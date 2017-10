Tin mới nhất vụ hỗn chiến ở bệnh viện khiến 4 người thương vong

Chiều 28/10, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia định, TP.Sài Gòn cho biết, từ 2h30 đến 2h45 ngày 28/10 bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp liên quan đế vụ côn đồ tấn công vào bệnh viện truy sát khiến 4 người thương vong ở Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ. Nạn nhân tử vong là anh T.N.T (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). 3 người bị thương là anh H.Đ.L (23 tuổi), anh N.T.L (23 tuổi) và anh T.Q.T (25 tuổi).

Nhiều hung khí vết máu tại hiện trường. Ảnh: C.T

Theo đó, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương. Trong đó, anh H.Đ.L (23 tuổi) bị 3 vết thương nhưng không nghiêm trọng nên sau đó bệnh nhân này đã trốn viện về. Trường hợp thứ hai là N.T.L (23 tuổi) nhập viện trong tình trạng có vết thương trên đầu. Sau khi được cầm máu, xử lý vết thương, sức khoẻ ổn định thì bệnh nhân này đã xuất viện vào sáng 28.10. Bệnh nhân thứ ba là anh T.Q.T (25 tuổi) hiện đang nằm trong khoa Hồi sức trong tình trạng bị một vết thương ở đầu.

Chúng tôi tìm tới Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Như đã thông tin, rạng sáng cùng ngày, anh T.N.T – chủ tiệm game nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách đến chơi game. Sau đó, hai bên xảy ra đánh nhau khiến người chủ tiệm game bị nhóm đối thủ dùng hung khí đâm trọng thương.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Gây án xong, nhóm đối thủ rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ. Khi nạn nhân đang được chăm sóc ở phòng cấp cứu thì nhóm khách chơi game trước đó cũng kéo đến. Vừa phát hiện anh T nhóm xông vào chém tới tấp. Nhóm của anh T cũng tấn công lại. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến anh T bị đâm trúng ngực tử vong, 3 người khác bị chém trọng thương.

Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.Sài Gòn có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án. Công an thu giữ nhiều hung khí, nhiều đối tượng có liên quan được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt

