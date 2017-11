Tìm thấy thi thể người vợ của kẻ nổ súng tại Tehama County

Tay súng Kevin Janson Neal.

RANCHO TEHAMA - Vào thứ Tư, nhà chức trách cho biết đã tìm thấy thi thể người vợ của tay súng - kẻ đã gây ra nhiều vụ bắn giết tại miền bắc California - tại nhà riêng của hai người, nâng tổng số người chết trong sự việc lên 5 người. Các nhà điều tra tìm thấy thi thể người vợ của hung thủ Kevin Janson Neal được giấu bên dưới sàn nhà. Cảnh sát tin rằng vụ sát hại người phụ nữ này chính là sự kiện khởi đầu của vụ tàn sát, theo lời Phó cảnh sát trưởng Tehama County - Phil Johnston.



Neal đã bắn và giết hại bốn người, làm bị thương 10 người khác, tại các địa điểm khác nhau thuộc cộng đồng Rancho Tehama Reserve. Cảnh sát sau đó đã bắn chết kẻ này. Vào lúc xảy ra vụ tấn công, Neal đang được tại ngoại, sau khi bị truy tố vì tội đâm một người hàng xóm. Một số người khác cũng từng than phiền về việc Neal bắn vô tội vạ hàng trăm phát đạn từ nhà của ông ta, và cảnh sát cũng từng nhận điện thoại thông báo về một vụ bạo lực gia đình tại nhà của Neal, vào 1 ngày trước vụ nổ súng.



Tuy nhiên, vì lý do chưa rõ, Neal vẫn được tự do và đã sử dụng 1 khẩu súng trường bán tự động, 2 súng ngắn, để bắn 14 người, bao gồm 1 học sinh tiểu học. Hiện chưa rõ vì sao Neal được cho đóng tiền tại ngoại, và liệu ông ta có được phép sở hữu súng hay không.



Neal gần như có mâu thuẫn với mọi người hàng xóm xung quanh, và cho rằng mọi người "đều chống lại ông ta." Chị của Neal nói rằng ông ta có vấn đề tâm thần và có khuynh hướng bạo lực. Hai trong số những người hàng xóm của Neal đã bị bắn chết, trong hành động rõ ràng là để báo thù. Neal sau đó đã tiếp tục bắn vào các nạn nhân ngẫu nhiên.



Một cư dân cho biết, những người hàng xóm đã từng than phiền các hành động của Neal với sở cảnh sát, tuy nhiên, sở cảnh sát không giải quyết và lại chuyển các thư than phiền sang cho hội quản lý nhà ở. Rancho Tehama Reserve là một khu vực dân cư thưa thớt, nằm xen lẫn với các cánh rừng sồi và nông trại nuôi gia súc, cách Sacramento khoảng 130 dặm về phía bắc.