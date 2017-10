Tìm thấy kim cương màu vàng nặng 34.17 carat

SARKHA – Công ty Almazy Anabara, chi nhánh của hãng sản xuất kim cương hàng đầu của Nga Alrosa, mới đây đã khai thác được 1 viên kim cương màu vàng nặng 34.17 cara ở Cộng hòa Sarkha (Yakutia). Theo thông tin từ công ty, đây là một viên kim cương thô được tạo nên từ trầm tích phù sa Ebelyakh, có màu vàng trong suốt. Viên kim cương này sẽ được đưa đến Tổ chức bán hàng Alrosa (USO Alrosa) tại Moscow, nơi các chuyên gia của hãng sẽ nghiên cứu và đưa ra đánh giá chi tiết vào cuối tháng 10. "Các chuyên gia của hãng vẫn đang nghiên cứu kỹ hơn về viên kim cương, nhưng chúng tôi có thể nói trước rằng nó có màu vàng rực rỡ, rất hiếm và có giá trị cao. Viên kim cương này sẽ gia nhập vào bộ sưu tập những viên kim cương màu mà chúng tôi tạo ra,” giám đốc của USO Alrosa - Evgeny Agureev cho hay.Hãng Alrosa là một nhà sản xuất đứng đầu về số lượng đá quý. Trong năm nay, hãng này đã lập kỷ lục về số lượng kim cương màu có kích thước lớn được khai thác. “Thông thường, chúng tôi tìm được kim cương màu lớn hơn 10 carat trung bình 1 lần 1 năm. Tuy nhiên, trong năm nay, chúng tôi đã thu được một số viên kim cương màu cỡ lớn,” Alrosa cho biết. Vào tháng 6, hãng đã khai thác được 1 viên kim cương màu vàng đậm, nặng 65.75 carat. Đến tháng 9, Alrosa lại tìm được 1 viên kim cương hồng, nặng 27.85 carat.PARIS – Theo ước tính của Cơ quan không gian châu Âu ESA, khoảng 170 triệu mảnh rác không gian đang bay quanh Trái Đất. Với kích thước to như một chiếc xe tải, hoặc nhỏ như đồng xu, rác không gian là mối đe dọa với ngành công nghiệp không gian toàn cầu. Chúng bay trong quỹ đạo với vận tốc 8 cây số/giây, nhanh gấp 10 lần tốc độ của đạn. Với vận tốc này, một mảnh vụn nhỏ cỡ đồng xu khi va chạm sẽ có sức nổ ngang một trái lựu đạn.Rác không gian có thể là những vệ tinh đã ngừng hoạt động hay các mảnh vụn của hỏa tiễn. Khi một vệ tinh bay chậm lại, nó sẽ giảm dần độ cao, gặp nhiều ma sát hơn với khí quyển cho tới khi cháy và bốc hơi. Tuy nhiên, nhiều vệ tinh hay vật thể tiếp tục ở lại quỹ đạo, trở thành rác trôi nổi trong không trung.Một nguyên nhân khác gây ra rác không gian chính là các vụ va chạm. Năm 2007, hàng triệu mảnh vụn được tạo ra trên quỹ đạo quanh Trái Đất, khi Trung Quốc phóng hỏa tiễn để phá hủy một vệ tinh của mình. Hai năm sau, một vệ tinh viễn thông quân sự Nga đã ngừng hoạt động đâm vào một vệ tinh của Hoa Kỳ với vận tốc 42,000 cây số/giờ. Đó là lần đầu tiên một vệ tinh đang hoạt động va chạm với một vệ tinh khác, làm các mảnh vụn văng ra với vận tốc lớn. Một số mảnh rác không gian sẽ cháy khi vào bầu khí quyển, nhưng hầu hết được cho là sẽ tiếp tục bay quanh Trái Đất trong nhiều thập kỷ, gây trở ngại cho công nghệ hàng không.HONG KONG – Một người đàn ông Đông Nam Á đã bị bắt ở Hong Kong vào sáng thứ Bảy, vì đã đẩy một nữ nhân viên vệ sinh xuống đường sắt tại thị trấn Yuen Long. Hình ảnh sự việc được camera giám sát ghi lại đang lan truyền trên mạng. Trong đoạn video, người phụ nữ 59 tuổi đã bị đẩy từ phía