Tin vắn: Cầu thủ nhập viện cấp cứu sau trận đấu

Cầu thủ nhập viện cấp cứu sau trận đấu

VINH - Võ Ngọc Toàn, cầu thủ số 9 của đội Sông Lam Nghệ An, đã bị đứt dây chằng đầu gối, và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Phút 83 của trận đấu, Nguyễn Phong Hồng Duy có banh trong chân, di chuyển về hướng sân nhà. Toàn đuổi theo xoài người đoạt bóng, làm bản thân chấn thương. Cầu thủ số 9 này được đưa lên cáng khiêng ra ngoài sân.

Sự chấn thương của Ngọc Toàn được xem là trầm trọng. Đội y tế ngay lập tức phải băng bó, dùng xe đưa cầu thủ này vào bệnh viện tại Vinh để cấp cứu. “Ngọc Toàn rất đau đớn. Hy vọng tình trạng không quá tồi tệ,” Huấn luyện viên Đức Thắng nói.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi áp sát, đá rát để phá lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Sách lược này mang lại thành công cho đội bóng xứ Nghệ khi đối phương không thể cầm bóng, đá phối hợp nhỏ. Cả trận đấu, HAGL chỉ có được một cơ hội, là pha đá phạt dội xà ngang. Sông Lam Nghệ An thắng 2-0 nhờ pha lập công ở giây thứ 54 của Olaha và bàn thắng phút 76 của Khắc Ngọc. HAGL đã thua ba trận liên tiếp.

Điều tra nguyên nhân 2 công nhân thiệt mạng

BÌNH DƯƠNG - Tai nạn xảy ra tại ấp 5, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Hai công nhân thiệt mạng khi thi công công trình xây dựng nhà máy sản xuất bao bì. Hai nạn nhân là ông Trương Văn Tại, 46 tuổi, và anh Bùi Văn Phi, 27 tuổi, cùng quê ở tỉnh An Giang.

Đây là công trình do công ty Cheng Ho Steel, 100% vốn Đài Loan thi công. Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương chiều thứ Bảy, sau đó sẽ đưa nạn nhân về quê mai táng.

Tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy. Trong lúc hạ các khối bê tông xuống thì đất hai bên thành hố sâu khoảng 2 mét bất ngờ sụt mạnh. Hai công nhân không kịp chạy nên bị vùi lấp và thiệt mạng.

Nổ tại xưởng sản xuất bóng đèn, 4 người bị thương

SÀI GÒN - Bình gió đá tại cơ sở sản xuất bóng đèn ở quận Bình Tân phát nổ khiến bốn người bị phỏng từ nặng tới nhẹ. Tai nạn xảy ra chiều thứ Bảy. Người dân trong hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã hoảng hốt vì tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở sản xuất bóng đèn. Khói bụi bay mù mịt, lửa cháy nghi ngút.

Bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sáu xe chữa lửa cùng 40 cảnh sát được đưa đến, dập tắt lửa trong vòng 10 phút. Nguyên nhân là do nổ khí ga ở lò hấp sơn trong xưởng cơ khí sản xuất máng đèn nằm gần cuối hẻm 302. Bốn nạn nhân gồm Lê Ngọc Hải, 31 tuổi, phỏng 30%, Chế Khắc Vũ, 26 tuổi, phỏng 60%, Nguyễn Duy Thanh, 27 tuổi, phỏng 40%. Nạn nhân còn lại tên Chao Mi phỏng nhẹ khoảng 10%.

Tắm sông, 5 học sinh bị đuối nước

BÌNH ĐỊNH - Sau khi dựng trại, một nhóm học sinh khối lớp 8 của trường Võ Xán rủ nhau ra sông Kôn gần khu vực cầu Kiên Mỹ tắm nhưng không may gặp tai nạn.

Một thầy giáo tên Duy kể, "Một học sinh bị đuối nước, một số bạn khác thấy vậy nhảy xuống sông cứu nên bị đuối nước theo. Người dân đã cứu vớt các em đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng Dương Khang, học sinh lớp 8A7, được đưa đến Trạm Y Tế Phú Phong sơ cứu nhưng không cứu vãn kịp nên em đã thiệt mạng."

