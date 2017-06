Tình hình bóng đá thế giới trong tuần

Bài THANH NGUYỄN

Tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai 12/6 vẫn không có gì lạ ngoài một lô một lốc các trận thân hữu để các đội quốc gia chuẩn bị "đấu không thân hữu với nhau" ở các trận vòng loại World Cup 2018 sắp tới. Cạnh đấy cũng có lai rai vài trận vòng loại World Cup bên khối châu Á với hai trận vào đầu tuần giữa Syria với Trung Quốc và Nhật với Iraq.





Tân Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron bên cạnh Thủ Tướng Anh Theresa May trong trận thân hữu giữa Anh và Pháp tại Paris ngày 13 tháng 6. (Getty Images)





Còn trận vòng loại cỡ nổi đình đám nhất là giữa Mỹ với Mexico ở sân Azteca tại thủ đô Mexico City hôm Chủ Nhật với trên 120,000 khán giả. Đôi bên hòa 1-1. CONCACAF gồm 6 đội với, tuần tự từ đầu đến cuối nhóm: Mexico 14 điểm, Cosata Rica 11 điểm, Mỹ 8 điểm, Panama 7 điểm, Honduras 5 điểm, và Trinidad and Tobago 3 điểm. CONCACAF có 3.5 vé đi Nga.





Paulo Dybala áo trắng sọc xanh của Argentina đang tấn công vào khung thành Singapore trong trận thân hữu ngày 13 tháng 6 ở Singapore. (Getty Images)



Hai trận vòng loại với quang cảnh trông phát nản là giữa Nhật với Iraq bên sân tại thủ đô Tehran xứ Iran, và trận giữa Syria với Trung Quốc tại sân Hang Jebat ở Krubong bên Mã Lai. Chả biết có phải vì địa điểm hay vì một số lý do nào khác, mà cả hai trận đều vắng khán giả một cách thê thảm; xem tưởng chừng như bốn đội kéo nhau đến hai nơi ấy để mà tập dượt chơi với nhau trong lúc chờ trận vòng loại chính thức.



Kết quả là Nhật Hòa Iraq 1-1 nhưng vì đấu xong trận thứ 8 như tất cả các đội khác trong nhóm B gồm Nhật, Saudi Arabia, Úc, United Arab Emirates, Iraq và Thái Lan cho nên Nhật leo lên đầu nhóm với 17 điểm, Saudi Arabia tụt xuống hạng nhì với 16 điểm. Cả hai đều hy vọng đi Nga trót lọt trong khi Úc hạng ba, cũng với 16 điểm, còn nuôi tí hy vọng cho đến đầu tháng 9 vì còn vài trận nữa.





Bàn thắng của Osako đội Nhật trong trận vòng loại World Cup ở Tehran ngày 13 tháng 6 với Iraq trước khán đài trống trơn. (Getty Images)



Còn tại sân bên Mã Lai thì Trung Quốc sau khi hòa 2-2 với Syria bèn tụt xuống cuối nhóm A gồm Iran, Nam Hàn, Uzbekistan, Syria, Qatar và Trung Quốc. Trung Quốc đứng cuối nhóm với 6 điểm trong khi Qatar, cái nước dầu mỏ nhỏ xíu kia, đứng trên với 7 điểm!

Các vòng loại bên Âu châu, Phi Châu, Nam Mỹ, CONCACAF, Nam Thái Nình Dương tạm ngưng. Chỉ có điều đáng nói nhất là dưới khối CONMEBOL của Nam Mỹ, thế nào mà kỳ này, cho đến nay, Argentina đứng hạng 5 trong nhóm duy nhất gồm 10 đội, tuần tự từ đầu cho đến cuối nhóm là Brazil, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Peru, Paraguay, Bolivia và Venezuela. CONMEBOL được 4.5 vé để đi Nga cho nên nếu tình hình từ đây cho đến giữa tháng 10 mà không thay đổi thì Argentina sẽ phải đấu với một đội thuộc khối khác cũng cùng tình trạng để tranh nhau một vé.





