Tin vắn: Em trai về nhà thấy cha mẹ chết

Em trai về nhà thấy cha mẹ chết

BÌNH DƯƠNG – Sự việc thương tâm xảy ra vào sáng thứ Bảy tại căn nhà 2 tầng ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Hai người thiệt mạng là ông Hà Đức G., 43 tuổi, quê Ninh Bình, và Nguyễn Thị H., 34 tuổi, quê Nam Định, vợ ông G.. Đến chiều cùng ngày, công an vẫn đang mở rộng điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ sáng, con trai vợ chồng ông G. mới 10 tuổi đi chơi về đến nhà thì hốt hoảng thấy cả cha và mẹ đã chết nên đã kêu cứu hàng xóm. Khi người dân đến hiện trường thì ông G. đã chết trong tư thế treo cổ, bà H. thiệt mạng trong phòng ngủ.

Tìm nguồn gốc rượu khiến 12 sinh viên ngộ độc

HÀ NỘI - Theo tin mới nhất từ Quận Cầu Giấy, tổng số sinh viên phải nhập viện do ngộ độc rượu tính đến sáng thứ Bảy là 12 người, trong đó có 9 người phải ở lại viện để điều trị, gồm 4 nữ và 5 nam. Tất cả đều quê ở Gia Lai và là sinh viên Trường Sư Phạm Tiểu Học Hải Dương, chi nhánh tại Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, đang ở trọ tại số nhà 13, ngõ 259, phố Yên Hòa.

Tại nơi thuê trọ của 12 sinh viên bị ngộ độc rượu nay đóng kín cửa. Các cửa hàng tạp hóa xung quanh khu vực này cũng không còn bóng dáng của các loại rượu trắng, rượu quê, vốn trước đây có thể mua bán rất dễ dàng.

Ngay trong buổi sáng thứ Bảy, công an quận Cầu Giấy đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tạp hóa và thấy một số lượng rượu không rõ nguồn gốc, số rượu này ngay lập tức bị tịch thu để xác minh xem có độc tố hay không. Quận Cầu giấy cũng đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở, nếu thấy ra rượu không rõ nguồn gốc sẽ ngay lập tức tịch thu.

Chen chân đêm khai mạc lễ hội Việt – Hàn

ĐÀ NẴNG - Tối thứ Bảy, phố cổ Hội An chính thức khai mạc một chương trình được gọi là “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Quảng Nam 2017,” nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Hàn, 1992 – 2017.

Các mục vui chơi văn hóa kéo dài trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu thức ăn Đại Hàn và Việt Nam, trình diễn nghệ thuật truyền thống Đại Hàn, nghệ thuật đương đại, nghệ thuật sắp đặt đèn lồng Nam Hàn và Hội An.

Nhiều bạn trẻ và du khách tỏ ra thích thú, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến phố cổ và tham gia các tiết mục trong ngày hội.

Phó chánh thanh tra tỉnh dùng bằng đại học giả

HẢI DƯƠNG - Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Trọng Điều, phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương đã dùng bằng đại học giả. Qua xác minh, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã xác nhận không có tên ông Điều trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp.

Theo đơn tố cáo, Nguyễn Trọng Điều không học tại chức ngành kế toán ở Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, nhưng lại có bằng tốt nghiệp ngành kế toán của trường này cấp năm 1994. Việc có được tấm bằng đại học đã giúp ông Điều được vào làm việc tại cơ quan thanh tra tỉnh Hải Dương.

Từ đó, ông Điều đã thăng tiến đến chức phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương.

Ba xe máy tông nhau, 1 người thiệt mạng

QUẢNG NGÃI - Một tai nạn đã xảy ra vào nửa đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy tại xã Tịnh Thiện, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Xe máy do Nguyễn Văn Thọ, 19 tuổi, điều khiển đã va chạm với xe máy i ngược chiều, trên xe có Võ Xuân Khâm, 21 tuổi, và Kiều Tuấn Vũ, 22 tuổi, đều ở xã Tịnh Kỳ. Sau đó, xe của Thọ tiếp tục tông vào xe máy không bảng kiểm soát do Võ Trung Tín, 18 tuổi, điều khiển.

Tai nạn khiến Tín chết trên đường đưa đi cấp cứu; Khâm và Thọ bị gãy tay, Vũ gãy chân. Ba xe máy của các nạn nhân hư hỏng nặng. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thọ lái xe máy chạy tốc độ nhanh lại đi lấn làn đường khiến tai nạn xảy ra.

Sài Gòn dự tính xây làm quảng trường chứa nửa triệu người

Thành phố này đang có kế hoạch thành lập một quảng trường dùng để tổ chức các cuộc duyệt binh, diễn hành có sức chứa khoảng 268,000 người cho các lễ hội chính trị và 500,000 người cho các lễ hội văn hóa, còn khu công viên bờ sông sẽ tái hiện bến phà Thủ Thiêm kết hợp bến phà dành cho ngành du lịch.

Vào sáng thứ Bảy, phó chủ tịch Lê Văn Khoa cho biết thành phố đã nghe “một số chi tiết vì quy hoạch này được lập rất bài bản từ cuộc thi tuyển quốc tế có 25 nước tham gia.”

Theo nội dung tờ trình, khu vực quảng trường trung tâm và công viên bờ sông Thủ Thiêm rộng hơn 27 mẫu hecta sẽ phân thành các khu vực tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa và hoạt động thường nhật.

Trong khu vực có hai cầu đi bộ kết nối với trung tâm thành phố hiện hữu, khu bến Bạch Đằng. Quảng trường xuyên suốt từ khu A đến khu C phục vụ các cuộc duyệt binh, diễn hành. Các bãi đậu xe phục vụ sự kiện của khu quảng trường trung tâm và công viên bờ sông có thể đậu gần 2,700 xe hơi cùng lúc.

