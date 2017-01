(VienDongDaily.Com - 30/12/2016)

Trong tuần này, các viên chức từ Bộ Nội An, FBI và Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia đã chia sẻ tin tức về mật mã Cánh Đồng Gấu với các giám đốc trong 16 lãnh vực tại Mỹ, kể cả tài chánh, tiện ích và giao thông.



Bên trong phòng kiểm soát của xưởng điện Vermont Electric Power Company. Các viên chức không tiết lộ xưởng nào đã bị tin tặc Nga đột nhập. (Flickr) Bên trong phòng kiểm soát của xưởng điện Vermont Electric Power Company. Các viên chức không tiết lộ xưởng nào đã bị tin tặc Nga đột nhập. (Flickr)



Một mật mã liên quan đến hoạt động tin tặc của Nga đã được khám phá tại một xưởng sản xuất điện lực tại tiểu bang Vermont. Theo tiết lộ của các viên chức với nhật báo Washington Post ngày thứ Sáu, chính phủ Obama đã đặt tên riêng cho cuộc điều tra về hoạt động tin tặc của Nga đột nhập vào hệ thống điện này là Grizzly Steppe (Cánh Đồng Gấu).



Mặc dù người Nga đã không dùng mật mã này để phá hoại mạng lưới điện, sự việc phát giác mật mã của Nga nằm gọn trong hệ thống của Mỹ cho thấy khe hỡ của mạng lưới điện trên toàn quốc mà tin tặc có thể “chui” vào để quậy phá, gây tê liệt cho rất nhiều sinh hoạt của Hoa Kỳ. Đó là chưa kể sự nguy hiểm cho an ninh quốc phòng.





Người Nga sống ở Mỹ

Một người khách đang mua sắm tại một tiệm bánh ở Brighton Beach vào ngày thứ Sáu. Brighton Beach thuộc thành phố New York là một khu phố có đông người Nga sinh sống nhất bên ngoài nước Nga tại các nước Tây Phương. Phố này còn được gọi là Little Odessa vì hầu hết di dân ở đây nói tiếng Nga hoặc tiếng Ukraine. (Spencer Platt/ Getty Images)



Các viên chức trong chính quyền và trong ngành điện cho biết họ vẫn thường kiểm tra mạng lưới điện vì mạng lưới này lệ thuộc rất nhiều vào hệ thống điện toán, và bất cứ sự phá hoại nào cũng có thể gây thiệt hại rất lớn, nhất là trong các lãnh vực như dịch vụ y tế, cứu thương khẩn cấp và cứu hỏa.

Các viên chức Mỹ nói với nhật báo Post họ chưa biết rõ ý định của tin tặc Nga khi đột nhập xưởng điện tại Vermont. Họ không rõ sự đột nhập này đã nhằm phá hoại hay nhằm thử nghiệm để xem thử tin tặc có thể chui lọt tới đâu trong mạng lưới điện của Mỹ.



Các viên chức cũng không rõ lúc nào mật mã của tin tặc Nga đã chui lọt vào hệ thống điện toán tại nhà đèn Vermont. Một cuộc điều tra đang được xúc tiến để tìm hiểu thời gian mật mã được cài vào máy và mục tiêu của sự đột nhập này. Họ cũng muốn biết có bao nhiều xưởng điện trên toàn nước Mỹ đang có sự “nằm vùng” của mật mã Nga.



“Câu hỏi vẫn là: Các tin tặc có đột nhập các hệ thống khác và mục tiêu của họ?” một viên chức nói với báo Post.



Một viên chức liên bang cho biết các viên chức tại ban tiện ích ở Vermont đã nhận ra mật mã của tin tặc trong hệ thống điện của họ và báo lại cho chính phủ liên bang vào ngày thứ Sáu.



Trước đó, trong ngày thứ Năm, Bộ Nội An và FBI đã gởi một thông báo chung, cho biết các hoạt động trong quân đội Nga và trong ngày dân sự của Nga “nằm trong một chiến dịch điện toán nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ và người Mỹ.”



Một viên chức cao cấp tại Hoa Thịnh Đốn cho biết trong một thư email gởi cho báo Washington Post rằng sự việc chính phủ Mỹ “tiết lộ vi trùng điện toán độc hại của Nga” là nhằm “gởi lời báo động đến tất cả những người có nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống điện toán tại Hoa Kỳ và ở mọi nơi về hoạt động thâm độc này, để họ có thể bảo hệ hẹ thống của họ chắc chắn hơn trước sự tấn công của tin tặc Nga.”



Cho đến cuối ngày thứ Sáu, các viên chức không nói rõ xưởng điện nào ở Vermont đã bị tin tặc Nga đột nhập. Tiểu bang này có hai xưởng lớn là Green Mountain Power và Burlington Electric. Tiểu bang này cũng có một công ty phân phối điện sỉ là Vermont Electric Power Company (VELCO). Thêm vào đó, còn có một số nhà đèn nhỏ như Vermont Electric Cooperative và Washington Electric Co-op chuyên cung cấp điện cho vùng thôn quê. Những xưởng điện này đều có đường dây nối kết với hệ thống điện trên toàn tiểu bang, tức là cũng nối với mạng lưới toàn quốc.



Theo báo của FBI và Bộ Nội An, các tin tặc đã dùng thư email để dụ dỗ người nhận thư tiết lộ mật mã, để từ đó tin tặc len lõi sâu hơn vào trong hệ thống dính líu đến các máy trong xưởng.