Tin vắn: VN chọn 5 luật sư để lo việc... thuê luật sư Mã Lai Á biện hộ cho Đoàn Thị Hương

Du khách chết trong lều đỏ trên núi cao

ĐÀ LẠT - Một du khách từ Sài Gòn đã nằm chết trong lều vải màu đỏ ở lưng chừng núi Hòn Bồ, phường 12, thành phố Đà Lạt. Khi được người dân địa phương tìm thấy, thi thể nạn nhân đã tím tái. Vụ này xảy ra chiều thứ Bảy.

Công an xác định nạn nhân là Lục Quy Phú Cường, trú tại phường 15, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Anh này đã chết khoảng hai, ba ngày trước trong tư thế nằm nghiêng, co người. Nạn nhân mặc quần jean, áo sơ mi và hai áo ấm. Trong lều còn có một bếp than, ba lô màu đen, một số vật dụng cá nhân.

Hòn Bồ là ngọn núi cao nhất Đà Lạt, bao quanh núi là những cánh rừng thông xanh thẳm, nhiều thời điểm sương rơi dày đặc. Thời tiết về khuya rất lạnh nhưng nhiều du khách vẫn tìm đến cắm trại qua đêm bởi phong cảnh nơi đây rất đẹp, có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Công an đang điều tra nguyên nhân khiến anh Cường chết.

Ngư dân thấy thi thể phân hủy trôi trên biển

BÌNH THUẬN - Rạng sáng ngày thứ Bảy, người dân thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân đến bãi biển để chuẩn bị ra khơi. Lúc này, mọi người hoảng hồn khi thấy một thi thể đang trôi trên mặt nước. Họ liền báo cho chính quyền địa phương.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 25 - 30 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu xanh lá cây, cổ áo viền, tay áo viền đỏ, quần jean ngắn tới gối. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, khuôn mặt biến dạng. Trên tay trái nạn nhân có đeo đồng hồ bằng kim loại.

Thi thể nạn nhân được công an xã Thắng Hải khâm liệm trong hòm kính, dựng nhà vòm ngay trên bờ biển Hà Lãng để chờ thân nhân đến nhận dạng. Nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành chôn cất nạn nhân.

Xe tải đâm nát xe máy, một người chết

LÂM ĐỒNG - Khi qua địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh, xe tải va chạm với xe máy đang băng qua đường. Cú va chạm khiến xe máy bể vỡ tan tành; người điều khiển xe máy chết tại chỗ, trong tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều thứ Bảy.

Xe tải chạy trên quốc lộ 20 theo hướng Sài Gòn - Đà Lạt. Do va chạm quá mạnh, chiếc xe máy bị bể nát. Khi xảy ra tai nạn tài xế xe tải đã thắng gấp đưa đến sự việc bị va chạm ở đằng với một xe tải khác và một hơi đang chạy cùng chiều phía sau. Cú va chạm liên hoàn khiến chiếc xe tải và xe hơi bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hai vợ chồng bị xe tải cán chết tại chỗ

HÀ NỘi - Vào khoảng 9:30 sáng thứ Bảy, tại cầu Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cặp vợ chồng chết thảm.

Tai nạn xảy ra khi hai vợ chồng đi xe máy Lead lưu thông từ trong Bệnh Viện Nội Tiết lên cầu Tứ Hiệp. Khi xe máy vào cua để lên cầu thì va chạm với xe tải chạy cùng chiều, khiến cả hai người đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua, chết tại chỗ.

Cũng khoảng thời gian đó, trên quốc lộ 3 đoạn chạy qua xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe tải khiến một người chết và nhiều người bị thương nặng.

Cháy nhà 3 tầng khiến cả phố náo loạn

SÀI GÒN - Trưa thứ Bảy, căn nhà số 128/35/9 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình bất ngờ bốc cháy khiến cả khu phố tháo chạy tán loạn. Đám cháy bùng phát khoảng 12 giờ 30 trong lúc nhiều gia đình đang nghỉ trưa. Một người đi đường đã thấy khói đen bốc ra nghi ngút phía sau tầng trệt của ngôi nhà nên đã tri hô cho chủ nhà tháo chạy ra ngoài.

Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời, không có thiệt hại về người. Lực lượng chữa cháy huy động hàng chục lính cứu hỏa, xe chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường cùng với các hộ dân dập lửa, kịp thời khống chế đám cháy không cho lây lan, bảo vệ được nhiều tài sản bên trong ngôi nhà.

VN chọn 5 luật sư để... thuê luật sư Mã Lai Á biện hộ cho Đoàn Thị Hương

SÀI GÒN - Phan Trung Hoài, phó chủ tịch Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam, cho biết hai đoàn luật sư ở Sài Gòn và Hà Nội sẽ giới thiệu mỗi đoàn hai luật sư hội đủ các điều kiện cần thiết để cùng một phó chủ tịch Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam đến Mã Lai Á để hỗ trợ pháp lý cho cô Đoàn Thị Hương.

Ông Hoài nói với báo chí trong nước rằng nhóm luật sư Việt Nam sẽ phối hợp với Liên Đoàn Luật Sư Malaysia để hoàn tất các thủ tục trong vấn đề thuê luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại phiên xét xử theo đúng quy định của nước sở tại.

Trong khi đó, chủ tịch Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng, mỗi quốc gia có quyền tự chủ về tố tụng, tương tự như việc luật sư nước ngoài không được tham gia tố tụng tại Việt Nam, nếu như giữa hai quốc gia không có những cam kết, thỏa thuận chung về tư pháp.

