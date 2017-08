Tin mới vụ chủ tịch phường cầm ghế định đánh bác sĩ Bệnh viện 115

Liên quan đến vụ việc bác sĩ trực cấp cứu bị đánh đang gây xôn xao dư luận, ngày 22/8, ông Hoàng Văn Hảo, Giám đốc Sở Y tếNghệ An cho hay, sáng cùng ngày Sở đã nhận được báo cáo của Bệnh viện 115 Nghệ An.



Chủ tịch phường Trung Đô, Nguyễn Xuân Huân xác nhận là người cầm ghế đỏ trong clip “đánh bác sĩ”. Ảnh cắt clip



Theo ông Hảo cho biết, ngay khi nhận được báo cáo của Bệnh viện 115 Nghệ An, Sở đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Nghệ An, đề nghị điều tra làm rõ việc bác sĩ bị hành hung.

“Chúng tôi thực sự rất buồn, lên án những hành động bạo lực đối với nhân viên y tế bất luận lý do là gì”, ông Hảo nói.

Đáng chú ý, trong bản tường trình của ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch phường Trung Đô, TP Vinh, người xuất hiện trong clip “đánh bác sĩ”, cho rằng ông “cầm lấy chiếc ghế định ngồi xuống rồi thả ghế can ngăn đánh bác sĩ”.

Tuy nhiên, trong bản báo cáo mới nhất của Bệnh viện 115 Nghệ An lại nêu rõ: “Ông ta (người đàn ông tát bác sĩ – PV) cùng với một người đi cùng tay cầm ghế nhựa xông vào phòng để đòi đánh bác sĩ và điều dưỡng ở trong đó, nhưng có một số người can ngăn, nên cả 2 người này bị đẩy ra khỏi phòng”.

Theo tin tức trên báo Tiền phong, tường thuật lại sự việc, nữ bác sĩ Hoàng Thị Minh, người bị người nhà bệnh nhân vây đánh đánh tại phòng cấp cứu của Bệnh viện 115 Nghệ An, kể lại, lúc bệnh nhân vào cấp cứu, ê kíp trực đã khám và sơ cứu bệnh nhân, bác sĩ Minh có giải thích với những người đi cùng và hỏi “gia đình có đồng ý để bệnh nhân nhập viện ở đây không?”, thì được bệnh nhân đồng ý nhập viện.

Sau đó, bác sĩ Minh liền ra các chỉ định để chụp phim, xét nghiệm, mọi thủ tục cơ bản hoàn tất. Khoảng thời gian lấy máu, đợi kết quả xét nghiệm cũng lâu hơn nên lấy máu trước rồi sau đó mới đi chụp phim.

Đang chuẩn bị chụp phim thì một người đàn ông tên Thắng đến, yêu cầu cho bệnh nhân đi chụp phim luôn, bác sỹ Minh giải thích là chờ để bệnh nhân được sơ cứu ổn định rồi sẽ đưa đi chụp phim. Không hiểu chuyện gì, người đàn ông “xửng cồ” lên, chửi bới bác sỹ với lời lẽ xúc phạm rồi dùng tay tát, đấm vào mặt .

Bác sỹ Minh bị ngã ngửa va vào tập hồ sơ phía sau tường. Ngay sau đó, anh Lê Quang Hòa (điều dưỡng) chạy ra hỏi “có vấn đề gì?”. Một lúc sau, bác sỹ Minh chạy vào phòng trực thì không bị đánh nữa mà anh Hòa bị đánh.

Chị Minh cho biết, chị hoảng loạn, khóc và nép vào góc phòng. Bác sỹ Minh hoảng loạn nên cũng không biết người hành hung là ai.

Trước thông tin cho rằng vụ việc ẩu đả xảy ra vì các bác sỹ tại khoa cấp cứu “bắt người nhà bệnh nhân phải đóng tiền và làm thủ tục thì mới được cấp cứu, chụp phim”, trên Trí thức trẻ dẫn lời bác sĩ Minh khẳng định không hề có chuyện đó.