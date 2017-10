Tìm thấy giòi trong thức ăn của xe bán món VN What The Pho

Quán What The Pho và món ăn có giòi. (ABC)CANBERRA, Úc - What The Pho, tên của một chiếc xe nổi tiếng chuyên bán đồ ăn Việt Nam, đã bị cơ quan y tế ACT Healthcare cảnh cáo. Lý do là có một phụ nữ đã thấy mấy con giòi trong một bữa ăn mà bà mua từ chiếc xe van đó.Tuy bị cảnh cáo và bị yêu cầu phải cải thiện, What The Pho vẫn được phép tiếp tục bán hàng.Người khách khám phá mấy con giòi đã có mặt cùng với các đồng nghiệp tại The Hamlet, một nhóm xe van bán thực phẩm được điều hành một cách độc lập ở Braddon, khu ngoại ô nội bắc của thủ đô Canberra, nơi cô đặt mua một món ăn từ quán Việt Nam.Anh công chức Brendan Ryan cho biết cô đồng nghiệp của anh đã ăn một phần trước khi cô thấy một vật gì đó đang bò trên đồ ăn.Anh nói với đài ABC tại Úc, “Cô ấy không biết phải làm gì, cô ấy khiếp quá, và điều kế tiếp là cô tìm cách ói vào thùng rác.”Ryan nói rằng anh đã tới gặp chủ quán What The Pho. Người này xin lỗi và trở vào bên trong để xem lại những nguyên liệu nấu ăn.Ryan kể, “Anh ấy trở lại, và đây là lời anh ta nói, 'Tôi đã xem các thứ còn lại, và mọi thứ không sao hết. Tôi đã hơi sửng sốt, nói, Bạn à, có gì không ổn chứ không phải chơi.”Sở y tế ACT Healh nói rằng những vấn đề tại quán ăn đó đã được xác định, nhưng không có lệnh bắt đóng cửa ngay tức khắc.Cơ sở kinh doanh này đang làm việc với ACT Health để điều chỉnh những vấn đề đã được xác định. Trong thời gian đó cơ sở có thể tiếp tục kinh doanh.Nik Bulum, chủ của khu quán Hamlet, ông nói rằng What The Pho sẽ bị yêu cầu rời khỏi nơi đây, nếu vụ mấy con giòi được chứng minh.Ông Bulum nói, “Nếu có lỗi, anh ấy sẽ bị yêu cầu lái chiếc xe của anh rời khỏi đó.”Ông Bulum lưu ý rằng What The Pho được điều hành độc lập như các xe bán thức ăn của Hamlet, và ông không liên can tới việc quản trị các quán ấy.Ông nói rằng trong ba năm nay, The Hamlet không gặp vấn đề y tế nào cả, và theo ông biết, không có khiếu nại y tế nào đã được làm về bất cứ chiếc xe nào ở nơi đó.Tuy không có lệnh cấm, What The Pho đã đóng cửa trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy 21 tháng 10, khi tin này được đài ABC loan tải.