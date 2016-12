(VienDongDaily.Com - 27/12/2016)

Lật xe ở khúc cua tử thần, 1 người chết

LÂM ĐỒNG - Vào chiều thứ Ba, tại đèo Mimosa, cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, đã xảy ra một tai nạn giao thông khiến một người tử vong, giao thông đi vào Đà Lạt bị tê liệt hơn một giờ đồng hồ. Một chiếc xe vận tải chạy hướng Đà Lạt về quốc lộ 20, khi đến đoạn cuối đèo thì lạc tay lái lật nghiêng về phía bên trái.

Đúng lúc đó chiếc xe máy do ông Nguyễn Đức Kim, 63 tuổi, chạy ngược chiều vừa đến khúc cua thì bị chiếc vận tải tông vào. Ông Kim chết tại chỗ. Chiếc xe tải lật nghiêng về phía trái, đá tràn ra đường khiến giao thông bị nghẽn. Tài xế lái xe tải đã trình báo công an Đà Lạt.

Đến khoảng gần 8 giờ tối tuyến đường đèo Mimosa đã được thông, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra.

Mimosa là tuyến đường đã xuống cấp có nhiều khúc cua nguy hiểm, thường xuyên xảy ra các vụ lật xe.

Gần 9,000 người chết vì tai nạn giao thông năm 2016

Tổng kết cuối năm của cơ quan cảnh sát giao thông cho thấy năm nay đã có hơn 21,000 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, với số người tử vong lên tới gần 9,000 người. Những tai nạn này xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy. Số người bị thương trong các tai nạn là hơn 19,000 người. Theo thống kê của Cục CSGT, so với năm 2015, số vụ tai nạn, người tử vong và bị thương đều giảm.

Theo báo cáo, nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường. Trong năm, lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra và xử phạt, do đó tai nạn do say rượu gây ra có giảm xuống chút.

Ông cụ cố thủ trong nhà bị cháy

HÀ NỘI - Nhà bị cháy, ông lão 76 tuổi vẫn đóng cửa cố thủ bên trong khiến lực lượng cứu hỏa phải phá cửa để đưa ông ra ngoài. Hỏa hoạn xảy ra gần 8 giờ sáng thứ Ba, tại căn 202, nhà H1, khu tập thể Viện Năng Lượng, ngõ 43 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, Đống Đa.

Khi thấy lửa bùng lên từ tầng hai của căn hộ 202, mọi người sống tại khu tập thể đã kêu nhau chạy thoát ra ngoài. Sở cứu hỏa đã huy động ba xe chữa lửa. Vì lối vào ngõ hẹp, lực lượng cứu hỏa phải dừng xe ngoài đường Chùa Bộc kéo ống nước vào sâu khoảng 150 mét để dập lửa.

Một cán bộ chữa cháy xác nhận không có ai thương vong trong vụ hỏa hoạn, phần lớn đồ đạc bên trong căn hộ đã bị thiêu rụi.

Thời điểm cháy có ông Hòa, 76 tuổi, chủ nhà vẫn đóng cửa ở bên trong. Lực lượng cứu hỏa sau đó phải phá cửa để đưa cụ ra ngoài. Ông Hòa có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, sống một mình trong khu tập thể.

Lò nổ, một công nhân tử vong

LẠC SƠN - Một công nhân làm việc tại Nhà Máy Đường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã gặp nạn trong lúc làm việc. Nạn nhân thiệt mạng có thể vì bị mắt kính của lò hơi nổ tung bắn vào người.

Một nữ công nhân đang làm việc bên lò hơi trong nhà máy, bất ngờ kính mắt của lò hơi nổ tung bắn vào người, khiến nạn nhân bị thương nặng, qua đời tại bệnh viện sau đó. Nữ công nhân tử vong là người xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, sống cách nhà máy khoảng 5 cây số.

Công an huyện đang phối hợp với phía công ty Mía Đường Hòa Bình khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vũ Quang Hải nộp đơn từ nhiệm

SÀI GÒN - Vũ Quang Hải con trai cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, chính thức có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Sabeco. Là con của cựu bộ trưởng, Vũ Quang Hải được bầu làm lãnh đạo doanh nghiệp giải khát lớn ở Việt Nam với lý do "tăng cường nhân sự trẻ làm tiền đề cho việc trẻ hóa nguồn cán bộ lãnh đạo của tổng công ty," với mức lương $52,000 một năm.

Trước đây, năm 2007, Vũ Quang Hải bắt đầu công tác ở tổng công ty Tài Chính Dầu Khí với vai trò chuyên viên ban đầu tư. Năm 2011 giữ chức tổng giám đốc công ty Đầu Tư Tài Chính Công Đoàn Dầu Khí, PVFI. Trong hai năm 2011-2012, doanh nghiệp này lỗ tổng cộng $9.7 triệu. Mặc dù điều hành yếu kém như vậy, năm 2013, Hải được làm tại Cục Xúc Tiến Thương Mại thuộc Bộ Công Thương. Năm 2014, tham gia Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng giám đốc Sabeco. Nay cha bị mất chức, Hải phải rút lui trước khi bị “chặt.”

Hai người chết sau khi gây mê ở Bệnh Viện Trí Đức

HÀ NỘI - Bệnh viện Đa khoa Trí Đức đã xảy ra sự việc hai bệnh nhân thiệt mạng sau khi được gây mê trong ngày Chủ Nhật. Cả hai bệnh nhân này đều được sử dụng các loại thuốc giống nhau trong giai đoạn tiền mê và gây mê. Và cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện sốc sau 30 giây tiêm thuốc.

