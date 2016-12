(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Hun Sen thăm VN, gặp hết ba anh Phúc, Trọng, Quang; Nữ du khách Trung Quốc ăn cắp mỹ phẩm ở Nội Bài; Đánh cụ già, phó Sở Ngoại Vụ bị cách chức; Tài xế bị ép chết trong xe trên cầu Phú Mỹ...

Người bị tù oan, 4 lần bị tuyên án tử hình nay được trả tự do

BẮC GIANG - Ông Hàn Đức Long, 57 tuổi, từng bị cáo buộc các tội danh giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và bốn lần bị tuyên án tử hình. Thế nhưng vào ngày thứ Ba, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định trả tự do cho ông Long sau 11 năm bị bắt và tuyên án tử hình như nói trên.

Ông sống ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Long, nói với VnExpress, “Khoảng 7 giờ tối nay (thứ Ba), anh Long gõ cổng mà chúng tôi không tin vào mắt mình. Cả nhà vỡ òa trong niềm hạnh phúc.”

Chiều cùng ngày, đại diện viện kiểm sát đến trại tạm giam và bảo ông Long thay quần áo. Ông cho rằng bị chuyển sang buồng tạm giam khác, tuy nhiên VKS đọc quyết định trả tự do cho ông rồi hộ tống về quê nhà.

Việc ông Long bị tù đày xuất phát từ vụ án bé gái 5 tuổi ở cùng xã bị thiệt mạng. Chiều tối ngày 26/6/2005, cha mẹ bé gái ở thôn Yên Lý đi làm đồng về không thấy con gái 5 tuổi ở nhà. Sáng sớm hôm sau, một phụ nữ cùng xã đi làm sớm thấy xác bé gái tại mương nước gần bờ ruộng. Bé đã bị hiếp dâm rồi dìm chết. Công an không tìm ra thủ phạm trong bốn tháng.

Đến tháng 10, 2005, có hai mẹ con tố cáo cùng bị ông Long hiếp dâm. Khi bị công an đánh đập tra khảo, ông phải ký đơn tự thú và nhận luôn tội giết đứa trẻ 5 tuổi. Thế nhưng từ năm 2007 đến năm 2011, qua bốn phiên tòa, ông Hàn Đức Long liên tục kêu oan. Đến nay, vì một lỗi lầm nào đó mà công an lẫn viện kiểm sát không dám thú nhận, họ quyết định trả tự do cho ông Long.

Hun Sen thăm VN, gặp hết ba anh Phúc, Trọng, Quang

HÀ NỘI – Nhằm hàn gắn mối quan hệ bị sứt mẻ, vì Cam Bốt bênh Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và vì có tranh cãi trong lằn ranh biên giới, thủ tướng Hun Sen đã thăm Việt Nam ngày thứ Ba. Nhân dịp này, ông ta đã gặp hết ba lãnh tụ tại Hà Nội là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngoài mấy tấm ảnh lưu niệm chụp chung với từng người mà Hun Sen cùng ba anh láng giếng đều tươi cười, đôi bên đã phát biểu những lời xã giao rập khuôn chung chung như Nam Vang và Hà Nội sẽ “tiếp tục duy trì nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh của nước kia” (với Phúc), “chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩỵ mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác láng giềng tốt đẹp vốn có giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước,” (với Quang), và chuyến thăm “thể hiện sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước” (với Trọng).

Đằng sau những lời phát biểu rất sáo ngữ này, bốn anh cộng sản đều tránh nói rõ mục tiêu của chuyến thăm hai ngày của Hun Sen.

Đánh cụ già, phó Sở Ngoại Vụ bị cách chức

HÀ NỘI - Sở Ngoại Vụ tại thành phố này đã quyết định cách chức Nguyễn Đức Hoàng vì tội ông ta đã hành hung một tiến sĩ 76 tuổi, khiến ông cụ này phải vào bệnh viện. Vụ đánh xảy ra vào sáng 5 tháng 11 tại khu vực ngã ba phố Trần Đại Nghĩa với ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng. Ông Hoàng đã đánh tiến sĩ Nguyễn Khanh, một người từng giảng dạy tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày 14 tháng 12, tức là sau hơn một tháng từ xảy ra “vụ việc,” Sở Ngoại Vụ Hà Nội mới nhận được biên bản của công an quận Hai Bà Trưng về kết quả điều tra. Từ đó Sở đã đi đến quyết định kỷ luật ông Hoàng và đuổi việc ông ta.

Về tiến sĩ Khanh, hôm ấy có lẽ là một ngày xui xẻo của cụ. Cụ đi bộ tập thể dục, bị một phụ nữ lái xe tông vào người. Cụ nói gì đó với phụ nữ này để rồi bị một ông chạy đến đánh vỡ mồm phải vào bệnh viện. Nhờ có người thâu hình và đưa lên mạng, người ta mới biết kẻ đánh ông cụ là một cán bộ giữ chức phó sở chứ không vừa.

