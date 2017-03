Tinh thần yêu nước của các cụ già và người trẻ tại Little Saigon

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Hưởng ứng lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam và một số hội đoàn, đoàn thể đã tổ chức biểu tình vào hai cuối tuần, thứ Bảy ngày 4 và thứ Bảy ngày 18 tháng 3, 2017 trên đại lộ Bolsa, trung tâm Little Saigon, Nam California.Cuộc biểu tình lần thứ hai vừa qua tuy không đông người tham dự nhưng khí thế rất mạnh mẽ, một số cụ cao niên cũng đến tham gia biểu tình, trong đó có cụ Lê Thị Nhân, 93 tuổi; cụ là thân mẫu của phu nhân HQ Trần Trọng An Sơn. Cụ được người con gái là bà Sơn đưa đến địa điểm biểu tình.Bà Trần Trọng An Sơn nói với Viễn Đông, “Lần nào nghe tin có biểu tình mẹ tôi cũng đòi cho mẹ đi. Cụ buồn lắm, cụ lo Việt Nam mất vào tay Tàu Cộng, nên cụ bảo con cháu, người mình ở trong nước đi biểu tình bị công an nó đánh đập, bắt bớ mà người ta còn đi; mình ở đây được tự do đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước mà mình không đi thì có tội với ông bà, tổ tiên.”Ban tổ chức kính trọng cụ và tinh thần yêu nước của cụ nên đã mang chiếc ghế cho cụ ngồi trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo nhưng cụ không ngồi. Khi mọi người hát quốc ca Việt Nam, cụ cũng hát từ đầu đến cuối.Cụ Lê Thị Nhân 93 tuổi tham gia biểu tình hỗ trợ đồng bào trong nước ngày thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Một cụ khác là Lê Thị Thành, năm nay 82 tuổi, nói với Viễn Đông, “Nghe báo, nghe đài loan tin mà tôi đau lòng, nước mình mất đến nơi rồi mà sao nhiều người mình tỏ ra thờ ơ quá không biết. Người ta tổ chức vào giờ này là để mọi người đến cho đông, vậy mà có bằng này người (trên 100) thì đáng buồn quá phải không?” Cụ nói, rưng rưng nước mắt!Trong lúc đó, có bốn thiếu nữ vừa cầm cờ vừa mang biểu ngữ, tinh thần có vẻ rất hăng hái, chúng tôi lại gần hỏi mấy cô vài câu; một cô cho biết tên là Nancy Huỳnh, một cô là Nancy Lê, một cô tên Bình và một cô tên Thanh. Tất cả đều cư ngụ tại Quận Cam. Các thiếu nữ này cho biết họ thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình chống Việt cộng, Tàu cộng. Được hỏi, mấy cô nghĩ sao về sự kiện Formosa và những cuộc biểu tình của đồng bào trong nước lẫn hải ngoại? Một trong bốn thiếu nữ trả lời, “Chúng cháu nghĩ Formosa sẽ là một Tsunami (sóng thần) cuốn trôi chế độ cộng sản.”Anh Trần Nhất Tuấn có mặt trong đoàn biểu tình, trả lời câu hỏi của Viễn Đông, anh Tuấn nói: “ Chú thấy mới vài năm trước đây thôi, đâu có ai ở Việt Nam dám biểu tình, vì hễ thấy rụch rịch là nó đàn áp, nó thủ tiêu ngay. Nhưng bây giờ người dân trong nước hết sợ rồi, họ biểu tình rầm rộ, và cuộc biểu tình phản đối lớn nhất lại diễn ra ngay ở Nghệ An, Hà Tĩnh là quê hương của Hồ Chí Minh mới hay chứ! . Là người trẻ, cháu rất ngưỡng phục tinh thần can đảm của mấy ông linh mục bên Công Giáo. Phải có những người dám nói, dám làm như linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Phan Đình Giáo ở Nghệ An, Hà Tĩnh đứng lên thì mọi người mới tin tưởng hưởng ứng, và nếu khắp Việt Nam, các linh mục, hòa thượng, thượng tọa, mục sư các tôn giáo đều làm như những linh mục trên thì đảng cộng sản VN chắc chắn sẽ mau chóng bị giải thể. Đó là ý nghĩ của cháu.”Chị Tạ Phong Tần (thứ ba từ bên phải), anh Phạm Hoàn, ông Hồ Ngọc Minh Đức có mặt trong đoàn biểu tình (Thanh Phong/Viễn Đông)Đoàn biểu tình lần thứ hai, sau khi làm lễ chào cờ và mặc niệm trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, nghe phát biểu của một số vị dân cử và ban tổ chức, đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành về phía ngã tư Magnolia – Bolsa, băng qua đường đi ngược về phía đường Bushard trở lại nơi xuất phát, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu: Chống Việt cộng bán nước, Tàu cộng cướp nước, Formosa phải cút khỏi Việt Nam, Trả lại biển xanh cho dân Việt Nam.Sau khi về lại trước Tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, ban tổ chức mời mọi người theo dõi trên màn hình diễn tiến các cuộc biểu tình mới nhất tại Nghệ An, Hà Tĩnh với hàng ngàn người, bất chấp sự đàn áp của công an Việt cộng dày đặc. Ngoài lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý, hiện nay Thượng Tọa Thích Thiện Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh từ trong quốc nội cũng kêu gọi đồng bào trong nước, hãy hưởng ứng lời kêu gọi của cha Lý đồng loạt xuống đường tập họp quốc dân truất phế Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước.Nancy Huỳnh, Nancy Lê, Bình và Thanh là những người trẻ biểu lộ tinh thần yêu nước trong cuộc biểu tình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó, ban tổ chức cảm tạ và bế mạc. Qua các phương tiện truyền thông, mọi người đều rất phấn khởi khi thấy tinh thần yệu nước của đồng bào quốc nội đang dâng lên cao, và ai nấy ao ước trong những ngày sắp tới, đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt tại Little Saigon, nơi được mệnh danh là thủ đô tỵ nạn sẽ có cuộc xuống đường thật vĩ đại như lần biểu tình chống Trần Trường để hỗ trợ tinh thần cho đồng bào trong nước vùng lên giải thể chế độ bất nhân Việt cộng.