Các fans Trung Quốc ở trận vòng loại World Cup tại Mã lai ngày 13 tháng 6 giữa Syria với Trung Quốc. (Getty Images)



Và xen kẽ giữa những trận vòng loại rải rác còn lại trong mấy ngày trung tuần tháng Sáu thì ta có cả mấy chục trận thân hữu tữ giữa những đội đồng cân đồng lạng đến những anh hạng gà với anh hạng lông tơ!

Cụ thể như Argentina đấu chơi với Singapore trong ngày thứ Ba thì Singapore thua 6 bàn trắng. Cỡ thuộc hàng vô địch Á châu như Úc thì thua Brazil nhẹ hơn là 4 bàn trắng. Trong khi Na Uy thân hữu với Thụy Điển thì hòa 1-1.



Còn lại trận thân hữu nổi đình đám nhất trong ngày thứ Ba tại sân Stade De France ở Paris với trên 80,000 khán giả giữa đội tuyển Anh và Pháp thì chắc chắn không thể coi như trận thân hữu thứ thường vì có mặt cả bà Thủ Tướng May của nước Anh lẫn ông tân Tổng Thống Macron của Pháp.



Qua hiệp 2, "thân hữu" kiểu gì mà một cầu thủ Pháp tranh banh thô bạo, bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ. Đội Anh có ngay lợi điểm là đấu với đối phương kém quân số so với mình; ấy vậy mà vẫn thua 2-3! Hàng chục nghìn dân Anh kéo qua Paris ủng hộ đội nhà, mặc áo màu trắng trông thành một biển người quanh khán đài đã phải một phen thất vọng não nề tuy không có đám nào gây rối vì thấy đội nhà thua!



Cho đến cuối tuần và qua cả tuần sau nữa, vòng loại World Cup hay thân hữu gì thì cũng tạm ngưng. Nói vậy chứ cầu thủ cũng phải có lúc thấm mệt chứ phải không nào? Còn cạnh đấy, những chuyện mua bán, sang nhượng cầu thủ trong mùa Hè vẫn tấp nập như cái chợ!



Kèm theo nguồn tin chả biết có đáng được nhắc đến hay không là ông tân Tổng Thống Nam Hàn chủ trương khi đấu thầu để được chọn làm địa điểm World Cup 2030 thì sẽ rủ cả Bắc Hàn cùng kết hợp với vài nước Á Châu khác như kỳ World Cup được tổ chức hỗn hợp gữa Nam Hàn và Nhật vào năm 2002 mà Bắc Hàn tẩy chay! Ông Tổng Thống Moon Jae In của Nam Hàn cho là như vậy nhằm phục vụ mưu ích "hòa bình"! Cùng lúc thì lại có tin tay lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn dọa tấn công New York với hỏa tiễn hạch nhân!



Hình như một số lãnh tụ thế giới cũng như "chính trị gia" ít mấy khi chịu khó đọc sử cho đến nơi đến chốn. Kỳ Thế Vận Hội thế giới năm 1936 chẳng được tổ chức ở Berlin dưới thời Đức Quốc Xã là gì? Chả phải là qua năm 1938 thì Hitler thôn tính nước Áo, tháng Năm 1939 thôn tính Tiệp, để rồi qua đầu tháng Chín 1939 tấn công vào Ba Lan, mở màn cuộc Đệ Nhị Thế Chiến?





Hậu vệ David Luiz của Brazil tranh banh với Tim Cahill đội Úc trong trận thân hữu tại Melbourne ngày 13 tháng 6. (Getty Images)



Thời cuối thập niên 60, cả nước Mỹ này đã một phen háo hức với cái gọi là "quốc sách ngoại giao ping-pong giữa Mỹ với trung Quốc" là gì? Kết quả cho đến tận ngày hôm nay ra sao thì ta chỉ cần xem cho thật kỹ coi Trung Quốc đã vui vẻ sống chung hòa bình với Mỹ đến cỡ nào!



Tưởng cũng cần thêm nguồn tin là tay Kim Jong Un đang có kế hoạch đưa bóng đá Bắc Hàn lên ngang tầm thế giới. Bắc Hàn hiện có sân banh chứa được 150,000 chỗ là sân Rungnado May Day Stadium ở Bình Nhưỡng! Bắc Hàn hiện được FIFA nó xếp vào hạng 114 thế giới, chỉ kém đàn anh Trung Quốc có... 32 bậc vì đàn anh đứng hạng 82!