Số vốn đầu tư được ước lượng hiện nay là $86 triệu Mỹ kim. Dự án sẽ được nhà đầu tư là công ty Đại Quang Minh thực hiện theo hình thức hợp đồng BT.

Trường nghèo bị trộm tiền lương giáo viên

QUẢNG BÌNH - Hiệu trưởng Trường Trung Học số 1 Trọng Hóa, Minh Hóa cho biết sáng thứ Sáu 10/3, một số giáo viên đi làm sớm đã thấy két sắt của nhà trường bị cạy phá. Số tiền 300 triệu đồng ($13,000) của nhà trường vừa nhận về để trả lương đã biến mất.

Kẻ gian cũng lấy trộm một máy tính xách tay cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường. Trường TH và THCS số 1 Trọng Hóa là một trong những trường nghèo nằm cách cửa khẩu Cha Lo 20 cây số, cách thành phố Đồng Hới hơn 160 cây số. Hơn 97% gia đình tại xã Trọng Hóa thuộc thành phần nghèo. Học sinh trong trường chủ yếu con em người sắc tộc Vân Kiều.

Thêm quan hứa từ chức nếu không giành được vỉa hè

SÀI GÒN - Tại hội nghị bàn thảo về công tác quản lý trật tự đô thị sáng thứ Bảy, một bà chủ tịch phường hứa “noi gương” phó chủ tịch quận 1 là sẽ “từ quan” nếu không dẹp được nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường ông ta phụ trách.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã chất vấn các lãnh đạo cấp phường. Bí thư Đinh La Thăng bất ngờ tiết lộ việc chủ tịch Nguyễn Thành phong nhận được tin nhắn của người dân, báo là họ phải nộp tiền hàng tháng cho phường để được sử dụng vỉa hè.

Bí thư Thăng nói, “Dân thắc mắc tại sao đóng tiền rồi còn bắt người ta dẹp? Nếu người dân không nộp tiền thì liệu có bày biện, lấn chiếm tràn lan như hiện nay không? Cấp phường chịu trách nhiệm chính về giữ gìn trật tự lòng lề đường!”

Trước thái độ cứng rắn của lãnh đạo thành phố và các ban ngành, nhiều lãnh đạo cấp phường – xã tuyên bố sẽ quyết liệt hơn trong công tác lập lại trật tự hè phố trong thời gian tới.

Bà Ngô Hải Yến, chủ tịch phường Đa Kao nhìn nhận trên phường bà có hơn 1,600 hộ kinh doanh trên vỉa hè, tình hình lấn chiếm vỉa hè rất phức tạp nên vấn đề giữ gìn trật tự vỉa hè hết sức khó khăn. Tuy nhiên, bà Yến hứa, “Nếu bản thân tôi không làm được chức năng quản lý vỉa hè, tôi sẽ dừng lại để đồng chí khác thay tôi!”

Ngăn chặn vụ đưa 6 em gái Raglai vào Sài Gòn

NHA TRANG - Công an huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, đã đưa 6 em gái người dân tộc Raglai ở xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh, trở về gia đình cuối tuần qua. Họ đã ngăn cản hai phụ nữ định dẫn các em đi làm việc tại Sài Gòn mà gia đình không biết.

Hai phụ nữ là Nguyễn Thị Giang, 34 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sài Gòn, và Cao Thị Ái, 20 tuổi, người dân tộc Raglai ở xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh, đã làm tại xưởng may của Giang nhiều năm. Tại xã Khánh Bình, họ rủ được 6 em gái Raglai, từ 13 đến 14 tuổi vào Sài Gòn làm việc.

Theo lời cô Giang khai, các em sẽ được đưa vào vào phụ việc đóng gói sản phẩm ở xưởng may của cô ta và cho học nghề may, sau khoảng 2 năm sẽ bắt đầu làm việc. Sáng thứ Sáu 10/3, khi Giang, Ái đã tập trung các em, đang cho ăn sáng để chuẩn bị đi Sài Gòn thì bị người dân xã Khánh Bình thấy, báo công an. Năm 2016, tại huyện Khánh Vĩnh xuất hiện tình trạng hàng loạt trẻ em bị rủ rê bỏ học để đi lao động.

Thanh niên muốn đi cướp ngân hàng ‘cho vui’

ĐÀ NẴNG - Phan Văn Hoàng bị bắt sau khi cầm dao xông vào chi nhánh ngân hàng cướp $2,200. Sau đó anh ta khai với điều tra viên, "Em không phải vì tham tiền mà chỉ là để cho vui."

Vào chiều 2/3, Hoàng, một thanh niên cao ráo, đẹp trai đã cầm một con dao lớn "hiên ngang" bước vào quầy thu ngân của một chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, hô to: "Gom 50 triệu đưa mau."

Cả nhân viên ngân hàng lẫn nhân viên bảo vệ hoảng sợ chỉ dám đứng ngoài vì sợ hắn manh động. Tuy nhiên, hai người đàn ông đang rút tiền tại máy ATM đã thấy sự việc và tri hô. Bị người dân truy đuổi, Hoàng nhanh chóng chạy vào nhà một người dân ẩn nấp, để rồi sau đó bị bắt.

Hoàng, 25 tuổi, trú đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, cho biết trước khi đi cướp đã dùng cần sa hóa chất gọi là "cỏ Mỹ." Hoàng là con trai cả trong nhà. Học xong lớp 12, Hoàng không muốn vào đại học mà bỏ đi làm kiếm tiền. Sau khi dính ma túy thì anh ta càng bất thường hơn trước.