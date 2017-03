Tin vắn: CSVN bắt Bùi Hiếu Võ, Phan Kim Khánh vì ‘chống nhà nước’

CSVN bắt Bùi Hiếu Võ, Phan Kim Khánh vì ‘chống nhà nước’

SÀI GÒN – Vào đêm thứ Ba, Bộ Công An cho biết họ đã bắt hai người với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Đây là cáo buộc mơ hồ mà cộng sản vẫn thường dùng để bắt những ai c ó ý kiến khác với nhà cầm quyền.

Một trong hai người bị bắt là ông Bùi Hiếu Võ, 55 tuổi, sống tại chung cư Hà Đô, Gò Vấp, Sài Gòn. Ông Võ bị bắt ngày 17 tháng Ba. Tại tỉnh Thái Nguyên, công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp anh Phan Kim Khánh, 24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chưa ai biết thật sự hai người này đã làm gì đến nỗi bị bắt vì tội ác ôn “tuyên truyền chống nhà nước.”

Chào thầy bằng tiếng Anh, học trò bị đánh

CÀ MAU - Ngày thứ Ba, chủ tịch thành phố Cà Mau yêu cầu điều tra vụ thầy giáo toán Tăng Hùng Cường đánh học trò. Theo tin trước đó, chiều ngày 15/3, khi thầy giáo Cường bước vào lớp thì các em học sinh cùng đứng lên chào. Lúc đó em Danh Tài Lộc lớn tiếng chào thầy Cường bằng tiếng câu tiếng Anh “Hello teacher.”

Nghe xong, thầy Cường cho rằng em Lộc vô lễ nên lấy thước đánh vào tay và má học sinh này.

Sau khi bị đánh, Lộc bỏ ra khỏi lớp. Đến khi có giáo viên chủ nhiệm và giám thị trung tâm đến giải quyết thì em Lộc mới chịu quay lại lớp học. Riêng thầy Cường được ban giám hiệu lên làm việc. Tại đây, thầy giáo này cho biết trước khi vào lớp thì thầy có uống “tí ti” rượu , nên dễ nổi nóng và đánh em Lộc.

Cam Bốt, Nam Dương bắt ngư dân VN

Nhà chức tại trách tại Campuchia và Indonesia đã bắt hàng chục ngư dân Việt bị cáo buộc đánh bắt lậu tại vùng biển của hai nước này. Tờ Cambodia Daily cho biết cảnh sát biển vào hôm thứ Hai bắt giữ 16 người Việt Nam bị cáo buộc đưa ba tàu đánh bắt cá vào vùng nước nông ở Campuchia vào sáng sớm.

Trong khi đó báo Jakarta Globe cho biết Bộ Hải Sản và Đánh Cá Indonesia đã bắt giữ 17 tàu nước ngoài trong hai tuần qua khi để đánh bắt trái phép ở vùng biển nước này. Ông Eko Djalmo Asmadi, giám đốc phòng giám sát nguồn lợi và khai thác hải sản tại bộ này, cho biết vào ngày thứ Ba, 21 tháng Ba, là "Sau khi bắt giữ bốn chiếc thuyền đánh cá của Việt Nam vào ngày 7 tháng Ba thì lần này chúng tôi đã bắt được 17 tàu nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp."

Tất cả các tàu bị tàu tuần tra bắt giữ là ở Quần đảo Riau và Bắc Sulawesi.

Bé trai mất tích được tìm thấy ở Hải Phòng

HUẾ - Chiều thứ Ba, bà Phan Thị Minh Hiền, 35 tuổi, trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế, cho biết con trai là cháu Lại Tuấn H., 14 tuổi, đã được đón trở về nhà an toàn sau hơn nửa tháng bị mất tích.

Theo lời kể của bà Hiền, cháu H. bị dị tật bẩm sinh ở tay và có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh nên phải nghỉ học sớm rồi theo mẹ bán vé số dạo ở Huế.

Vào chiều 1/3 vừa qua, cháu H. đến khu vực siêu thị BigC Huế để bán vé số. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, người mẹ đến siêu thị đón con nhưng không tìm thấy cháu và không thể gọi được và số máy điện thoại của H.

Nghi có điều chẳng lành nên vợ chồng bà Hiền đã báo công an. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến hôm Chủ Nhật 19/3 vừa qua, vợ chồng nhận được tin cháu H. đang được một gia đình sống ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng cưu mang khi thấy cháu đi lạc.

Cháu H. kể lại, khi bán vé số tại Huế, cháu tình cờ gặp một thanh niên khoảng 20 tuổi rủ ra TP Vinh, Nghệ An đánh giày nhưng sau đó hai người lạc nhau. Nhớ đến quê nội ở Hải Phòng nên cháu đã đón xe về đây.

Kiểm soát viên vắng mặt, khiến phi công mất liên lạc hơn 30 phút

HẢI PHÒNG - Trong hơn 30 phút đồng hồ, phi hành đoàn của hai chuyến bay đã thực hiện tổng cộng 39 cuộc gọi thoại tới đài chỉ huy nhưng không thể liên lạc được với kiểm soát không lưu. Đây là sự việc gây mất an toàn xảy ra tại phi trường quốc tế Cát Bi - Hải Phòng. Điều tra cho thấy một nhân viên đã vắng mặt suố mấy tiếng đồng hồ (chắc đi nhậu?) và một nhân viên khác ngủ mấy tiếng tại đài (chắc nhậu xong?).

