Tin vắn: Trưởng phòng Tư Pháp bị đâm gục tại cơ quan

Trưởng phòng Tư Pháp bị đâm gục tại cơ quan

VĨNH LONG - Sau khi đâm trọng thương Trưởng Phòng Tư Pháp huyện Trà Ôn, ông nhân viên về nhà khóa cửa, cầm vũ khí cố thủ nhiều giờ liền. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đợi. Sáng thứ Sáu ông này vào cơ quan làm việc. Lúc này, ông Trương Văn Ai, 50 tuổi, cấp dưới ông Đợi, được cho là xông vào phòng ông Đợi, cầm dao tấn công.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều nhân viên chạy đến thấy ông Đợi bị trọng thương nên đưa đi cấp cứu. Còn ông Ai ném dao tại hiện trường, lấy xe chạy về nhà tại thị trấn Trà Ôn, cách đó khoảng một cây số. Khi cảnh sát đến vận động ra đầu thú, ông Ai khóa cửa, cầm một cây chĩa trong lúc cố thủ trong nhà.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, đến 12 giờ trưa, hàng chục công an được lệnh phá cửa, xông vào xịt hơi cay, khống chế nghi can. Theo điều tra, ông Ai làm việc tại Phòng Tư Pháp khoảng 20 năm.

Còn nạn nhân, 56 tuổi, giữ chức trưởng phòng khoảng 4 năm nay, trước đây là bí thư xã trong huyện Trà Ôn. Tại bệnh viện Cần Thơ, ông Đợi bị nguy kịch với vết thương ở bụng và tay trái, mất nhiều máu. Sau khi được giải phẫu, ông ta còn hôn mê.

7 sinh viên uống nhằm rượu độc methanol

HÀ NỘI – Có tới bảy người trẻ tuổi cùng được đưa vào Trung Tâm Chống Độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai vào rạng sáng thứ Sáu. Tất cả đều quê ở Gia Lai, đang là sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm Hải Dương, độ tuổi 21-27.

Nhóm bạn này đã mua khoảng 1.5 lít rượu không có nhãn mác, về phòng trọ để nhậu, ăn uống từ trưa đến 12 giờ đêm thứ Tư. Qua ngày thứ Năm, một số người đau đầu, mờ mắt và nôn ra máu nên được đưa đi cấp cứu. Phó giám đốc Trung Tâm Chống Độc cho biết bảy sinh viên đều trong tình trạng khá nặng. Tất cả đều được lọc máu để thải trừ methanol, toan chuyển hóa. Ba bệnh nhân còn trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy.

Trong mấy ngày qua, Trung Tâm Chống Độc đã tiếp nhận cấp cứu 18 trường hợp bị ngộ độc methanol. Tất cả đều ở Hà Nội. Nhà chức trách đang kiểm tra truy tìm rượu giả trên khắp Hà Nội.

Đi đổ rác, bắt được 2 con rùa lớn

BẮC NINH - Tại thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, Thuận Thành, một thanh niên đi đổ rác đã bắt được hai con ba ba nặng tổng cộng khoảng 50kg nằm trên bãi cát sông Đuống. Sau đó, người này đã đem bán cho một nhà hàng trên địa bàn với giá 1 triệu đồng cho 1 kg ($43).

Trưởng thôn Bút Tháp, cho biết người bắt được rùa to hôm thứ Tư 8/3 là anh Đại. Về hai con ba ba, một con nặng 28 kg, một con nặng 22 kg.

Một chuyên gia của tổ chức Quốc Tế Bảo Vệ Các Loài Động Vật và Thực Vật Quý Hiếm cho biết cặp ba ba thuộc loài ba ba Nam Bộ hay còn gọi là Cua Đinh. Vì cặp ba ba được bắt trên bãi cát ven sông Đuống nên rất có thể ahi con lên bãi cát để đẻ trứng.

