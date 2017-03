Tin vắn: Bắn chết chủ tiệm vàng Việt, trung tá Miên bị 25 năm tù

Bắn chết chủ tiệm vàng Việt, trung tá Miên bị 25 năm tù

AN GIANG - Chiều thứ Ba, tòa tuyên án phạt ông Lay Buôn Thy, 52 tuổi, 25 năm tù về tội sát nhân. Ông này là người Cam Bốt, từng giữ cấp trung tá, phó đồn công an cửa khẩu Tham Đưng, tỉnh Tà Keo bên Campuchia. Lay Buôn Thy cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn $10,000 Mỹ kim.

Theo hồ sơ, chiều tối 16 tháng 7, 2016, trung tá Thy nhậu cùng bạn tại chòi lá quán Hương Xưa, huyện Tịnh Biên phía bên Việt Nam. Ở chòi kế bên là chủ tiệm vàng Lê Văn Được, 43 tuổi, và Phạm Văn Quang, 34 tuổi. Một lúc sau, hai ông này sang mời bia trung tá Campuchia thì xảy ra cãi nhau

Khi họ quay về chòi lá, ông Thy nghe ông Quang nói với ông Được, "Nó mới bị đánh bể đầu mà chưa sợ, bữa nay không cho nó về." Nghĩ Quang là người tổ chức đánh mình gây trọng thương trước đó ở huyện Tri Tôn (An Giang), trung tá Thy về nhà (cách quán nhậu khoảng 40 mét) lấy khẩu súng K59 quay lại quán.

Ông Thy đến hỏi Quang, "Mày cho người đánh tao phải không?" Ông Quang nói "đúng" liền bị Thy bắn trúng miệng. Ông Được vừa đứng lên thì bị Thy bắn vào trán, lưng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Chủ tiệm vàng đã chết, ông Quang bị thương nặng.

Sau khi gây án, ông Thy cầm súng về nhà đóng cửa cố thủ. Hàng chục cảnh sát bao vây, thuyết phục đến sáng hôm sau Thy mới chịu ra ngoài.

Tịch thu thỏi vàng nhập lậu vào miền Tây

HẬU GIANG – Một tiệm kim hoàn ở Hậu Giang cho người đến An Giang mua thỏi vàng nhập lậu trị giá gần 1 tỷ đồng, $43,600, về chế tác nữ trang bán kiếm lời nhưng bị cơ quan chức năng khám phá.

Ngày thứ Ba, chính quyền thành phố Cần Thơ đã quyết định phạt $3,500 đối với tiệm vàng Văn Quang, tại Vị Thanh, Hậu Giang, vì tiệm này bán hàng hóa nhập lậu. Ngoài ra, tang vật là thỏi vàng 1 kg, trị giá $43,600 cũng bị tịch thu.

Số vàng này bị khám phá khi công an kiểm tra xe máy do hai người đàn ông chạy trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh ngày 18/1. Theo cán bộ quản lý thị trường Cần Thơ, hiện nay do giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch nên một số doanh nghiệp kinh doanh vàng tìm cách mua vàng nhập lậu về bán kiếm lời.

Xe hơi đâm 10 xe máy ở Hà Nội

Chiếc Toyota Yaris đã đâm liên tiếp vào 10 xe máy và một xe đạp điện chạy cùng chiều, khiến nhiều người phải vào nhà thương. Tai nạn xảy ra khoảng gần 9 giờ tối thứ Ba. Một người đàn ông trung niên đã lái chiếc Yaris từ cầu Chương Dương về Nguyễn Văn Cừ, Long Biên.

Rời cầu khoảng 150 mét, chiếc xe lao nhanh rồi đâm vào một người đậu xe máy trên đường. Chiếc Yaris đổi hướng lao lên vỉa hè đâm đâm liên tiếp vào nhiều người đi xe máy, xe đạp điện đang mua hoa.

Xe chạy khá nhanh. Sau tai nạn có người bị hất văng lên vỉa hè, nhiều người khác nằm la liệt. Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến tám người bị thương, trong đó có một phụ nữ ngồi trong xe Yaris Tài xế gây tai nạn đã rời đi.

Xe đầu kéo tông xe máy, cụ già thiệt mạng

ĐÀ NẴNG - Tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ chiều thứ Ba tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ. Một người chết, một người bị thương nặng.

Xe đầu kéo mang do lái xe Nguyễn Phi Tùng, 24 tuổi, điều khiển trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng đường Cách Mạng Tháng 8 đến Nguyễn Tri Phương.

Khi đến bùng binh xe đầu kéo trên va chạm với xe máy do ông Nguyễn Đình Châu, 84 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, điều khiển chở theo bà Trần Thị Loan, 78 tuổi.

Vụ tai nạn khiến ông Châu chết ngay tại chỗ, bà Loan được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tử hình vì cầm dao đâm chết người tình

TRÀ VINH - Ngày thứ Ba, tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tòa án xét xử Nguyễn Văn Dũng, 40 tuổi, sống ở phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, về tội giết người. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Dũng.

Theo cáo trạng, sau một thời gian quen biết, Dũng và Kim Thị Phượng thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng ở Tiền Giang.

Đến giữa tháng 7, 2016, Phượng về Trà Vinh sống, Dũng đã theo Phượng về ở cùng địa chỉ trên. Một thời gian sau, Dũng nghi ngờ Phượng có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên hai người thường xuyên cãi nhau.

Chiều 29/8/2016, sau khi đi nhậu về và thấy Phượng mặc chiếc quần lạ, Dũng tức giận tra hỏi. Cãi nhau một lúc, Dũng ra phía sau nhà lấy hai con dao đâm vào Phượng nhiều nhát. Phượng chạy thoát ra ngoài, Dũng tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm nạn nhân đến chết, sau đó y bỏ trốn nhưng bị bắt sáng hôm sau.

Papua New Guinea phạt 50 ngư dân Việt

Một tòa án cấp quốc gia của nước này đã tuyên án 50 ngư dân Việt Nam mỗi người bốn năm tù giam và lao động khổ sai vì đánh bắt hải sâm bât hợp pháp trong hải phận của quốc gia ở tây nam Thái Bình Dương này.

Theo tin của đài truyền hình EMTV, thẩm phán đưa ra phán quyết này sáng ngày 3 tháng 3 với một thông điệp cứng rắn rằng bản án phải là lời cảnh cáo đối với những ngư dân khác có ý định chài lưới bất hợp pháp.

Tường trình của cơ quan thông tấn này cho biết ba thuyền trưởng của những tàu cá bị bắt đã bị kết án bốn năm tù giam hoặc phải nộp một khoản án phí lên đến gần $16,000 Mỹ kim cho mỗi tội danh mà họ bị kết tội.

Có 47 ngư phủ liên quan với ba tàu cá cũng bị kết án bốn năm tù cho một tội danh bắt hải sâm lậu theo luật của Papua New Guinea. Nhóm 50 ngư dân Việt Nam này bị bắt vào ngày 22 tháng 12, 2016, cách thủ phủ Alotau của tỉnh Milne Bay khoảng 200 hải lý. Họ được đưa đến thủ đô Port Moresby và lần đầu tiên được nhắc tới vào ngày 23 tháng 1, 2017.