Trường có 32 lớp với hơn 1,100 học sinh. Khoảng 600 em tham gia cắm trại với Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Tây Sơn. Theo kế hoạch, ngày 24 và 25 tháng 3 tới, trường mới tổ chức cắm trại nhưng do ngày thứ Bảy, lớp 8A7 được nghỉ học cả ngày nên các em háo hức trang trí, làm trại trước. Sau khi mời thầy giáo chủ nhiệm đến xem, nhóm học sinh lớp này đã rủ nhau ra sông Kôn tắm, sau đó gặp nạn.

QUẢNG TRỊ - Chỉ trong 10 phút, gió lốc làm nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ. Gần 5 giờ chiều nay, thứ Bảy, trận lốc xoáy kèm theo mưa dông quét qua thành phố Đông Hà gây nhiều thiệt hại.

Gió lốc làm tốc mái hơn 80% trường tiểu học Hùng Vương. Nhiều cây xanh gãy đổ, sách vở, bàn ghế, trang thiết bị dạy học bị ướt và hư hại.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 25 em học sinh lớp 4 và lớp 5 đang học trong khu nhà bị tốc mái. Nhờ thầy cô kịp thời di chuyển các em tới nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Phụ nữ và trâu bị sét đánh chết

HÀ TĨNH - Dắt trâu về nhà trong cơn mưa giông, bà Trần Thị Tuyết bị sét đánh trúng khiến cả người lẫn trâu chết tại chỗ. Tai hoa xảy ra chiều thứ Bảy. Bà Tuyết, 48 tuổi, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà đi chăn trâu ở cánh đồng thôn Bắc Kinh. Khi trời đổ mưa giông, bà lùa trâu về thì bị sét đánh trúng, khiến cả người lẫn con vật thiệt mạng.

Bà Phan Thị Xuân, nhà gần cánh đồng, kể lại, "Bà Tuyết bị sét đánh bay khoảng năm thước từ trên bờ ruộng xuống. Con trâu bị sét đánh bay lên cao rồi rơi xuống."

Thi thể bà Tuyết nằm dưới ruộng lúa, người cháy đen, quần áo bị rách nhiều chỗ, bên cạnh đó là con trâu nặng vài trăm kí lô.

Chiều cùng ngày, cơn lốc kéo dài chừng 10 phút quét qua thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tàu đánh cá chìm sau khi va chạm tàu hàng hải

VŨNG TÀU - Tàu đang lưới cá trên biển thì xảy ra va chạm với tàu hàng hải nặng 8,000 tấn. Tàu bị chìm với 10 ngư dân, và máy mắn mọi người được cứu sống. Tai nạn xảy ra đêm thứ Sáu.

Ông Trần Văn Hóa, 47 tuổi, quê Khánh Hòa, làm thuyền trưởng, lái tàu đến đánh bắt hải sản ở khu vực cách sông Cửa Đại, Bến Tre, khoảng 30 km về hướng đông nam. Khi đang khai thác thì tàu này va chạm tàu hàng KORANIA, quốc tịch Panama.

Tai nạn làm tàu cá bị phá nước, chìm dần xuống biển. Thuyền trưởng Hóa cùng chín ngư dân trên tàu rơi xuống nước và được tàu cá hoạt động gần đó vớt lên boong, đưa vào bờ an toàn.

Đại diện của tàu hàng KORANIA đang làm việc với chủ tàu cá bị hỏng để bồi thường thiệt hại.

Ngư dân cứu cô gái nhảy cầu Bình Lợi

SÀI GÒN - Chiều thứ Bảy, dân lái xe trên cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh hốt hoảng khi thấy cô gái khoảng 30 tuổi bỏ xe máy và đôi dép trên cầu rồi gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. Nhiều người đi đường đã hô hoán để mọi người giúp nạn nhân.