Xe máy tông xe máy, 1 người đứt chân

ĐỒNG NAI - Tai nạn xảy ra gần 10 giờ đêm thứ Sáu trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Theo nhân chứng, một thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter trên quốc lộ 1 theo hướng Sài Gòn - Bình Thuận, bị tông bởi một chiếc môtô hiệu Kawasaki Z1000 chạy cùng chiều.



Tai nạn làm hai xe và những người trên xe ngã xuống đường, bay xa mấy thước. Chiếc xe máy Exciter bị hư hỏng trong khi thanh niên lái xe này bị gãy lìa một chân, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, người cầm lái môtô phân khối lớn đã để xe lại rồi rời khỏi hiện trường. Theo nhân chứng, trước khi xảy ra tai nạn, người lái môtô đã tăng ga nên chiếc xe phát ra tiếng gầm rú lớn và lao vào thanh niên lái xe máy với tốc độ cao.

Đập bể kính xe để trộm rồi trốn ra nước ngoài

NGHỆ AN - Công an thành phố Vinh đã bắt Nguyễn Ngọc Hoàng, 34 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Theo hồ sơ, hai tháng trước nhiều người dân tại thành phố Vinh trình báo việc xe hơi bị đập kính, trộm tài sản.

Sau thời gian thu thập chứng cớ, tháng 2, 2017, công an xác định Nguyễn Ngọc Hoàng là nghi phạm. Vào thời điểm đó, Hoàng đã sang Malaysia lao động.

Vào đầu tháng Ba, Hoàng bị Malaysia trục xuất vì không có đủ các hồ sơ, giấy tờ hợp lệ. Vừa về tới quê, anh ta bị công an bắt giữ. Khám nơi ở của nghi can, công an tịch thu $5,000 Mỹ kim tiền mặt và một cây búa.

Công an nói rằng Hoàng đã khai vào dịp cận Tết vừa qua, lợi dụng những xe đậu dọc vỉa hè thành phố vào ban đêm, anh ta soi đèn pin qua kính, nếu thấy trong xe có điện thoại và ví tiền thì liền dùng búa đập bể kính để trộm tài sản. Tổng cộng, Hoàng khai đập 13 kính xe

Bể ống dẫn dầu, 3 công nhân bị phỏng nặng

THÁI BÌNH - Trong quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu, máy thủy lực của xưởng luyện thép, không may đường ống dẫn dầu bị bể, dầu tràn ra ngoài, bắn vào công nhân và phôi thép nóng vừa ra lò bén lửa làm cháy dầu.

Tai nạn khoảng 8 giờ sáng thứ Sáu đã khiến ba công nhân bị phỏng nặng. Họ làm việc tại công ty thép đặc biệt Shengli, đóng tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trong ba công nhân bị thương thì có hai người mang quốc tịch Trung Quốc. Ba người này là Vũ Bá Chinh, 33 tuổi, ở xã Thắng Thủy, tỉnh Hải Phòng; Chu Như Siêu, 47 tuổi, và Trịnh Văn Hoa, 49 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc.

Tìm 2 học sinh bị đuối nước ở Quảng Trị

Hai nạn nhân là Trương Thành Vũ và Nguyễn Hoàng Huy, cùng 12 tuổi, đều trú tại thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong.

Trong suốt ngày thứ Sáu, lực lượng cứu nạn và người dân xã Triệu Phước đã cố gắng tìm kiếm hai em học sinh lớp 6. Cuối ngày, họ vớt được thi thể một em, tiếp tục tìm kiếm em còn lại. Hai em học trường Triệu Phước.

Trước đó, vào trưa thứ Năm, Huy và Vũ cùng hai học sinh khác rủ nhau đi tắm sông. Trong khi hai bạn khác ở trên bờ thì Huy và Vũ chèo ghe ra giữa sông Thạch Hãn, đoạn ngã ba nối với Cửa Việt. Không may bị lật thuyền, cả hai đều bị chết đuối.