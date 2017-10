Tình trạng khan hiếm iPhone X sẽ sớm kết thúc

Theo Neowin, Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng iPhone X vào ngày 27.10 trước khi chào bán sản phẩm vào ngày 3.11. Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết công ty đang phải đối mặt với vấn đề sản xuất, có thể gây ra sự thiếu hụt điện thoại trong thời gian đầu ra mắt, đặc biệt khi người tiêu dùng đang trì hoãn việc mua iPhone 8 hoặc 8 Plus để chờ sản phẩm.

Mặc dù vậy, ông Kuo cho biết các vấn đề sản xuất iPhone X sẽ sớm kết thúc và hy vọng công ty sẽ dự trữ được khoảng 2-3 triệu chiếc tại thời điểm phát hành. Số lượng có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu nhưng ông Kuo cho biết những khó khăn về nguồn cung sẽ sớm chấm dứt.

Nhà phân tích này cho rằng, thiết bị đặc biệt này sẽ yêu cầu nhiều công đoạn khác nhau, bao gồm thiết kế, quy trình kiểm tra, thông số ăng-ten… vốn cao hơn so với iPhone 8. Theo Kuo, chỉ Murata (JP) và Career Tech mới có thể đáp ứng yêu cầu của Apple. Ban đầu, Murata (chiếm 60%) sẽ không thể giải quyết vấn đề trước quý 2/2018, do đó Apple đã bổ sung nhà cung cấp dịch vụ thứ hai, nhờ vậy mà tốc độ sản xuất tăng lên, với khả năng cao bắt đầu từ tháng 11.

Nút thắt chính ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất iPhone X có thể là do bảng mạch in linh hoạt (FPCB) cho ăng-ten của thiết bị. Điểm thứ hai là FPCB của mô-đun máy ảnh góc rộng. Không giống như Samsung và Huawei, thiết lập máy ảnh kép của Apple sử dụng hai bảng mạch in riêng biệt: một để điều khiển ống kính góc rộng, còn một cho ống kính tele.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến máy quét 3D trong cảm biến chiều sâu TrueDepth, còn được gọi là thành phần Romeo. Đây là một phần rất quan trọng được sử dụng trong các tính năng như xác thực người dùng Face ID.

Cuối cùng, ông Kuo cũng hạ dự đoán của mình khi cho rằng iPhone X sẽ đạt doanh số 25-30 triệu chiếc trong năm tài khóa này, thấp hơn so với 30-35 triệu mà ông đưa ra trước đó.

Kiến Văn