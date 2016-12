(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

ANH QUỐC – Một người đàn ông tìm thấy chiếc nhẫn vàng được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ 14, trị giá gần $90,000 Mỹ kim, trong khu rừng Sherwood, Nottinghamshire, Anh quốc. Anh Mark Thompson, 34 tuổi, tìm thấy chiếc nhẫn vàng thời trung cổ trong rừng Sherwood, Nottinghamshire. Đây là khu rừng rất nổi tiếng tại Anh, do gắn với truyền thuyết về anh hùng Robin Hood.Anh Thompson đang dùng máy dò kim loại để tìm kiếm trong khu rừng. Khi nghe thấy tín hiệu từ máy dò, anh dùng xẻng xúc bùn đất và phát hiện chiếc nhẫn vàng đính đá sapphire. "Tôi rất vui khi biết đó là nhẫn vàng. Lúc đó tôi không nhận ra giá trị của nó", anh Thompson cho biết. Chiếc nhẫn được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ 14 với hình trẻ sơ sinh và thánh nữ khắc ở hai mặt. Theo anh Thompson, những người bán đấu giá cho rằng, chiếc nhẫn có giá từ $24,000 đến $86,000 Mỹ kim.

'Con mắt Châu Phi' đường kính 50 cây số trên sa mạc Sahara

CHÂU PHI – Phi hành gia Thomas Pesquet vừa chụp được hình ảnh "con mắt châu Phi", hay còn gọi là cấu trúc Richat, với những vòng tròn lớn bất thường, từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Cấu trúc kỳ lạ và đẹp mắt này có đường kính 50 cây số và nằm ở sa mạc Sahara, khu vực thuộc nước Mauritania. Trước đây, nó được cho là một hố va chạm do thiên thạch. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện nay tin rằng cấu trúc này được hình thành thông qua quá trình xói mòn.

Thái Lan dùng trâu để thúc đẩy du lịch trên 'đảo heo'

THÁI LAN – Một hòn đảo tại miền nam Thái Lan đã quyết định dùng xe trâu làm thương hiệu để thu hút du khách đến với đảo. Hôm thứ Hai vừa qua, Ủy ban du lịch tỉnh Trang, miền nam Thái Lan, đưa ra kế hoạch dùng trâu để thúc đẩy du lịch, thu hút du khách đến đảo Koh Sukorn, một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh này. Đảo Koh Sukorn có diện tích khoảng 12 cây số vuông , dân số khoảng 2,500 người, đa số là người Hồi giáo.

Sukorn trong tiếng Thái Lan có nghĩa là “con heo.” Tuy nhiên, trên thực tế, du khách sẽ không thể tìm thấy bất kỳ một con heo nào trên hòn đảo này. Gia súc chủ yếu của người dân trên đảo là trâu. Chúng vừa là phương tiện hỗ trợ nông nghiệp, vừa là nguồn cung cấp thịt cho cư dân trên đảo. Ủy ban du lịch đang dự định huấn luyện một đàn trâu để chúng trở nên thân thiện và có thể kéo xe phục vụ du khách.

Ủy ban du lịch đã mở một cuộc họp cùng người dân và chính quyền đảo Koh Sukorn, để thảo luận về ý tưởng sử dụng những con trâu cho mục đích thúc đẩy du lịch. “Con trâu là thương hiệu của hòn đảo này, và chúng nên được sử dụng để quảng bá du lịch”, đại diện Ủy ban nói. Phương tiện di chuyển thường dùng trên đảo là xe máy, nhưng Ủy ban du lịch tin rằng sẽ thú vị hơn nếu du khách được đi ngắm cảnh trên một chiếc xe trâu. Koh Sukorn là hòn đảo khá đẹp của Thái Lan với những bãi biển trong xanh và đồng lúa yên bình.

Rắn hổ mang ẩn trốn trên… cây Noel

AUSTRALIA - Một phụ nữ sống ở Melbourne, Australia, đã tinh mắt phát hiện ra dây kim tuyến trang trí trên cây thông Noel nhà mình thực ra lại là... một con rắn hổ. Khi phát hiện ra vị khách cực độc không mời mà tới này, cô Cheryl đã tỏ ra khá bình tĩnh và tự pha cho mình một tách trà, trong khi chờ những người bắt rắn chuyên nghiệp tới nơi.

Người bắt rắn Barry Goldsmith cho biết, "Đó là một con rắn hổ. Chúng rất độc nhưng chỉ tấn công nếu bị khiêu khích. Có lẽ nó bò vào nhà qua một ô cửa mở nào đó, nhưng cô Cheryl đã phản ứng rất đúng đắn.” Cô không hề bối rối mà chỉ chụp ảnh con rắn rồi gửi đến cho nhà chức trách. Chỉ 20 phút sau, con rắn đã bị bắt gọn. Australia có đến 20 loài trong số 25 loài rắn độc nhất trên thế giới, bao gồm cả rắn hổ. Rắn hổ có thể dài đến 2.9 mét và thường được tìm thấy ở vùng ven biển.

Cậu bé sống sót thần kỳ sau khi bị kẹt trong khe tường suốt 3 ngày

NIGERIA - Một cậu bé 12 tuổi sống tại thị trấn Ondo, Nigeria, đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị mắc kẹt suốt 3 ngày giữa khe tường. Aduragbemi Saka, 12 tuổi, đang chơi đùa thì bị rơi xuống một khe hở chỉ rộng 30cm giữa một bức tường và một căn nhà, và bị mắc kẹt tại đây suốt 3 ngày. Saka sau đó đã khóc và la hét cầu cứu, nhưng mọi người xung quanh vẫn không quan tâm xem tiếng la khóc này từ đâu ra.

Chỉ đến khi Felicia Olaniyi, một người sống gần khu vực, nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu bé, người này mới mượn thang của hàng xóm, trèo lên bức tường và giật mình phát hiện ra một cậu bé đang bị mắc kẹt giữa khe tường hẹp bên dưới. “Tôi đã hỏi những người hàng xóm xem họ có nghe được tiếng nói lạ vọng ra từ bức tường hay không, và họ cũng bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra”, Felicia Olaniyi kể lại. “Do vậy tôi đã lấy thang và lần theo nơi âm thanh phát ra và nhìn thấy một cậu bé đang bị mắc kẹt. Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát.”

Cảnh sát đã đến hiện trường và dùng búa phá vỡ bức tường để giải cứu cậu bé. Cậu bé bị bao phủ bởi bụi đất, ở trạng thái hoảng loạn và sức khỏe yếu, do bị mắc kẹt giữa bức tường đến 3 ngày, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết cậu bé đã thực sự rất may mắn vì vẫn sống sót. Được biết cậu bé Aduragbemi Saka đang sống với bà của mình và đang chạy trốn bà để đi chơi khi sự việc xảy ra. Sau khi được giải thoát, cậu bé đã được đưa về nhà để đoàn tụ với bà.