Bà Trần Thị Nhị Hà, phó giám đốc Sở Y Tế Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn tới tai biến y khoa này, có thể là vì bị phản ứng thuốc. Tuy vậy, nguyên nhân chính xác phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm pháp y với hai bệnh nhân này.

Theo bà Hà, thuốc đã dùng cho hai bệnh nhân gần giống nhau, chỉ phụ thuộc vào cân nặng mà điều chỉnh liều lượng khác nhau. Các thuốc này thường được sử dụng ở các cơ sở y tế, đều nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y Tế. Thuốc có hóa đơn chứng từ mua bán đầy đủ. Một trong hai bệnh nhân là người nam, được giao xác cho gia đình ngày thứ Hai.

Tài xế chở miễn phí học sinh 2 năm

SƠN LA - Lâu nay mọi người vẫn nói đến xe khách với một cơn ác mộng là nhồi nhét hành khách, lao như thiêu thân, lạng lách. Nhưng cũng có ít nhất một vị tài xế xe khách đã có lòng tốt, lái xe cẩn thận. Trong hai năm qua, ông đã lái xe chở học sinh ở cao nguyên đến trường miễn phí.

Câu chuyện về lòng tốt này đã được cô Mùi Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng trường Mầm non Gia Phù, huyện Phù Yên chia sẻ với báo chí. Người tài xế này tên là Nguyễn Hồng Phi. Anh Phi làm việc này hai năm nay nhưng từ trước đến giờ không có ai quan tâm chia sẻ. Sau khi câu chuyện của cô Hà được đăng lên mạng, đã có hàng ngàn người khen ngợi vị tài xế này.

Đi vào đường cấm, xe bị taxi chặn đầu ép lui

HÀ NỘI - Trên mạng xã hội mới xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe Fortuner mang bảng xanh của chính quyền đi vào đường cấm và bị một xe taxi đi chiều ngược lại chặn đầu, ép lui lại. Sự việc xảy ra gần 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 25/12, tại ngõ 80 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Vào thời điểm trên, chiếc Fortuner đi vào đường một chiều, khi đến đoạn trước nhà số 24, ngõ 80 Chùa Láng, gần Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội thì bị chiếc taxi chạy ngược chiều chặn đầu, ép lui lại phía sau. Dù đi sai nhưng tài xế xe bảng xanh vẫn cố chấp cho xe chạm sát đầu taxi đứng chặn giữa đường.

Sau một lúc lâu, được nhiều người có mặt ở đó khuyên ngăn, tài xế Fortunerh mới chịu lui lại phía sau nhường đường cho taxi vượt lên. Công an phường Láng Thượng cho biết đang điều tra vụ này.

Xe húc bay nhân viên trạm thu phí ra ngoài

ĐỒNG NAI – Chạy xuống dốc với tốc độ cao, một xe vận tải đột ngột chuyển hướng, đâm gãy hàng loạt cọc chắn trạm thu phí ở Đồng Nai rồi tông thẳng vào phòng vé. Nam nhân viên bên trong bị hất văng ra ngoài. Tai nạn xảy ra vào khoảng 6:30 chiều thứ Hai 26/12 tại trạm thu phí Cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa.

Xe tải mang bảng số Đồng Nai đã chở đầy gỗ, chạy hướng Sài Gòn - Bình Thuận. Khi vừa xuống khỏi cầu Đồng Nai, chiếc xe đột ngột chuyển hướng rồi đâm gãy nhiều cọc chắn của trạm thu phí. Tuy bị hất văng ra ngoài, rất may người này chỉ xây xát nhẹ.

Ngư dân trúng mẻ cá hố trong đêm

NGHỆ AN - Ngày thứ Ba, tàu vỏ sắt của ngư dân Trần Xuân Danh, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, sau một đêm đánh bắt ngoài khơi đã về cảng với khoang cá đầy ắp hơn 5 tấn. Tất cả đều là cá hố có thể xuất cảng.

Theo anh Danh, đêm hôm trước khi đang đánh bắt ở vùng biển Nghệ An giáp Thanh Hóa, thuyền viên phát hiện đàn cá hố thông qua hệ thống máy dò ngang. 20 người đã quây lưới trong gần 3 giờ đồng hồ. Mẻ cá cho thu nhập khoảng hơn $20,000.

Bé gái bị giật hụt điện thoại hụt khi đi chăn bò

QUẢNG NAM - Trong lúc đi chăn bò, một bé gái 9 tuổi bị một người chạy xe máy đến dùng vật nhọn chích vào người rồi định giật điện thoại. Nhờ có người nhìn thấy và la lên “bắt cóc” nên nghi can lên xe chạy thoát. Bí thư xã Bình Giang, huyện Thăng Bình đã xác nhận có tin bắt cóc hụt này. Nguyễn Văn Anh, bí thư xã Bình Giang, cho biết sự việc xảy ra vào chiều Chủ Nhật ngày 25/12.

Em Lưu K.Y., 9 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đi chăn bò ngoài đồng thì bị một người đàn ông bịt mặt tiến lại gần dùng vật nhọn chích vào người. Cách đó vài trăm mét, có vài người đàn ông đi xe máy làm nhiệm vụ cảnh giới. Vì bị người dân phát hiện tri hô “bắt cóc” nên đối tượng này lên xe máy tẩu thoát.

Bí thư xã nói rằng đây là một vụ giật điện thoại chứ không phải bắt cóc như thông tin lan truyền của người dân trong xã trong mấy ngày qua.