Theo các bản tin ngày thứ Ba, vào ngày 9/3, phi công của chuyến bay VJ921 đã mất liên lạc với đài trong khoảng thời gian 32 phút 36 giây; còn chuyến bay VJ 292 thì mất liên lạc 24 phút 31 giây.

Chuyến bay VJ921 có giờ khởi hành từ sân bay Cát Bi đi Seoul, Nam Hàn gần 12 giờ đêm. Trong thời gian chuẩn bị cất cánh, cơ trưởng chuyến bay đã liên lạc với đài kiểm soát Cát Bi tổng cộng 29 lần nhưng không nhận được trả lời từ kiểm soát viên không lưu. Chuyến bay khởi hành trễ 13 phút.

Cùng thời gian này, chuyến bay VJ292 từ Sài Gòn dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cát Bi lúc 11:30 đêm. Khi máy bay đi tới khu vực Quảng Bình, phi công thiết lập liên lạc sớm với Đài Cát Bi để thông báo chuẩn bị đi vào vùng tiếp cận nhưng bất thành. Trong khoảng thời gian năm phút, cơ trưởng đã thực hiện 10 cuộc gọi tới đài nhưng không nhận được phản hồi. Tới gần 12 giờ đêm mới liên lạc được.

Điều tra cho thấy nhân viên Nguyễn.V.C không có mặt tại vị trí trực từ lúc 9:40 đêm 9/3 đến 5:40 sáng 10/3. Trong khi đó, trực chính Lương.T.M.T đã ngủ trong khoảng thời gian từ 9:40 đến 11:15 đêm 9/3.

Tạm giam thiếu niên xâm hại bé gái 5 tuổi

HÀ TĨNH – Hôm thứ Ba công an đã bắt một thiếu niên bị tố cáo xâm hại bé gái hàng xóm mới 5 tuổi. Lê Bá Khánh Trình, 15 tuổi, đã bị tạm giam bốn tháng. Em này trú tại khối phố 9, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Nạn nhân Nguyễn Thị T.H., 5 tuổi, trú khối 9, là hàng xóm của Trình.

Trước đó, công an nhận được đơn tố cáo từ gia đình của cháu Nguyễn Thị T.H. Hành động của Trình bị bà nội của nạn nhân là P.T.N, 64 tuổi, phát giác. Sau khi nhận được đơn từ gia đình nạn nhân, công an đã triệu tập nghi can để điều tra làm rõ.

Theo lời bà P.T.N, khoảng 9 giờ sáng 12/3, bà đang ở trong nhà thì thấy em gái của cháu T.H chạy về gọi và nói T.H bị chú Trình lôi vào nhà. Thấy vậy, bà N vội chạy qua nhà xem thì thấy nghi can này đang đứng ở mép giường, cháu T.H đứng cạnh khóc mếu máo, váy của cháu bé bị tụt xuống. Được mọi người trấn an cháu T.H kể lại, Trình dụ cháu vào buồng cho kẹo, rồi sờ soạng cháu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu T.H đến bệnh viện để khám.

Cha mẹ của em gái phải đi làm ăn xa, gửi con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc.

Phạt hơn $1,000 nếu lưu hành nhạc phẩm bị cấm

HÀ NỘI – Nhà cầm quyền vừa ban hành Nghị Định 28 sửa đổi, bổ túc một số điều của Nghị Định 131 xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị Định 158 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Theo đó, hành động bán, cho thuê, lưu hành ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp phép phê duyệt nội dung; tàng trữ, phổ biến trái phép tác phẩm chưa được phép phổ biến hoặc chưa dãn nhãn kiểm soát sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu ($435 đến $650).

Phạt đến $870 cho tội nhân bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp phép phê duyệt nội dung; tàng trữ, phổ biến trái phép ghi âm, ghi hình tác phẩm chưa được phổ biến, chưa dán nhãn kiểm soát...

Mức đến $1,080 áp dụng cho các nhân bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu bị cấm lưu hành hoặc thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ; tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5.

Công ty tặng sữa hết hạn cho bệnh nhân nghèo

ĐÀ NẴNG – Phó giám đốc Sở Y Tế, kiêm giám đốc Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng, xác nhận có việc nhà tài trợ tặng sữa hết hạn sử dụng cho bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây.

Công ty đã tặng sữa trong tuần qua với sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện, dành cho các bệnh nhân điều trị tại ba khoa.

Công ty tặng bốn thùng còn nguyên niêm phong với tổng số 280 gói sữa và một thùng đã bóc, bên trong có 20 gói. Tổng cộng số sữa phát cho bệnh nhân là 300 gói. Sau khi nhận quà, một số người thấy nhiều gói sữa hết hạn sử dụng. Bệnh viện xác định bảy gói sữa có thông tin sản xuất ngày 7 tháng 3, 2015, hết hạn sử dụng ngày 7 tháng 3, 2017.

Bệnh viện đang theo dõi sức khỏe của hai bệnh nhân uống phải sữa hết hạn sử dụng. Bản tin của báo Zing cho biết những người này “chưa có dấu hiệu bất thường hoặc tiêu chảy.”