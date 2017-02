Tin vắn: Du khách Úc rơi xuống vịnh Hạ Long với tạ buộc ở chân

Du khách Úc rơi xuống vịnh với tạ buộc ở chân

HẠ LONG - Ngày thứ Ba, công an tỉnh Quảng Ninh đã cho biết thêm về vụ du khách Stephen Jonhn Scott, 54 tuổi, quốc tịch Úc, rơi xuống vịnh Hạ Long một ngày trước đó.

Tàu du lịch của công ty Hạ Long Biển Ngọc chở 16 du khách đa quốc tịch, trong đó có ông Stephen, cùng một hướng dẫn viên người Việt, theo lịch trình nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Tàu khởi hành ngày Chủ Nhật. Qua sáng thứ Hai, 14 du khách rời tàu vào thăm hang Sửng Sốt. Ông Stephen đã ở lại trên boong cùng một phụ nữ quốc tịch Anh và sáu nhân viên tàu.

Khoảng 8:30, những người trên tàu nghe tiếng động trên mặt nước, sát mạn phải. Sau đó, thủy thủ đoàn không thấy ông Stephen nên báo lực lượng chức năng. Hơn 4 giờ tìm kiếm, các đơn vị cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân tại vùng nước khu vực Nhà Lát, cách vị trí tàu dừng gần 100 mét

Theo công an, lực lượng khám nghiệm ghi nhận lúc tìm thấy thi thể, hai cổ chân khách bị buộc chặt bằng dây nylon, một đầu dây buộc cố định vào thanh ngang kim loại của tạ nâng. Trên cơ thể người tử vong không có thương tích, không có tác động ngoại lực. Kết quả pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt nước. Chưa ai biết tại sao ông Stephen đã tự tử, và có phải ông thật sự tự tử như lời của công an.

Hàng loạt xác lợn bốc mùi trôi trên kênh

HÀ TĨNH – Trong mấy ngày gần đây, rất nhiều lợn chết bốc mùi hôi thối trôi dạt trên tuyến kênh N1, thuộc thôn Vĩnh Mới, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà. Người dân nơi đây than phiền rằng từ dịp ra Tết đến nay họ thấy hàng chục xác lợn to nhỏ đủ loại không rõ nguồn gốc trôi dạt theo kênh N1 về địa phương.

Bà Trần Thị Hương, thôn Vĩnh Mới, nói, “Không biết lợn chết này từ đâu về mà nhiều lắm. Sự việc này chỉ mới xảy ra từ ra Tết đến nay. Chúng tôi rất lo lắng.”

Một người khác nói, “Chúng tôi lo sợ số lợn chết này có thể lây lan dịch bệnh cho số lợn nuôi trong thôn. Các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ sự việc này, chứ mấy ngày qua chúng tôi rất lo lắng.”

Chủ tịch UBND xã Thạch Tiến cho biết: “Từ mồng 4 tết đến giờ đã đưa đi tiêu hủy, xử lý 31 xác lợn chết”.

8 con bò chết bất thường trong một ngày

HÀ TĨNH - Tám con bò trước đó còn khỏe mạnh, bỗng dưng lăn ra chết, khiến một hộ chăn nuôi tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê bị thiệt hại hàng ngàn Mỹ kim. Tám con bò thuộc sở hữu của gia đình ông Trần Hữu Vân, sống ở xóm Trại Tuần.

Vào ngày thứ Sáu 3/2, khi vào canh chừng đàn bò ở khu vực Khe Lạnh cách nhà khoảng hơn 1 cây số, gia đình ông Vân bàng hoàng thấy tám con trong số đàn bò của gia đình chết trong tình trạng phình bụng, chảy máu và sùi bọt mép.