Nữ du khách Trung Quốc ăn cắp mỹ phẩm ở Nội Bài

HÀ NỘI - Một nữ hành khách mang quốc tịch Trung Quốc đã bị phát giác ăn cắp hộp mỹ phẩm trị giá $114 Mỹ kim trong cửa hàng miễn thuế của nhà ga T2 - sân bay quốc tế Nội Bài. Hành động của phụ nữ này đã bị camera giám sát ghi lại. Theo đại diện Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài, nữ hành khách tên là Zhou Tong, 32 tuổi, có vé đi máy bay chặng bay Hà Nội - Hong Kong.

Zhou Tong vào cửa hàng xem mỹ phẩm, được nhân viên cửa hàng tư vấn nhưng không mua. Sau khi nữ hành khách này đi ra, nhân viên bán hàng đã kiểm tra và khám phá thiếu hộp mỹ phẩm hiệu Lamer.

Qua kiểm tra camera giám sát, lực lượng an ninh thấy chính nữ hành khách Zhou Tong đã lấy trộm sản phẩm trong quầy hàng. Họ đã yêu cầu Zhou Tong quay trở lại quầy mỹ phẩm để “giải quyết sự việc.” Zhou Tong đã trả lại hàng và “hứa không tái phạm.”

Tai nạn hàng loạt kinh hồn trên cầu Phú Mỹ

SÀI GÒN – Một chiếc xe du lịch Camry bị xe đầu kéo container tông từ phía sau, ép chặt vào xe bồn ở phía trước, khiến chiếc xe bị bẹp dí, và tài xế bị chết trong cabin, phải mất nhiều thời gian mới đưa được ra ngoài.

Tai nạn xảy ra vào khoảng trước 6 giờ chiều. Nhiều người đã tìm cách giải cứu tài xế trong chiếc Camry nhưng đành bó tay. Nạn nhân là Huỳnh Thanh Dũng, 42 tuổi, sống quận 5.

Theo các nhân chứng, nhiều xe chạy từ hướng quận 7 sang quận 2, khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi thì tông hàng loạt vào nhau.

Theo công an, trong lúc xe của một người tên Huy đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì dừng lại do ùn xe phía trước. Lúc này, có khả năng do chạy quá tốc độ nên xe đầu kéo do Đặng Văn Nghĩa, 34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, từ phía sau đã lao thẳng vào xe du lịch của anh Dũng rồi đẩy xe này tông vào sau xe bồn do tài xế Nguyễn Mạnh Thuận, 34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, cầm tay lái, sau đó tông tiếp vào xe của Huy, gây chuỗi tai nạn liên hoàn.

Dốc cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 sang quận 2, được giới tài xế ví như dốc “tử thần” khi tại đây đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Phá đường dây buôn lậu linh kiện điện tử

SÀI GÒN - Sau nhiều tháng điều tra, ngày thứ Ba, lực lượng chức năng đã xông vào kiểm tra và phát hiện cơ sở buôn lậu số lượng lớn linh kiện điện tử, máy vi tính từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. Đường dây chuyên thu gom linh kiện, thiết bị điện tử, vi tính nhiều nơi về Sài Gòn được cầm đầu bởi Võ Văn Hiển, 36 tuổi, quê Quảng Ngãi. Công an đã theo dõi đường dây này từ tháng 9 đến nay.

Khi Hiển đang nhập một lượng lớn hàng về địa chỉ số 81-83 đường 100- Bình Thới, quận 11, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra. Tại đây có hàng ngàn sản phẩm điện tử, vi tính và linh kiện kèm theo, đa dạng về chủng loại trị giá hàng chục ngàn Mỹ kim nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Hiển khai hầu hết hàng hóa sẽ được bán sỉ đi các tỉnh thành Tây Nguyên, Miền Tây. Hiển còn thuê một kho hàng có diện tích hàng ngàn mét vuông ở Sài Gòn để nhận hàng từ các đầu mối nhập lậu và đóng gói xuất đi các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ.

Xe máy va chạm với xe tải, 2 người chết tại chỗ

AN VIỄN - Hai thanh niên chở nhau đi trên xe gắn máy không may xảy ra va chạm với xe tải khiến cả hai tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ trưa thứ Ba 20/12, trên đường liên xã Đồi 61 đi xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai,

Nguyễn Văn Hậu, 18 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, điều khiển xe máy chở Nguyễn Ngọc Chung, 24 tuổi. Xe máy này đã bất ngờ va chạm với xe tải, khiến hai người trên xe máy chết tại chỗ.

Sau cú va chạm với xe máy, chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước đụng vào một xe tải khác sau đó quay đầu nằm chắn ngang đường. Tại hiện trường, hai xe tải dính chặt vào nhau và nằm chắn ngang đường, trong khi chiếc xe máy bị dập nát hoàn toàn. Sau tai nạn, cả hai tài xế xe tải đã bỏ chạy đi mất, khiến nhiều xe bị kẹt trên đoạn đường này.