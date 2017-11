Tính khí thất thường của kẻ khủng bố xe tải New York

Hung thủ vụ tấn công khủng bố bằng xe tải chấn động New York được người bạn thân miêu tả là “rất tốt”, trong khi một người khác nói anh ta tính khí thất thường.

Sayfullo Saipov, 29 tuổi, lái xe bán tải lao vào người đi xe đạp và đi đường khiến 8 người chết và hơn chục người bị thương. Sau hành động tàn bạo, anh ta cầm súng rời khỏi xe tải định chạy trốn thì bị cảnh sát bắn vào bụng. Đối tượng đã được đưa vào một bệnh viện ở New York chữa trị và đang hồi phục sức khỏe tốt.

Sayfullo Saipov đang bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Cảnh sát Hạt St. Charles cung cấp)

Saipov là người Uzbekistan. Anh ta đến Mỹ năm 2010 và là cư dân của Fort Myers, bang Florida, làm nghề lái xe tải. Sau đó, Saipov chuyển đến Paterson, New Jersey làm tài xế Uber.

Một người bạn của Saipov miêu tả anh ta là “một người rất tốt”.

Kobiljon Matkarov, 37 tuổi, cũng là người Uzbekistan, kể với báo New York Times: “Khi chúng tôi quen biết thì cậu ấy là người rất tốt. Cậu ấy thích nước Mỹ. Cậu ấy dường như rất may mắn, và lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ, nói chuyện kiểu như mọi việc rất ổn. Cậu ấy không giống như một tên khủng bố, nhưng tôi không rõ tâm can cậu ta”.

Trong khi đó, theo lời kể của quản lý một siêu thị ở địa phương thì Saipov là một khách hàng tính khí “thất thường”, hay nhiếc móc nhân viên thu ngân của siêu thị.

“Mỗi lần anh ta đến đây, anh ta luôn hành xử thất thường hoặc cãi nhau với thu ngân. Anh ta nổi giận rất nhanh…”, – Giám đốc Siêu thị Farm Boy Super Fresh trên Đại lộ Getty ở Paterrson kể với báo New York Post.

Nữ quản lý này cho biết thêm, Saipov rất thô lỗ, gọi các nhân viên thu ngân là “vô học”.

“Tôi cảm thấy anh ta thành kiến với nhân viên thu ngân”, cô cho biết. “Anh ta nói tiếng Anh trôi chảy, chuẩn xác nhưng anh ta thường gọi những người thu ngân là vô học, là ngu ngốc – chửi họ không biết cách quét mã vạch của các món hàng”.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, nói rằng vụ tấn công dường như là một vụ “sói cô đơn” vì không có liên hệ nào rõ ràng với một âm mưu khủng bố rộng hơn. Tuy nhiên, Saipov đã để lại trên xe tải – gồm một mẩu giấy ghi bằng tiếng Ảrập viết đối tượng trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo CNN, Saipov không có tiền án tiền sự nhưng đối tượng từng bị cảnh sát chặn dừng nhiều lần vì vi phạm luật giao thông.

Thanh Hảo

Chân dung kẻ khủng bố New York và mẩu tin đáng sợ Cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Manhattan làm 8 người chết là Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, ở Tampa, bang Florida.

Tấn công khủng bố ở New York Thị trưởng New York Bill de Blasio xác nhận, vụ tấn công bằng xe tải xảy ra vào rạng sáng 1/11 giờ Việt Nam, làm 8 người thiệt mạng là tấn công khủng bố.

Ngay sau vụ khủng bố, New York vẫn diễu hành Halloween Lễ diễu hành Halloween thường niên ở New York vẫn diễn ra theo kế hoạch vào tối 31/10 giờ địa phương (sáng 1/11 giờ Việt Nam), vài giờ sau khi một vụ tấn công khủng bố xảy ra làm 8 người chết.

Video nghi phạm khủng bố New York cầm súng lao khỏi xe Nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở New York được nhận diện là Sayfullo Saipov, người Uzbekistan.