Số lượng bò chết nhiều cùng một lần khiến gia đình ông Vân brất hoang mang, vì đây là số bò được nuôi từ nguồn tiền vay ngân hàng; trước khi xảy ra sự việc, đàn bò không có dấu hiệu bỏ ăn hay bệnh tật. Phòng Nông Nghiệp, cơ quan thú y huyện, đã mổ thịt lấy mẫu xét nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Bị gà mổ nhưng chết vì bệnh khác

CÀ MAU - Ngày thứ Ba, một lần nữa nhà chức trách tại tỉnh Cà Mau đã phải đính chánh thêm về một phụ nữ qua đời sau khi bị gà mổ vào tay. Họ nhìn nhận phụ nữ này có bị gà mổ nhưng không chết vì bị nhiễm cúm gia cầm từ con gà, mà chết vì bệnh khác.

Tin gà mổ chết người đã gây xôn xao dư luận tại tỉnh Cà Mau trong suốt mấy ngày Tết. Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh khẳng định, “Từ sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, Cà Mau không có người nào tử vong do cúm gia cầm, còn chuyện gà mổ chết người là không thể có.”

Từ tuần qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, rằng tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, có một người chết sau khi bị gà mổ vào tay.

Theo đó, trước Tết, trong lúc thăm ổ gà đang ấp, bà Thu, 67 tuổi, ngụ xã Tân Phú đã bị gà mái mổ vào tay nhưng không chảy máu. Tay bà Thu bị sưng vù và bà chết sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nhiều người đồn bà chết do nhiễm cúm gia cầm; cũng có một số người cho rằng bà Thu bị “xui” vì năm nay là năm con gà và bà đã bị “thần gà” trị tội. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ điều trị thì bà mắc bệnh nhiễm trùng máu. Họ không biết xuất xứ của sự nhiễm trùng.

Lễ hội chém lợn giảm người xem

BẮC NINH - Tổ chức bảo vệ động vật Animals Asia cho rằng lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, tỉnh Bắc Ninh năm nay đã “vắng vẻ hơn” nhờ áp lực từ chính quyền và người dân.

Trong thông cáo bằng tiếng Anh, Animals Asia cho rằng số người tham dự lễ hội truyền thống này đã giảm xuống tới một phần ba, và đây là năm thứ hai lễ chém lợn được thực hiện trong nhà kín thay vì công khai như trước kia.

Animals Asia vẫn chỉ trích cách chém giết lợn, tuy nhà tổ chức lễ hội cho rằng cách làm này phù hợp với phong tục địa phương. Năm nay người tham gia lễ hội đã không thể nhúng tiền vào máu lợn cầu may như những năm trước.

Hội chém lợn ở Bắc Ninh được cho là hội đình nhằm tôn vinh danh tướng thời Lý, ông Đoàn Thượng, nhưng lễ hội mới chỉ được khôi phục trong hai thập niên trở lại đây. Lợn dùng trong lễ hội thường được gọi là các “Ông Ỉn,” được lựa chọn từ nhiều tháng trước và gửi vào gia đình hợp tuổi chăm sóc.

Hình ảnh lợn bị chém trước công chúng trong dịp lễ đầu năm 2015 làm dấy lên câu hỏi, đâu là hủ tục và đâu là điểm dừng đối với những gì được coi là truyền thống.

Báo PetroTimes tái bản

Báo điện tử Năng Lượng Mới, PetroTimes, vừa được xuất bản trở lại sau khi bị Bộ Thông Tin -Truyền Thông ra lệnh đình bản ba tháng vì "sai phạm có tính hệ thống." Vào đầu tháng 10 năm ngoái, tờ báo này bị đình bản và tổng biên tập Nguyễn Như Phong bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo.

Bộ Thông Tin Truyền Thông nói là “Báo điện tử PetroTimes ... đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm dừng hoạt động." Cơ quan chủ quản của PetroTimes là Hội Dầu Khí Việt Nam.

Bào này bị chỉ trích sau khi đang lại bài phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh, cựu cán bộ cao cấp Bộ Công Thương hiện đang bị truy nã, với blogger Người Buôn Gió, Bùi Thanh Hiếu. PetroTimes đăng phỏng vấn với ông Hiếu tỏ ý bênh vực ông Trịnh Xuân Thanh.