Nghe tiếng hô, ngư dân Ba Chúc, 60 tuổi, chuyên cứu người, vớt xác trên sông Sài Gòn, cùng người thân nhanh chóng dùng ghe máy chạy đến, cứu sống cô gái đưa vào bờ và trình báo công an.

Ông Chúc cho biết mỗi người khi ông cứu lên bờ đều có những lý do khác nhau dẫn đến tuyệt vọng với cuộc sống. Có những người còn rất trẻ, chỉ vì người yêu hờn dỗi mà quyết định quyên sinh.

Mang theo súng ngắn bị chém gục

SÀI GÒN - Công an đang điều tra vụ nhóm thanh niên truy sát một người đàn ông. Anh này bị một nhóm thanh niên truy đuổi liền rút súng chống trả. Thế nhưng anh chưa bắn phát nào thì đã bị đối thủ chém liên tiếp phải nhập viện.

Theo công an, người đàn ông có mang theo trong người một khẩu súng ngắn là Nguyễn Mạnh Dũng, 39 tuổi, ngụ Hà Nội, đang được điều trị tại một bệnh viện ở Sài Gòn.

Vào đêm thứ Ba 14/3, ở khu vực đường Trần Văn Đang, quận 3 một nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng xe máy. Nhóm truy đuổi gồm có ba thanh niên khoảng từ 25 - 30 tuổi, vừa lái xe máy với tốc độ cao vừa cầm vũ khí bám sát ông Dũng.

Khi bị bắt kịp, người đàn ông đã rút khẩu súng ngắn từ trong người ra để chống trả. Tuy nhiên khi người này chưa kịp nổ súng, thì đã bị nhóm thanh niên chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Vừa gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thi thể thanh niên đầy máu trong rẫy cà phê

LÂM ĐỒNG - Ngày thứ Bảy vừa qua, một nhóm trẻ vào vườn cà phê ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc thì khám phá xác của anh Đinh Đỗ Hữu, 21 tuổi, quấn trong chăn. Cảnh sát xác định anh này bị nhiều vết bầm tím ở mặt, áo dính nhiều máu, nằm ngay trong rẫy cà phê của gia đình - nghi là một án mạng. Người nhà nạn nhân cho hay, hai hôm trước anh Hữu đi chơi với nhóm bạn rồi mất liên lạc.





Truy người tung tin 'phó công an huyện đánh người'

NINH BÌNH - Đại tá Phạm Văn Hội, phát ngôn viên công an tỉnh Ninh Bình, cho biết cơ quan điều tra đang truy tìm người tung tin thiếu tá Bùi Hồng Minh, phó trưởng Công an huyện Gia Viễn, đánh người tại cơ quan. “Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là vu khống. Công an tỉnh đang truy tìm người tung tin này,” đại tá Hội nói.

Ngày 11/3, một tài khoản Facebook đăng tin "Đã tìm được kẻ hành hung phụ nữ" kèm ba tấm hình. Trong đó có một tấm chân dung thiếu tá Bùi Hồng Minh, hai tấm còn lại là hình người đàn ông mặc quần áo giống cảnh phục công an đang đấm, đạp một phụ nữ.

Sau khi thông tin này lan truyền, thiếu tá đã làm đơn đề nghị công an tỉnh làm sáng tỏ sự việc. Thiếu tá Minh khẳng định hình ảnh người mặc đồ giống công an đang túm tóc, đạp một phụ nữ không phải ông ta. Tấm hình chân dung xuất hiện trên mạng được chụp khi ông còn mang cấp bậc đại úy, là ảnh kèm bài viết gương chống tội phạm đăng trên một tờ báo hồi tháng 6, 2016.

Trưởng công an huyện Gia Viễn, cho biết những hình ảnh đăng tải trên mạng không phải là trụ sở đơn vị. Công an huyện không đặt lá cờ ở góc phòng. Người đàn ông đánh phụ nữ trong hình mặc quần áo "không phải của lực lượng công an, vì túi áo không giống, đai quần màu tối, không như cảnh phục của ngành."