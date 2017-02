Tin vắn: 4,000 thanh niên Sài Gòn bị động viên nhập ngũ

4,000 thanh niên SG bị động viên nhập ngũ

SÀI GÒN - Trước nguy cơ có thể có xung đột tại Biển Đông, nhà cầm quyền đã tổ chức tuyên truyền về nghĩa vụ nhập ngũ qua những hình ảnh đẹp và bài viết nói về ý nghĩa gia nhập quân đội. Những buổi lễ được gọi là “giao nhận quân” đã được tổ chức ở một số nơi như tỉnh Lâm Đồng và Sài Gòn trong ngày thứ Năm. Đa số là hình ảnh vui tươi, những thanh nam và thanh nữ xinh đẹp. Thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận đã có 4,000 thanh niên bị nhập ngũ. Lâm Đông có khoảng 1,000 thanh niên bị “giao nhận quân.”

Những bài viết không nhắc tới nguy cơ xung đột, hoặc quân đội có thể được dùng để đàn áp lại người dân. Cuối thập niên 1970, khi có xung đột tại Cam Bốt giữa quân cộng sản Pol Pot với quân Hun Sen được CSVN hỗ trợ, hàng chục ngàn thanh niên miền Nam đã bị động viên để hy sinh trên chiến trường Campuchia. Lúc đó, cũng như bây giờ, nhà cầm quyền đã tuyên truyền về nghĩa vụ, không nói rõ là chỉ có dân nghèo bị đưa ra chiến trường, trong khi con của các cán bộ cao cấp được gởi ra nước ngoài để học tập, sau trở về tiếp tục nắm quyền và bảo vệ đảng cộng sản

Nữ y tá bị đánh vì 'cấp cứu chậm'

LÂM ĐỒNG - Đang cấp cứu cho một người bị tai nạn giao thông, một nữ y tá tại Trung Tâm Y Tế Huyện Đạ Tẻh, bị bạn của bệnh nhân chê “cấp cứu chậm,” sau đó lao vào đánh bà ta. Công an trị trấn Đạ Tẻh đã xác định người hành hung nhân viên là Phan Công Sang, 27 tuổi.

Vào đêm thứ Tư, bệnh viên tiếp nhận bệnh nhân Lý Văn Quang, 25 tuổi, bị xe đụng.

Khi bà Nguyễn Thị Lan, 38 tuổi, đang chăm sóc cho Quang, thì Sang, bạn của Quang, đến gần và cho rằng bà làm việc quá chậm, rồi anh ta đá vào bình dưỡng khí. Thấy vậy, bà Lan yêu cầu Sang ra ngoài phòng cấp cứu thì bất ngờ Sáng đấm tới tấp vào đầu và mặt bà.

Khi được các bác sĩ can ngăn, Sang không những không dừng lại mà còn tiếp tục lấy một chiếc ghế nhựa ném vào người bà Lan, khiến bà bị choáng và nôn ói, và sau đó bà cũng được cấp cứu. Sự việc được camera an ninh tại khoa ghi lại. Công an đã triệu tập Sang và những người liên quan để điều tra.

Cùng ngày, bà y tá Lan được đưa đến bệnh viện Lâm Đồng, TP. Bảo Lộc, chụp CT. Dù không bị chấn thương sọ não nhưng bà Lan vẫn bị choáng váng và được tiếp tục điều trị.

Cháy lớn tại cửa hàng văn phòng phẩm

HÀ NỘI - Khoảng sau 1 giờ trưa ngày thứ Năm, xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng văn phòng phẩm số 69 đường GP, quận Hai Bà Trưng. Theo một số nhân chứng, sự chạm điện ở tầng 3 khiến ngọn lửa bùng phát. Những người có mặt trong nhà đã dùng bình cứu hỏa mini khống chế nhưng bất thành.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa cháy lan xuống tầng 2 của ngôi nhà, khói đen bốc cao hàng chục mét. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động ba xe đến hiện trường dập lửa.

Do khu vực tầng 3 được xây dựng hàng rào sắt bao quanh, nên cảnh sát rất khó tiếp cận hiện trường để cứu hỏa. Lực lượng chức năng buộc phải cắt phá hệ thống hàng rào sắt phục vụ công tác chữa cháy. Đến sau 2 giờ chiều, lửa được dập tắt. Nhiều tài sản tại tầng 3 bị thiêu rụi. Tầng này là nơi chứa đồ văn phòng phẩm.

Tài xế chết nhiều ngày trong xe rơ moóc

BẮC NINH – Chiều thứ Năm, xác một người đàn ông được khám phá trong cabin chiếc xe đầu kéo đậu ở bên đường nhiều ngày. Theo nhà chức trách tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, xe đậu ở khu vực đường đôi 280 huyện Lương Tài. Vài người vốn tò mò đã nhìn vào chiếc xe rơ moóc thấy xác người đàn ông. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường ghi nhận người này chết đã nhiều ngày, xác đang trong quá trình phân hủy. Họ chưa biết cái chết này là tự nhiên do bệnh tật gây ra, hay là hậu quả của một án mạng.

Cứu 8 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

VŨNG TÀU - Trưa thứ Năm, 8 thuyền viên trên một tàu đánh cá từ tỉnh Bình Thuận đã được cứu sống tại khu vực gần mỏ dầu Đại Hùng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tàu cá do bà Võ Thị Liên, thị xã La Gi, Bình Thuận, làm chủ. Tàu bị sóng đánh chìm khi hành nghề tại khu vực cách giàn khoan dầu Đại Hùng khoảng 6 hải lý về phía nam, cách Mũi Vũng Tàu 150 hải lý về phía Đông Nam. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dương cùng 7 thuyền viên bị rơi xuống biển.

Tàu của giàn khoan Đại Hùng đã ra cứu được bốn thuyền viên. Tàu cá của ông Nguyễn Văn Huy làm thuyền trưởng cứu vớt được bốn người còn lại.

Các tàu cá gần khu vực tàu bị nạn đã được thông báo hãy hỗ trợ trục vớt và đưa tàu cá cùng các thuyền viên vào bờ Vũng Tàu. Thời điểm tàu bị đánh chìm sức gió tại vùng biển gần mỏ Đại Hùng cấp 6 cấp 7, giật cấp 8; gió mạnh và sóng cao tới 5 m.

Xe bơm bê tông cán chết cô gái đi xe máy

HÀ NỘI - Trưa thứ Năm, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên đường PVĐ, đoạn gần bến xe Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, khiến một phụ nữ lái xe máy bị chết tại chỗ. Nạn nhân đã lái xe theo hướng về cầu vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Khi xe đi đến đoạn gần bến xe Nam Thăng Long thì va chạm với một xe máy đi ngược chiều, khiến người này ngã văng ra đường. Đúng lúc đó một xe tải bơm bê tông đi phía sau lao tới cán qua đầu nạn nhân, khiến người này thiệt mạng.

Ngay khi xảy ra tai nạn, xe bơm bê tông đi tiếp được khoảng 60 thước thì bị người dân chặn lại, tài xế đã xuống xe và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.