sau, còn thủ phạm thì bình tĩnh bỏ đi.Người phụ nữ họ Lương đã đứng trên sân ga số 5 ở nhà ga Yuen Long vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng. Bà vẫy tay với một người quen, sau đó một người đàn ông 56 tuổi, đội mũ, mặc áo xanh lá cây và quần nâu, tiến lại gần và bất ngờ đẩy bà Lương xuống đường rầy. Kẻ này sau đó đã bình tĩnh bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyến tàu nào đi qua đường ray vào thời điểm đó. Nhà chức trách cho biết người đàn ông này có thẻ căn cước Hong Kong.Cảnh sát sau đó đã bắt giữ người đàn ông này ở gần một trạm xe lửa, với cáo buộc tấn công gây thương tích. "Người phụ nữ bị thương ở hàm và đã được đưa đến Bệnh viện Pok Oi để chữa trị,” đại diện cảnh sát cho biết. Nhà chức trách vẫn đang tìm hiểu động cơ gây án của nghi can.ĐỨC – Các nhà khảo cổ ở Đức đã tìm thấy những răng hóa thạch kỳ lạ, gần giống với loài vượn người từng được phát hiện ở châu Phi nhưng lại xuất hiện sớm hơn hàng triệu năm. Một nhóm các nhà khảo cổ Đức đã phát hiện những chiếc răng bí ẩn ở lòng sông Rhine cổ, theo công bố của Bảo tàng Lịch Sử Tự Nhiên ở Mainz hôm 18 tháng 10. Các chiếc răng dường như không thuộc về bất cứ loài nào từng được phát hiện ở châu Âu hoặc châu Á. Chúng có vẻ gần giống nhất với người vượn Lucy, họ hàng đã tuyệt chủng của loài người từng được phát hiện ở Ethiopia.Tuy nhiên, những chiếc răng mới được tìm thấy có tuổi thọ nhiều hơn ít nhất 4 triệu năm so với các bộ xương ở châu Phi. Điều này đã khiến các nhà khoa học bối rối. Nhóm nghiên cứu khai quật được các chiếc răng vào tháng 9, 2016, từ Eppelsheim, một địa điểm khảo cổ gần Munich nổi tiếng với hóa thạch linh trưởng. Đây được coi là phát hiện chưa từng có ở Eppelsheim trong 80 năm. "Những vật được tìm ra cho thấy khoảng trống trong hiểu biết của chúng ta vẫn còn rất lớn,” ông Herbert Lutz, trưởng nhóm nghiên cứu, phó giám đốc Bảo tàng Lịch Sử Tự Nhiên Mainz, cho biết. "Việc những cá thể này đến từ đâu, và vì sao chưa ai từng phát hiện được những chiếc răng như vậy ở bất cứ nơi nào khác, vẫn hoàn toàn bí ẩn,” ông Lutz nói.Theo tổ chức National Geographic, những chiếc răng này có thể thuộc về loài linh trưởng Âu Á. Loài này có khả năng phải đối mặt với những áp lực tiến hóa giống như những họ hàng xa ở châu Phi dù cách biệt về địa lý. Điều này có thể dẫn tới hình dạng răng tương tự nhau, một hiện tượng thường thấy trong quá trình tiến hóa được gọi là sự đồng quy.CANBERRA – Ngày thứ Sáu vừa qua được xem là ngày kết thúc của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của Úc, với sự đóng cửa nhà máy sản xuất cuối cùng ở nước này. Các hãng Toyota, Ford, Nissan và Mitsubishi đều từng có nhà máy tại Úc. Tuy nhiên, tất cả đều đã rời đi. Ngành công nghiệp xe hơi tại Úc vì thế đã 'hấp hối' trong những năm trở lại đây.