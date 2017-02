Tình hình chạy đua giữa các đội banh hàng đầu châu Âu

Alexis Sanchez của Arsenal tranh ban với Azpilicueta của Chelsea trong trận ngày thứ Bảy 4 tháng 2, Chelsea thắng 3-1.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool thẫn thờ ngày thứ Bảy 4 tháng 2 khi Liverpool thua Hull City 0-2.

Messi trong trận ngày thứ Bảy 4 tháng 2, Barcelona thắng Athletic Bilbao 3-0.

Kiện tướng Falco của Monaco tranh ban với cầu thủ rabiot của Nice trong trận thứ Bảy 4 tháng 2, Monaco thắng 3-0, đứng đầu bảng Ligue 1 bên Pháp.

Cầu thủ áo xanh Ambrosio của Inter Milan tranh banh với Chiellini đội Juventus trong trậng ngày Chủ Nhật 5 tháng 2, Juventus thắng 1-0 , đứng đầu bảng Serie A bên Ý.

Sân đấu Balados ở xứ Galicia bên Tây Ban Nha bị giông bão trốc mất một một mảng nóc khán đài ngày Chủ Nhật 5 tháng 2 khiến trận giữa Real Madrid với Celta De Vigo bị đình hoãn . Hình Sas EPA bên TBN.

Bài THANH NGUYỄN

Bước qua đầu tháng Hai, ngoài giải Africa Cup of Nations được tổ chức ở Gabon bên Phi châu, tình hình các đội banh hàng đầu thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu với từ 14 đến 15 trận trước khi kết thúc mùa bóng 2016-17 đã mỗi lúc một thêm định hình được rõ ràng. Rõ ràng với những đội có hy vọng nhất để đoạt chức vô địch Premier League bên Anh, Ligue 1 bên Pháp, Bundesliga bên Đức, Seria A bên Ý, và La Liga bên Tây Ban Nha.

Tính cho đến đầu tuần này thì Chelsea bên Anh đứng đầu bảng, cách anh đứng nhì là Tottenham Hotspur đến 9 điểm. Mùa bóng 2015-16 thì cũng vào thời điểm này Chelsea đứng hạng 10. Tình hình này thì bốn anh lẽo đẽo theo sau là Tottenham, Manchester City, Arsenal và Liverpool khó cách chi đuổi kịp Chelsea. Cái đám này chỉ cố làm sao cho đến hết mùa bóng vào cuối tháng Năm có thể đứng được hạng Tư để đương nhiên đủ tiêu chuẩn tham dự giải UEFA Champions League.

Monaco bên Pháp đứng đầu bảng với 55 điểm, cách anh hạng nhì Paris Saint Germain 3 điểm, tức là với 14 trận còn lại cho cả 20 đội thuộc Ligue 1 thì thứ tự giữa ba anh nhất, nhì, ba là Monaco, PSG và Nice đều có thể đảo lộn bất kỳ lúc nào trong nội tháng Hai, tháng Ba và những tháng sau nữa. Giữa mùa bóng mà tình hình như thế này là không mấy bình thường đối với riêng PSG vì những năm trước đây, cũng vào cữ này thì nó đã đứng đầu bảng từ ra Giêng chứ chẳng phải đợi qua tháng Hai.

Bayern Munich bên Đức thì vào thời điểm này đã leo lên được đầu bảng, tuy chỉ cách đội hạng nhì Leipzig 4 điểm nhưng cách đội hạng Ba Frankfurt những 11 điểm. Tức là Bayern chỉ cần ngó chừng đội Leipzig chứ không đến nỗi phải lo ngại bất kỳ một đội nào khác, kể cả Borussia Dortmund đầy tiếng tăm nhưng hiện kém Bayern đến 12 điểm.

Serie A bên Ý còn 15 trận cho đến hết mùa nhưng Juventus, đương kim vô địch, đã có phần vững vàng ở đầu bảng với 54 điểm tuy chỉ mới đấu đến trận thứ 22 trong khi Roma với Napoli đã đấu xong trận thứ 23 và một anh có 50 điểm, một anh 48. Tay tiền đạo chủ chốt của Napoli mùa bóng năm trước, Gonzalo Higuain, thì mùa bóng này đã chạy qua đấu cho Juventus rồicho nên Napoli kể như "què cẳng"!