Bài báo ngay sau đó đã bị xóa. Tuy nhiên, việc làm của PetroTimes bị cho là "gây nhiễu loạn thông tin, gây cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng, hoang mang dư luận, gây bất lợi cho cơ quan thực thi pháp luật."

PetroTimes cũng bị phê phán là đã đăng nhiều tin "giật gân câu khách, không chính xác", như về đại biểu Quốc Hội Đặng Thành Tâm hay về Trung Quốc lấy nội tạng tử tù.

PetroTimes tái hoạt động vào trưa thứ Hai vừa qua. Báo này cam kết "nguyện bám sát tôn chỉ mục đích và sự lãnh đạo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, của Hội Dầu Khí Việt Nam...”

Trang web bị tê liệt sau khi ghi nhận nhiều ý kiến chống loa phường

HÀ NỘI – Một trang mạng chính thức của chính quyền thành phố Hà Nội dành cho người dân bình chọn về sự tồn tại của loa phường, đã không thể truy cập được vào ngày thứ Ba, sau khi có dấu hiệu gia tăng ý kiến bị cho là bất thường.

Thông cáo của Bộ Thông Tin cho biết: "Qua theo dõi số lượt bình chọn từ ngày 5/2/2017, Sở Thông Tin và Truyền Thông thấy có dấu hiệu bất thường về số lượng người tham gia bình chọn, Sở đã và đang tìm các nguyên nhân để có giải pháp kỹ thuật khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu thống kê, phục vụ việc đánh giá chính xác, khách quan hệ thống thông tin cơ sở."

Bà Phan Lan Tú, giám đốc Sở Thông Tin Hà Nội nói, "Số liệu về người cho ý kiến về loa phường trên cổng thông tin điện tử Hà Nội thay đổi từ chỗ có mấy nghìn người bình chọn tăng đột biến lên mấy chục nghìn."

Trang này từng cho thấy có 73% ý kiến cho rằng vẫn cần có truyền thanh cơ sở, nên duy trì, tuy nhiên đến 4 giờ chiều cùng ngày thì con số này đã chuyển thành 48% ủng hộ và ý kiến phản đối tăng lên tới 52%.

Một ông chết trong trụ sở công an xã

NGHỆ AN - Tin từ phía công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cho biết vào khoảng 8 giờ 30 tối Chủ Nhật 5/2, người ta khám phá một vụ mà công an nói là tự tử ngay trong phòng kho của công an xã. Nạn nhân được xác định là anh N.T.N, 46 tổi, trú tại xóm 9.

Trước đó, vào khoảng 10:30 sáng, trong lúc đi đám cưới về, sẵn có hơi men nên anh N. đã vào nhà lấy dao chém vợ là chị N.T.T. Chị T. hô hoán và được mọi người đưa đến trạm y tế xã khâu 6 mũi.

Ban công an xã do Phó trưởng công an xã cùng hai công an viên trực tiếp đến gia đình anh N. để lập biên bản, đồng thời bắt anh N. lên trụ sở UBND xã Thọ Thành để lấy lời khai. Đến 11 giờ trưa, công an xã biết anh N. đã uống nhiều rượu và không thể làm việc nên đã báo lên công an huyện Yên Thành. Đến 2 giờ trưa, một số cán bộ công an huyện Yên Thành về xã Thọ Thành để trực tiếp làm việc nhưng anh N. không trình bày được. Thấy vậy, công an chờ anh tỉnh rượu để tiếp tục làm việc, họ nói vậy.

Đến khoảng 8 giờ tối, phó trưởng công an xã vào phòng nói chuyện với anh N. Trong lúc làm việc, N. có xin về nhà nói chuyện với vợ anh để chị rút đơn tố cáo. Phó trưởng công an đã về gia đình chị T. để nói chuyện. Khoảng 15 phút sau phó trưởng quay lại phòng làm việc thì thấy anh N. đã dùng dây dù thắt cổ tự tử ngay tại phòng kho của công an. Vợ chồng nạn nhân đã có với nhau ba người con.