“Các luật sư muốn tham gia hỗ trợ pháp lý trong vụ án này đều là các luật sư có kinh nghiệm quốc tế, có đầy đủ khả năng về tiếng Anh, có nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng tham gia bảo vệ cho công dân Việt Nam,” ông Thịnh cho biết.

Có lẽ vì điều kiện tiếng Anh như vậy nên Việt Nam chọn năm luật sư để tìm một luật sư giỏi tiếng Anh ở Mã Lai Á để bào chữa cho cô Hương. Cô bị truy tố trong vụ ám sát Kim Chính Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn.

Đa số quán bia vỉa hè được công an bảo kê

HÀ NỘI - Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa cho biết, qua thống kê 180 các quán bia trên vỉa hè thì có tới hơn 150 quán đã có công an đứng đằng sau, tức là quán được công an bảo kê và phải đóng tiền cho công an như đóng cho băng đảng mafia.

Sau khi cho biết như vậy, ông Chung cho biết qua đợt ra quận lần này, nếu các quận, huyện không làm quyết liệt, ông sẽ chỉ rõ lãnh đạo nào đang “chống lưng” cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Chủ tịch cho biết như thế trong ngày thứ Bảy, tại hội nghị “quán triệt, triển khai” kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của ban chỉ đạo 197 thành phố. Tại đây, Nguyễn Đức Chung nói lãnh đạo các quận, phường, thậm chí cả công an địa bàn “bảo kê” các hàng quán, điểm trông giữ xe hơi, xe máy tràn lan ở các vỉa hè, lòng đường.

Trước khi đề cập đến những vấn đề cụ thể, ông Chung cho rằng đây là vấn đề được thành phố nói và làm nhiều trong những năm qua. Ông yêu cầu lực lượng công an và chính quyền các quận, huyện phải giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Vì cờ bạc, thanh niên nhận chở viên ma túy vào VN

SÀI GÒN - Thua bạc ở Campuchia, Phan Việt Thắng, 32 tuổi , nhận vận chuyển ma túy và hơn 2,000 viên thuốc lắc về Việt Nam. Nhưng khi vượt đèn đỏ ở vùng ven Sài Gòn thì Thắng bị bắt ngày thứ Bảy.

Thắng ở quê Tây Ninh. Trước đó, tối 25/2, cảnh sát tuần tra trên quốc lộ 22 thì thấy Thắng vượt đèn đỏ với tốc độ khá nhanh. Bị cảnh sát truy đuổi áp sát, Thắng bỏ lại xe d6e63 chạy bộ nhưng rồi cũng bị bắt.

Khám xét trong cốp xe, cảnh sát thấy túi xách có 5 gói nylon chứa ma túy đá và hơn 2,000 viên thuốc lắc màu hồng. Thắng khai cuối năm 2016 sang Campuchia đánh bạc và thua hết tiền. Anh ta được một người Miên nhờ chở ma túy về Việt Nam để trả nợ.

Thiếu nữ chết nổi trên sông sau lễ đính hôn không thành

HÀ TĨNH - Ngày đính ước hôn lễ, gia đình nhà trai không đến như đã hẹn, thiếu nữ bỏ nhà đi. Gia đình chia nhau đi tìm, hơn một tuần sau, mọi người đau buồn khi thấy thi thể cô gái nổi trên sông.

Công an cho biết 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 3/3, tại khu vực cầu Eo Ná, giáp ranh xã Kỳ Trung và xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, người dân thấy thi thể Nguyễn H.T., 16 tuổi, trú tại xã Kỳ Tây, đang trong giai đoạn phân hủy.

Trước đó, gia đình em T. và gia đình bạn trai định tổ chức lễ đính hôn cho hai người vào ngày 22/2. Tuy nhiên, đến ngày đó không thấy nhà trai đến như đã định nên T. buồn bã bỏ nhà đi từ ngày 25/2. Sau nhiều ngày gia đình và người thân tìm kiếm, đến ngày 3/3 mới thấy thi thể nạn nhân nổi trên thượng nguồn sông Rác tại khu vực cầu Eo Ná, thuộc xã Kỳ Tây.

Bé trai 8 tháng bị bỏ rơi ở chùa

HÀ NAM - Nghe tiếng chó sủa lúc nửa đêm cùng với tiếng khóc của trẻ con, đoán có chuyện bất thường, Phật tử trong chùa chạy ra xem thì thấy một bé trai được đặt trong thùng xốp bị bỏ lại trước cổng chùa Bạc, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vụ này xảy ra trước 1 giờ sáng ngày 28/2.

Hiện sức khỏe của bé trai đã ổn định, phía xã đã cho công an và cán bộ tư pháp lập biên bản để xử lý vụ việc. Trong thùng xốp chỉ có mấy bộ quần áo của bé trai và một mảnh giấy ghi rõ ngày tháng năm sinh của bé. Theo thông tin trên mảnh giấy, bé trai đã được 8 tháng tuổi.

Công an đã thông báo trên loa truyền thanh, đồng thời dán thông báo khắp nơi để tìm người thân cho bé. Trong lúc chờ giải quyết, em bé đng được cho nhà chùa chăm sóc.

Cách đây hai năm một bé trai vài tháng tuổi cũng bị bỏ rơi tại chùa Bạc, hiện nhà chùa đang chăm sóc và nuôi dưỡng bé trai này. Vậy cho hai em đi tu luôn, cho tiện.