Đến ngày 20 tháng 10, ngành sản xuất xe hơi chính thức bị khai tử, với việc đóng cửa nhà máy của hãng xe Holden, một thương hiệu xe bình dân cho GM gầy dựng và từng rất được ưa chuộng. Đích thân Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull đã có một bài chia buồn cũng như trấn an tinh thần hàng ngàn công nhân ngành xe hơi đang thất nghiệp.Thật ra, cái chết của ngành công nghiệp xe hơi ở Úc là điều đã được báo trước. Đó là cái giá đánh đổi khi nước này quyết định ký hàng loạt hiệp ước thương mại tự do song phương trong hai thập niên gần đây. Tổng cộng, kể từ 1997, Úc đã ký tổng cộng 10 hiệp ước. Kéo theo đó, thuế nhập cảng xe hơi vào nước này từ mức 15% vào năm 2000 hiện chỉ còn 5%.Trong đó, quyết định chủ chốt làm nên cái chết của sản xuất xe hơi của Úc chính là hiệp ước thương mại tự do nước này ký với Thái Lan. Với chi phí nhân công thấp, là trung tâm sản xuất xe hơi lớn của hàng loạt nhãn hiệu toàn cầu, xe hơi Thái Lan đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Úc. Tuy nhiên, 'cái chết' của ngành sản xuất lại không ảnh hưởng gì đến người mua xe, nếu không nói là có lợi cho họ. Hiện nay, Úc là một trong những nơi có giá xe rẻ nhất thế giới.TOKYO - Robot Eagle Prime cao gần 5 mét, đại diện cho Hoa Kỳ, tham gia trận đấu với robot cơ khí Kuratas của Nhật. Trận đại chiến robot khổng lồ đầu tiên trên thế giới kéo dài 26 phút vào tối hôm 17 tháng 10, với chiến thắng thuộc về đối thủ nặng ký hơn là Eagle Prime. Hồi tháng 7, 2015, nhóm kỹ sư ở MegaBots thách đấu đối thủ Nhật Bản là công ty Suidobashi tham gia trận tranh tài giữa hai robot khổng lồ. Tuy nhiên, trận đấu bị hoãn lại do khó khăn trong việc tìm địa điểm và cải tiến robot.Robot đến từ Hoa Kỳ có tên Eagle Prime, do hãng MegaBots thiết kế, là một quái vật kim loại nặng 12 tấn và cao 4.9 mét. Các kỹ sư chế tạo cho biết con robot có hai chỗ ngồi, hoạt động nhờ động cơ V8 LS3 430 mã lực, với chi phí sản xuất $2.5 triệu Mỹ kim. Con robot được trang bị nhiều vũ khí, từ súng bắn đạn sơn cho tới lưỡi cưa. Robot đại diện cho Nhật Bản là Kuratas của hãng Suidobashi, có trọng lượng 6.5 tấn và chiều cao gần 4 mét.Kỹ sư Gui Cavalcanti, nhà đồng sáng lập MegaBots, cho biết ông và đồng nghiệp Matt Oehrlein ngồi bên trong robot Eagle Prime để điều khiển chuyển động tay chân của con robot, và sử dụng các vũ khí của nó. Với trọng lượng và sức mạnh chênh lệch, robot Hoa Kỳ đã chiến thắng dễ dàng sau 3 hiệp đấu. Hiện tại, Eagle Prime của Hoa Kỳ đã nhận được lời thách đấu từ hơn 1 chục đội robot khác.AN HUY – Một bà cụ 76 tuổi sống tại Trung Quốc mới đây đã bị tạm giữ, vì đã ném tiền xu vào động cơ máy bay để cầu may. Hôm 18 tháng 10, bà cụ họ Phương có chuyến bay từ An Khánh, tỉnh An Huy tới Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khi đi lên máy bay, những hành khách cùng chuyến phát hiện bà Phương ném vật gì đó vào một trong các động cơ của máy bay.Sự việc lập tức được báo cho nhà chức trách. Sau khi kiểm tra, nhân viên sân bay tìm thấy 1 đồng xu trên mặt đất ngay gần chỗ động cơ. Các nhân viên kỹ thuật được gọi đến để kiểm tra bên trong động cơ. Đến sáng ngày kế tiếp đó, chuyến bay mới được khởi hành. Bà Phương đã bị cảnh sát bắt giữ. Hồi tháng 6, tại phi trường Phố Đông ở Thượng Hải, một bà cụ 80 tuổi cũng bị phát hiện ném những đồng xu vào động cơ máy bay trước khi cất cánh, nhằm "cầu mong một chuyến bay an toàn.” Hành động này khiến chuyến bay bị hoãn 5 giờ, còn bà cụ thì bị bắt.