Dưới Tây ban Nha thì La Liga còn đến 17 trận thế nhưng riêng anh đầu bảng là Real Madrid mới chỉ đấu đến trận thứ 19 với tổng cộng 46 điểm trong khi Barcelona, Sevilla và Atletico madrid đều đã đấu xong trận thứ 21, với Barcelona 45 điểm, Sevilla 43 và Atletico 39. Đau cho Real Madrid là kỳ này đã bị loại khỏi giải Copa Del Rey cho nên thầy trò nhà huấn luyện viên Zidane chỉ còn biết giốc lòng vào giải vô địch La Liga mùa bóng năm nay. Mà tình hình này chỉ có Real Madrid tự mình để lỡ cơ hội chứ còn nếu đừng có để cho thua một ai từ đây đến hết mùa bóng thì đấu sau người ta đến 2 trận là rất khó cho mấy anh "người ta" kia đuổi theo kịp.

Nhưng cũng từ đấy mà trong ngày Chủ Nhật 5/2 báo chí Tây Ban Nha đã hết sức ồn ào về vụ trận banh giữa Real Madrid với Celta De Vigo bị đình hoãn vì lý do thời tiết xấu! Thời tiết xấu có nghĩa là xấu thật, do một cơn bão lớn trong vùng Galicia miệt Tây-Bắc, nơi góc trái trên cùng bản đồ Tây Ban Nha. Mưa to gió lớn trước đó hai ngày liền, cây đổ, nóc nhà sập, nước lũ tràn, v.v... Đôi bên được bố trí để đấu trận ngày Chủ Nhật ở sân Balaidos thế nhưng trước đấy chừng nửa ngày thì thị trưởng Balaidos tuyên bố là tình hình thời tiết không an toàn cho thành phố, nơi có sân Balaidos. Trọng tài trận đấu được mời đến chứng kiến cảnh một mái khán đài bị gió giật sập, sân đấu úng nước, v.v.. Trọng tài xác nhận là không thể tiến hành trận đấu theo ngày giờ đã được sắp xếp vào ngày Chủ Nhật. Người ta chính thức thông báo cho đội Real Madrid ở dưới miệt thủ đô, và từ Chủ Tịch Perez của đội cho đến toàn đội, các fans của đội, ai nấy đều la ó phản đôi rinh thiên địa!

Báo chí nhào vào "ăn có", không nỡ mắng cha con nhà Real Madrid là tối dạ mà chỉ, như tay viết mục xã luận báo "as" là "Real Madrid phản ứng cứ như một bọn con nít"! Thời tiết xấu thì là một sự việc khách quan, ai nhìn vào cũng có thể thấy, mà mình ở tuốt dưới thủ đô miệt Nam không chịu "cảm cảnh" với đám dân Galicia trên iệt Tây-Bắc, cứ đòi đá cho bằng được là thế nào ?

Cái "thế nào" ấy thì hẳn nhiên phải có lý do riêng, mà cũng rất "vững chắc", ỡ góc độ cha con nhà Real Madrid! Là bởi đội Celta qua ngày thứ Tư 8/2 sẽ phải đấu lượt 2, giải Copa Del Rey, cái giải mà Real Madrid đã bị loại; đồng thời đội ngũ Celta cũng vừa đấu xong trận thứ 21 vào ngày 2/2 với đội Alaves, tức còn thấm mệt, cộng thêm sự vắng mặt của một số cầu thủ nòng cốt do bị chấn thương. Tóm lại là đấu với Celta vào ngày 5/2 thì giông bão gì đấy hay không vẫn đều thuận lợi cho Real Madrid tuốt. Bởi ngoài đấy ra còn sự thể là ai nấy đều đấu hết 21 trận trong khi Real Madrid mới chỉ đấu trận thứ 19, mà lịch trình giao đấu của cà cái la Liga thì đã được sắp xếp đâu vào đấy, Nếu đình hoãn trận ngày Chủ Nhật rồi dời nó lại vào một ngày khác thì thể nào trận được dời lại đó cũng sẽ khiến nó gần kề sát cánh với một trận khác, tức là Real sẽ không có thời gian để nghỉ; rất dễ thua!

Nhưng làm sao bây giờ ? Cả nước người ta đều cho rằng đình hoãn trận hôm Chủ Nhật là ..quá phải! Báo chí thăm dò dư luận thì có được kết quả như thế! Real Madrid chỉ muốn đấu cho bằng được trận ngày Chủ Nhật 5/2 để sau khi thắng Celta De Vigo với trận thứ 20 sẽ giữ vững khoảng cách với Barcelona là 5 điểm, chưa nói gì đến 'thắng" một ai đó nữa sau trận thứ 21 để càng hy vọng bỏ xa cái đám Barcelona, Sevilla và Atletico Madrid!

Suốt mấy ngày đó chả biết có ít nhất một ai đấy trong đám nhà Real Madrid tự đặt câu hỏi :"Giả sử như người ta không đình hoãn trận ngày Chủ Nhật thì có chắc là Real madrid đã thắng Celta De Vigo hay không nhỉ ?"

Ta cứ tạm coi như một mẩu bi hài kịch trong bóng đá Tây Ban Nha mấy ngày qua!