốn ở khu vực ruộng đồng, sát dòng kênh thủy lợi của thôn Phước Mỹ. Họ đưa em bé đến trạm y tế xã Triệu Giang để các bác sĩ tiến hành các biện pháp vệ sinh, cấp cứu ban đầu.

Theo bác sĩ tại bệnh viện Quảng Trị, bé cháu trai nặng 3.1 kg, có sức khỏe tạm ổn định. Qua khám ban đầu, họ không thấy gì bất thường ở đứa bé.

Xã Triệu Giang đã tạm bàn giao cháu bé cho một cặp vợ chồng ở thôn Phước Mỹ chăm sóc cháu bé trong thời hạn 30 ngày.



Tượng Phật khám phá ở Huế là đồ cổ giả

Sau khi nhận được tin báo về việc một người tìm thấy tượng Phật khi đào hố trồng cây trong vườn nhà, huyện Phú Lộc đã phối hợp với viện bảo tàng tỉnh Thừa Thiên - Huế để đến kiểm tra.

Các chuyên viên cho biết chất liệu của tượng không phải bằng đá sa thạch bởi trọng lượng của tượng chỉ nặng 21.5 kg. Phần đế tượng khá bằng phẳng, có dấu hiệu sử dụng máy móc công nghiệp trong quá trình chế tạo tượng. Họ tin rằng bức tượng Phật này có thể là cổ giả vì có ít dấu vết của sự đục, đẽo mà lại có đường nét tinh xảo.

Tượng được ông Nguyễn Văn Tứ, sống ở thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc tìm thấy khi đào hố trồng cây sau nhà ở độ sâu 50 cm.

Tượng Phật cao 69 cm, rộng 23cm, nặng khoảng 50 kg, tượng đứng trên tọa sen. Nét chạm khắc phần đầu khá cầu kỳ, nhưng phần thân khá đơn giản, họa tiết suôn thẳng, tay phải nắm chặt, tay trái đang thủ ấn giáo hóa và bị gẫy ngón út.

Lái xe lên lề đường, cán chết người rồi bỏ trốn

BÌNH DƯƠNG – Gần 2 giờ trưa thứ Ba, bà Nguyễn Thị Đắc, 56 tuổi, đang ngồi bán mắt kính và khẩu trang trước nhà trên Đại Lộ Bình Dương thuộc KP 9, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, thì bất ngờ một chiếc xe hơi chạy từ hướng Bình Dương đi Bình Phước leo lên lề đường tông vào quầy bán hàng, hất văng bà Đắc đi xa nhiều thước.

Tai nạn khiến bà Đắc chết tại chỗ, chiếc xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo các nhân chứng thời điểm xảy ra vụ việc khu vực có cơn mưa khá lớn, nên đường khá vắng người.

Cơ quan điều tra sau đó có mặt thu giữ nhiều mảnh vỡ phụ tùng, đèn, vè cản nước có in chữ hãng Huyndai. Công an cũng lấy dữ liệu camera một số hộ dân trên đường cũng như trạm thu phí Suối Giữa để truy tìm ra chiếc xe gây tai nạn.



34 ông du đãng mang dao kiếm cứu vợ bạn

BÌNH DƯƠNG - Công an đã bắt 34 thanh niên từ Sài Gòn mang dao kiếm, gậy gộc đi giải cứu cô Lâm Thị Quốc C., 32 tuổi, ở TP Thủ Dầu Một. Cô này bị “giam lỏng” bởi Nguyễn Thanh Tuấn, tức Mun hay Mung, 41 tuổi, ngụ Bến Cát. Cô C. và Tuấn trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

Trong khi tham dự tiệc sinh nhật, Tuấn gặp lại C. nên đã khống chế đưa về khách sạn ở khu vực ngã tư Sở Sao, Thủ Dầu Một, với mục đích để “tâm sự”. Tuy nhiên, cô C. không đồng ý và báo tin cho “chồng hờ” là Nguyễn Hữu Tốt, 31 tuổi, ngụ Sài Gòn tới “cứu.”

Tốt sau đó gọi Hồng Minh Tính, 32 tuổi, nhờ gọi thêm khoảng hơn 20 “đàn em” khác mang vũ khí đi trên 6 xe hơi đến Thủ Dầu Một để đánh Tuấn. Nhận được tin, lực lượng công an chặn bắt bắt nhóm giang hồ tại khu vực đường Phan Đăng Lưu, thuộc KP 8, phường Tương Bình Hiệu. Kiểm tra 6 chiếc xê, công an tìm thấy nhiều mã táo, búa, gậy gộc và vỏ chai bia.

Đi khám bệnh về, cô gái bị xe tải cuốn vào gầm chết

ĐÀ NẴNG - Tai nạn xảy ra tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang vào sáng thứ Ba. Một xe vận tải chạy trên đường Trường Sơn, khi đến thôn Thạch Nham Tây thì bất ngờ tông vào xe máy của cô Lê Thị Thu Hà, 26 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Sự va chạm khiến xe máy và Hà bị cuốn vào gầm xe tải. Hậu quả, Hà tử thương tại chỗ, chiếc xe máy bị dập nát.

Tai nạn xảy ra gần khu dân cư nên có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến giao thông qua đoạn đường này hỗn loạn. Theo người thân, nạn nhân đang trên đường đi khám bệnh về thì gặp tai nạn.



Tai nạn hàng loạt trong hầm Hải Vân

ĐÀ NẴNG - Khoảng 2 giờ trưa thứ Ba, một xe đông lạnh chạy qua hầm Hải Vân, hướng từ Đà Nẵng sang Thừa Thiên-Hue bỗng dừng lại giữa đường, khiến một chiếc xe hơi đi phía sau phải dừng theo. Đúng lúc đó có thêm xe vận tải di chuyển phía sau không giữ khoảng cách và tốc độ nên đã tông vào đuôi xe hơi, đẩy xe này tông tiếp vào xe đông lạnh, gây tai nạn hàng loạt.

Tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến ba xe bị hư nặng. Riêng xe hơi từ Quảng Bình bị móp méo cả phần đầu và đuôi xe. Hầm Hải Vân bị kẹt xe trên chiều từ Nam ra Bắc khoảng 30 phút.