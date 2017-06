Tìm thấy ngọc quý trong ốc giác

BẠC LIÊU - Nguyễn Văn Nam, 35 tuổi, sống ở huyện Đông Hải cùng nhiều ngư phủ đã chài lưới cách vùng biển Thái Lan khoảng 20 hải lý. Trong tuần qua họ bắt được nhiều ốc biển, ốc giác, mỗi con nặng từ 3 đến 5 kg.Số ốc này được Nam chia đều cho các ngư phủ làm thức ăn. Riêng anh giữ lại bốn con lớn nhất tặng cho người thân. Khi làm thịt, người thân anh Nam khám phá một vật lạ như viên ngọc nằm trong miệng ốc nên gửi trả lại cho anh."Tôi mang đến tiệm vàng nhờ cân thì nó có trọng lượng hơn 2 chỉ. Họ xác định đây là ngọc," Nam cho biết. Nhiều người hỏi mua nhưng anh chưa bán vì chưa thỏa thuận được giá.Viên ngọc có màu vàng như vỏ ốc và nhẵn bóng, một mặt có màu hồng nhạt. Để trong lòng bàn tay nó có cảm giác mát lạnh dễ chịu. Ốc giác còn gọi là ốc hoàng đế.Đây là viên ngọc thứ ba mà ngư dân Gành Hào bắt được khi đánh cá trên biển. Trước đó, một viên ngọc tương tự đã bán được gần $20,000.HÀ NỘI - Tai nạn xảy ra vào khoảng 5g30 sáng thứ Hai, tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Vũ Đình Hải, 29 tuổi, và Phan Thị Trinh, 30 tuổi, tỉnh giấc và hoảng hốt không thấy con đâu. Hai vợ chồng tìm quanh chỗ ngủ nhưng không thấy, đến khi ra khu vực ngoài nhà thì phát giác con trai Vũ Việt Anh mới sanh được 33 ngày nằm chết trong chậu nước.Quá đau đớn, hai vợ chồng gào khóc thảm thiết. Những người sống xung quanh đã chạy đến. Ở bên sườn cầu thang lên nhà có dòng chữ “Tao giết cháu mày” được viết bằng chữ in hoa.Bà nội làm ở xưởng mộc cách nhà khoảng 100 thước kể lại rằng, khoảng 4 giờ sáng thì cô Trinh dậy cho con bú rồi đi ngủ tiếp, đến sau 5g thì dậy để chuẩn bị đi làm thì không thấy con đâu. Đi tìm thì thấy con đã chết trong chậu nước. Công an đang điều tra tìm thủ phạm.HÀ NỘI - Vào ngày 6/6 tuần qua, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in đã phát biểu vinh danh những người lính có công và hy sinh cho đất nước khi tham chiến tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam trước năm 1975. Nghe vậy thì Cộng Sản Việt Nam rất sốt ruột, vì không muốn ai biết, nhất là các thế hệ trẻ, được biết về một cuộc chiến tương tàn mà người cộng sản tuy thắng nhưng không có chính nghĩa, vì họ mang chủ nghĩa cộng sản áp đặt trên toàn nước Việt Nam.Thế nên trong cuộc họp báo vào chiều thứ Hai, tức là gần một tuần từ ngày tổng thống Nam Hàn vinh danh các chiến sĩ của họ, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội tuyên bố, “Chúng tôi đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.”QUẢNG NINH - Vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Hai, tàu cao tốc Hoàng Quân chạy từ Cô Tô về Vân Đồn, khi cách hải cảng Cái Rồng khoảng một cây số thì đâm vào một sà lan chở hàng.“Tàu chạy rất nhanh, bất ngờ tông rầm rầm vào một sà lan, các cửa kính vỡ văng tung tóe. Nhiều người bị lộn nhào, lo ó kêu cứu,” một du khách kể lại.Trên tàu có 32 du khách, hơn chục người bị xây xát do kính tàu vỡ văng trúng, trong đó một người bị gãy xương sườn. Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã huy động 2 tàu cao tốc ứng cứu, đưa hết hành khách về bờ an toàn.Bạch Hồng Quyền, nhà vận động vì môi trường ở Hà Tĩnh, đang bị Cộng Sản Việt Nam truy nã.Trong tuần qua nhà vận động 28 tuổi nói với đài VOA tại Hoa Kỳ rằng hiện anh đang ở một nơi mà công an Việt Nam khó tìm ra.Quyền cho biết, “Hiện tại thì tôi tạm thời an toàn, vì ở đây phía công an Việt Nam khó có thể tìm thấy được.”Bạch Hồng Quyền nói anh đang cân nhắc quyết định đi sang một nước khác, theo đề nghị của một số đại diện ngoại giao nước ngoài. Anh cho biết, “Bây giờ có rất nhiều tổ chức và một số đại sứ quán các nước đã liên hệ với tôi, muốn giúp đỡ tôi để tôi có thể đi sang một nước khác, để không bị phía chính quyền Việt Nam bắt bớ.”Trong tháng Tư, công an Hà Tĩnh khởi tố Bạch Hồng Quyền vì tham gia những cuộc biểu tình đòi bồi thường cho ngư dân vụ Formosa. Từ khi bí mật rời nơi cư ngụ, Bạch Hồng Quyền biết nhà cầm quyền địa phương vẫn thường xuyên sách nhiễu gia đình và vợ con anh.SÀI GÒN - Bamboo Airways (Hàng không Tre Việt) mới được tập đoàn FLC của Việt Nam thành lập, Công ty này cho biết đang làm việc với hãng Airbus để thuê bảy chiếc phi cơ. Chủ tịch FLC, Trịnh Văn Quyết, nói với Reuters cuối tuần qua ở Singapore, trong chuyến đi quảng bá công ty.Cuối tháng Năm, hội đồng quản trị của FLC đã quyết định thành lập công ty con Hàng Không Tre Việt với vốn điều lệ là $30 triệu. Ông Quyết cho biết rằng Bamboo Airways sẽ có đội bay “khoảng 7 chiếc” vào năm 2018, và chuyến bay đầu tiên có thể cất cánh vào đầu năm sau.Hiện chưa rõ ngay là Bamboo Airways thuê những loại máy bay nào. Ông Quyết nói là Tre Việt “sẽ phục vụ các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi ở 9 tỉnh thành tại Việt Nam,” và “chúng tôi sẽ nối chuyến quốc tế và đưa các hành khách tới các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi.”Việt Nam hiện có bốn hãng hàng không chính, đang hoạt động là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VietJet Air và VASCO. Thị trường hàng không ở trong nước đang trở nên sôi động, sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của VietJet Air, trở thành nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam.