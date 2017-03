Tin vắn VN: Bị bắt vì loan tin có ‘ma cà rồng’

Bị bắt vì loan tin có ‘ma cà rồng’

SƠN LA - Công an huyện Sông Mã đã bắt hai người vì tội loan tin bị cho là thất thiệt, mê tín dị đoan. Lò Văn Phẩn, 18 tuổi, trú tại bản Co Tra, xã Mường Hung, và Trần Duy Quyết, 20 tuổi, trú tại bản Hưng Hà, xã Chiềng Khương, cùng ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Phẩn và Quyết bị bắt khi họ đang nói về chuyện "ma cà rồng” đến bắt người.

Từ đầu tháng Ba năm nay, tại huyện Sông Mã xuất hiện tin về quỷ hú máu, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng. Tại các bản vùng núi, người dân không dám ra đường vào buổi tối, học sinh nghỉ học, người dân đeo chỉ đỏ hoặc đen vào cổ tay để trừ tà. Đã có 20 học sinh phải bỏ học vì sợ hãi.

Công an nói là họ đã xác minh những tin đồn thất thiệt xuất phát từ một số người dùng các hình ảnh, video trong các phim kinh dị, các hình ảnh tai nạn giao thông được đăng tải trên các trang báo mạng, sau đó chỉnh sửa, cắt ghép và viết lời với nội gây sợ cho người. Công an chưa nói rõ họ có chứng cớ gì để bắt Lò Văn Phẩn và Trần Duy Quyết.

Cô giáo đánh hơn 20 học sinh vì các em dốt

NGHỆ AN - Chiều thứ Sáu, nhà chức trách huyện Quỳ Châu đã mở một cuộc điều tra về một sự việc xảy ra tại trường tiểu học Diên Lãm ở xã Diên Lãm. Một cô giáo tại trường này đã dùng thước đánh hơn 20 học sinh. Có một em học sinh phải đi bệnh viện khám, điều trị và nhiều em khiếp sợ không muốn đến lớp.

Trước đó, vào ngày thứ Tư, nhiều em học lớp 4A về nhà kêu đau tay, đau đầu. Riêng em Đoàn Tuấn Anh bị rách da đầu, đau đầu, nôn ói phải đến bệnh viện điều trị. Cha mẹ hỏi thì các em không dám nói. Sáng hôm sau, nhiều em sợ đến lớp học.

Khi bị phụ huynh gặng hỏi, các em mới nói là bị cô giáo Quang Thị Hương gọi lên bảng hỏi bài và đánh thước nhựa. Sau đó hiệu trưởng được biết cô giáo Hương thấy kết quả làm bài kiểm tra khảo sát của môn Tiếng Việt và môn Toán của lớp 4A đạt điểm thấp. Cô giáo quá thất vọng nên đã dùng thước nhựa dẻo vụt đánh vào tay, mông, đầu của 23 trong 27 học sinh.

Cô Hương đã bị yêu cầu đến nhà các học sinh để xin lỗi gia đình và “mời” các em trở lại lớp học.

Chìm tàu cá, 3 người mất tích

HẢI PHÒNG – Đêm thứ Sáu, ủy ban cứu nạn cho biết sáng cùng ngày, một tàu cá đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vỹ 37 hải lý về hướng Tây Nam thì bất ngờ bị chìm, khiến 5 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Thời điểm tàu chìm, trên tàu có chủ tàu là ông Nguyễn Đức Cường cùng bốn thuyền viên. Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, ông Cường và một thuyền viên đã được cứu vớt, ba thuyền viên còn lại đã mất tích.

Ủy ban cứu nạn đã thông báo cho thành phố Hải Phòng điều động các phương tiện, tàu biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, tàu của các ngư dân đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn để tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Thi thể trơ xương tìm thấy ở hồ thủy điện

QUẢNG NAM - Công an hôm thứ Sáu cho biết một xác người trơ xương được khám phá vướng vào cây dây leo, nổi trên mặt nước gần bờ đập công trình thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang). Rất có thể đây là xác của một công nhân mất tích trong biến cố vỡ hầm dẫn nước ở đây xảy ra vào tháng 9 năm ngoái. Giới chức địa phương đã lấy mẫu DNA của thi thể trơ xương này để giám định danh tính.

Trưởng công an huyện nói, "Hiện chưa thể xác định được bộ xương có phải của một trong hai công nhân thiệt mạng trong sự cố vỡ ống dẫn dòng của thủy điện Sông Bung 2 hồi tháng 9 hay không."

Hai công nhân từng bị nước cuốn mất tích là Đặng Văn Tuyền, 38 tuổi, quê Hải Dương, và Nguyễn Minh Luân, 25 tuổi, quê Phú Thọ. Họ mới tìm được thi thể của Tuyền. Giờ đây bộ xương mới khám phá có thể là anh Luân.

Băng qua đường rầy, bị xe lửa tông chết

NHA TRANG – Vào khoảng 10 giờ sáng thứ Sáu, tai nạn xảy ra tại đoạn đường sắt đi qua phường Phước Tân khiến người đàn ông 59 tuổi bị thiệt mạng. Nạn nhân Lê Viết Lệ đi xe máy băng qua đường rầy thì bị tàu hỏa tông phải.

Ông Lệ và chiếc xe máy bị kéo lê hơn 100 thước mới dừng lại, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, công an điều tra đến 11 giờ thì thi thể ông Lệ được đưa ra khỏi đường rầy xe lửa. Đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Theo đại diện Ga Nha Trang, đoạn đường sắt ông Lệ bị nạn là đường dân sinh tự phát (khu gia cư). “Người dân ở hai bên đường sắt từ rất lâu rồi. Các đường ngang do bà con tự ý mở, chúng tôi luôn nhắc nhở người dân, nhưng do thói quen nên xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc,” vị đại diện này cho biết.

Khách rút dao chém chủ tiệm

HÀ NỘI – Vvụ chém xảy ra vào trưa thứ Sáu tại một cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng. Sự việc được camera ghi lại.

Hình video cho thấy một vị khách nam mặc áo mưa, đội mũ an toàn bước vào cửa hàng bán đồ thể thao. Sau khi hỏi giá đôi giày, người khách bất ngờ vung dao chém liên tiếp bà chủ cửa hàng.

Dù bị chém bị thương, bà chủ vẫn cố gắng chạy thoát ra đường và kêu cứu. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và bắt nghi can giao cho công an phường Cầu Dền.

Công an cho biết nghi can không dùng ma túy vào thời điểm gây án.

Ba thanh niên say rượu đi xả lũ gây lụt cả vùng

PHÚ YÊN - Chiều thứ Sáu, huyện Sơn Hòa đã xác định ba thanh niên ở xã Suối Bạc đã tự ý mở van xả lũ của hồ chứa nước Suối Vực làm ngập úng, cuốn trôi, hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Ba thanh niên đã say rượu và bước vào khu vực hồ chứa nước Suối Vực, tự ý bấm nút van xả lũ làm nước chảy qua tràn, gây ngập úng. Nguyên nhân là do việc quản lý hồ chứa nước lỏng lẻo. Công an huyện đang điều tra để xử lý hành vi của các thanh niên trên.

Vụ này xảy ra đêm thứ Ba 14/3. Ba thanh niên là người sắc tộc thiểu số đã vào khu vực hồ chứa nước Suối Vực, đập phá khóa nhà vận hành, tủ điện, bật cầu chì điện, mở van xả lũ.

Do đó, từ tối thứ Ba đến sáng thứ Tư, một lượng lớn nước trong hồ liên tục chảy qua đập, đổ xuống các khu vực bên dưới, gây ngập úng nhiều khu vực thuộc hai xã Sơn Nguyên, Suối Bạc.

Theo thống kê ban đầu, nước cuốn trôi 15 tấn mía đã thu hoạch, 18 máy bơm điện, ba cộ bò, một chiếc xuồng; làm hư hại gần 20 mẫu hecta mía, hoa màu của người dân. Sự thiệt hại là hơn $13,000 Mỹ kim.

VN xin Ấn Độ bỏ lênh ngưng nhập cảng hàng VN

HÀ NỘI - Bộ Công Thương vừa có công hàm đề nghị phía Ấn Độ hãy sớm bãi bỏ việc tạm dừng nhập cảng sáu mặt hàng của Việt Nam, gồm hạt cà phê, tre (tăm tre), tiêu đen, quế, đậu và thanh long.

Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị chuyển công hàm trên của Bộ Công Thương Việt Nam đến các Bộ, ban ngành liên quan của Ấn Độ nhằm xem xét sớm bãi bỏ việc tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam.

Thông báo tạm ngừng nhập khẩu hạt cà phê, tre (tăm tre), tiêu đen, quế, đậu và thanh long được phía Ấn Độ ban hành từ đầu tháng Ba và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 3, 2017. Tin từ Hà Nội cho biết ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ Công Thương đã có cuộc họp với Bộ Ngoại Giao và Bộ Nông Nghiệp để bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn một cách tốt nhất và trong thời gian sớm nhất, cũng như tránh làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước.

Bộ Công Thương không cho biết tại sao Ấn Độ đã tam ngưng nhập cảng sáu món hàng trên từ Việt Nam.