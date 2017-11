Tình tiết bất ngờ vụ bắt nguyên Giám đốc thuỷ sản ở miền Tây

– Nhiều tình tiết mới được cho là bất ngờ liên quan đến vụ Giám đốc công ty thuỷ sản ở miền Tây bị bắt. Theo đó, số tiền gây thiệt được xác định tăng hơn 100 tỉ đồng so với kết luận của cơ quan công an.

Hôm nay, nguồn tin cho biết, VKSND TP Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (37 tuổi) – nguyên Giám đốc Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang), Phạm Tường Thi (37 tuổi) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến, Nguyễn Văn Đạt – nguyên Phó giám đốc Công ty Tân Tiến;

Lê Thanh Hải (53 tuổi), Trần Huy Liệu (45 tuổi) – nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Cần Thơ cùng Bùi Tuấn Anh – nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại thời điểm bị công an bắt giam

Điều bất ngờ, VKSND xác định các bị can gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ hơn 393 tỉ đồng (tăng hơn 100 tỉ đồng so với kết luận của cơ quan công an TP Cần Thơ).

Theo cáo trạng, từ năm 2012 – 2015, Nhân, Hải, Liệu đã bàn bạc, thống nhất sử dụng các pháp nhân là công ty Tây Nam, công ty Đồng Bằng Xanh, công ty Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay, sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 393 tỉ đồng.

Bị can Nhân bị truy tố theo Khoản 3, Điều 179 của Bộ Luật Hình sự

Đối với, Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay đã thực hiện sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản quy định, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Đối với Thi và Đạt, cáo trạng nêu rõ, hai bị can này biết rõ Nhân cấu kết với cán bộ Agribank Cần Thơ, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay tiền. Thi và Đạt cũng thực hiện chỉ đạo của Nhân là lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp…

Sau khi được Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi và Đạt rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân, cán bộ tín dụng nhằm làm mất dấu dòng tiền để cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, gây thiệt tài sản cho Agribank Cần Thơ.

“Hành vi của các bị can thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn Agribank Cần Thơ. Xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật quy định và bảo vệ”, cáo trạng nêu.

VKSND TP Cần Thơ truy tố 6 bị can nói trên theo khoản 3, Điều 179 của Bộ Luật Hình sự. Chiếu theo quy định thì các bị can nói trên có thể bị phạt tù từ 10 -20 năm tù.

H.Thanh