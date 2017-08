Tình tiết pháp lý vụ người đàn ông tử vong sau khi “quan hệ” với nữ nhân viên bán bảo hiểm

Liên quan đến vụ người đàn ông 59 tuổi trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đột tử sau khi “quan hệ” với nữ nhân viên bán bảo hiểm tại nhà riêng vào chiều 23/8, phía Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với người phụ nữ trong vụ việc trên.

Theo Đại tá Tống Ngọc Long – Trưởng công an huyện Hiệp Hòa, qua điều tra, bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do đột tử, không phải án mạng.

Sau khi cơ quan công an lấy lời khai, theo quy định pháp luật, người phụ nữ trên không phạm tội gì nên đã cho người này tại ngoại vào chiều cùng ngày 23/8.

Phía công an thông tin, giữa nạn nhân và người phụ nữ bán bảo hiểm quen biết nhau khoảng 1 tháng trước đó.

Hôm 23/8, người phụ nữ mang bảo hiểm đến nhà ông T. để ký hợp đồng sau đó hai người có quan hệ tình dục và dẫn đến việc ông T. tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, anh H. (39 tuổi, chồng chị V.) cho biết, hiện vợ anh đã về nhà và đang ở bên nhà ngoại.

“Khi biết sự việc này, tôi cảm thấy quá bất ngờ vì từ trước đến nay cô ấy là người tuyệt vời, chăm sóc gia đình, chồng con chu toàn”, anh H. buồn rầu nói.

Ông Nguyễn Văn Tụ, Chủ tịch UBND xã Mai Trung cũng cho biết, bản chất con người chị V. rất tốt, chưa bao giờ có điều tiếng về quan hệ bất chính.

“Chị V. là người nhà quê đặc sệt, bản chất gia đình, bố mẹ đều tốt cả. Việc xảy ra tôi nghĩ cũng do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đem lại. Về hình thức, chị V. cao 1m64, nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn. Vợ chồng chị V. sống với nhau rất hạnh phúc”, ông Tụ cho hay.

Trong khi đó, được biết nạn nhân là 1 người có tiếng trong giới nuôi gà chọi tại huyện Hiệp Hòa.

“Ông T. ở rể tại thị trấn Thắng, ít giao du với bên ngoài, nhà rất có điều kiện. Ngoài ra, ông này chơi gà chọi và tham gia đánh cầu lông rất giỏi”, đại diện lãnh đạo công an thị trấn Thắng nói.

Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa cách TP Bắc Giang khoảng 30 km.

Trước đó, khoảng 14h chiều ngày 23/8, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của gia đình nạn nhân trình báo, ông T., trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang không may tử vong tại nhà riêng. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, công an xác định người đàn ông đột tử sau khi có quan hệ với người phụ nữ bán bảo hiểm trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, cách nhà nạn nhân vài km.

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ con nạn nhân không có ở nhà. Cơ quan công an đã đưa người phụ nữ về trụ sở công an lấy lời khai sau khi hoàn tất thủ tục, công an đã cho người này về nhà.

