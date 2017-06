Tổ Đình Minh Đăng Quang & Hội Đồng Trung Ương PGHH tổ chức hai đại lễ

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Trưa Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017 vừa qua, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang và Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo cùng phối hợp tổ chức đại lễ Lịch Đại Liệt Vị Tổ Sư Bồ Tát và đại lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.





Hòa Thượng Thích Minh Tuyên và chư tôn đức Tăng, Ni cùng TS Lê Phước Sang cử hành lễ Lịch Đại Liệt Vị Tổ Sư Bồ Tát trước chánh điện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cả hai buổi lễ diễn ra tại chánh điện của Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 W. Harvard St, Santa Ana, CA 92704.



Sau ba hồi chiêng trống bát nhã, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên cùng một số chư tôn đức ra trước bàn thờ niệm hương và tụng kinh Bát Nhã. Một số đông Phật tử cung kính chắp tay cùng tụng kinh theo qúy chư tôn đức Tăng, Ni.





Đông đảo quan khách và đồng đạo PGHH tham dự ngày đại lễ khai sáng đạo. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau lễ Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, đến đại lễ mừng kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam Bộ cách nay 78 năm. Khởi đầu một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lễ đài. Hòa Thượng Thích Minh tuyên và TS Lê Phước Sang đón chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ đặt lên giá đài trong tiếng chiêng trống vang rền.



Hoa Hậu Nguyễn Khuyến, Trưởng Ban Tổ Chức, thay mặt Hội Đồng trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH ngỏ lời tri ân Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, quý quan khách và đồng đạo PGHH đã đến tham dự đại lễ.



Hoa hậu Nguyễn Khuyến cho biết, TS Lê Phước Sang năm nay đã gần 90 tuổi nhưng lúc nào cũng miệt mài lo cho đạo ngày thêm phát triển, và cho các đồng đạo PGHH trong cũng như ngoài nước được tinh tấn, đạo hạnh và an lạc, nhất là cho các đồng đạo PGHH trong nước sớm thoát khỏi sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cho đạo giáo trường tồn.





Các đồng đạo PGHH rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cô Nguyễn Khuyến cũng thay mặt các đồng đạo PGHH cảm tạ Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang đã hết lòng hỗ trợ Hội Đồng Trung Ương Giáo Hội PGHH, cám ơn quý khách đã nghĩ đến thâm tình và tận tụy hy sinh của PGHH mà đến tham dự thật là đông đủ. Sau đó, cô mời TS Lê Phước Sang phát biểu.

Dù đang ở tuổi 87 nhưng tiếng nói của TS Lê Phước Sang rất mạnh, chứng tỏ thể chất ông vẫn còn khỏe mạnh, và những lời lẽ ông phát biểu, cho thấy đầu óc ông còn minh mẫn. TS Lê Phước Sang nói rằng, mỗi khi tổ chức kỷ niệm ngày Đức Thầy khai đạo là mỗi lần ông cảm thấy có một sứ mạng thiêng liêng là phải nhắc nhở các đồng đạo về con đường mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vạch ra để thực hành lời Ngài chỉ dạy.



TS Lê Phước Sang nhắc lại đôi nét về ngày 18 tháng Năm năm Kỷ Mão, tức ngày 4 tháng 7 năm 1939. Ông nói: “Vào ngày 4 tháng 7, ngày toàn dân Hoa Kỳ ăn mừng ngày quốc gia này được Độc Lập. Tôi không biết là Ơn Trên đã ban bố và sắp đặt thế nào mà có sự trùng hợp chặt chẽ như vậy. Theo tôi; đó là tương lai của quốc dân Việt Nam và PGHH sau này.”



TS Lê Phước Sang cũng nhắc lại những công lao to lớn của Đức Huỳnh Giáo Chủ đối với đất nước như thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất, lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng gọi tắt là Dân Xã Đảng, lập quân đội Bảo An để kháng Pháp, chứng tỏ Đức Thầy rất có lòng yêu nước, thương dân, Ngài luôn dạy tín đồ phải đại hùng, đại lực như Ngài đã từng nói: “Đương cơn sóng dậy đất bằng/Thi nhân đứng ngó để Tăng sĩ làm/Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa/ Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha/Đền xong nợ nước thù nhà/ Thiền môn trở gót Phật đà nam mô.” Sau đó, là nghi thức hành lễ của tôn giáo PGHH



Phần tiếp theo của chương trình, Chánh Thư Ký Huyền Tâm tuyên đọc bài “Sứ Mạng Cứu Đời Của Đức Huỳnh Giáo Chủ,” và đồng đạo Ngọc Sĩ lên nói ý nghĩa ngày Đại Lễ 18 Tháng Năm.



Kế tiếp, một số vị lãnh đạo tinh thần và quan khách lên chúc mừng và chia sẻ cảm nghĩ của mình về ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH, diễn ngâm thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ và sau cùng là lời cảm tạ của đồng đạo doanh gia Nhứt Kim, nhân danh ban tổ chức long trọng tri ân quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý thượng khách và toàn thể đồng đạo PGHH đã làm cho đại lễ thành công tốt đẹp, và thỉnh mời mọi người ở lại dùng cơm chay thân mật chia vui với các tín đồ PGHH mừng ngày khai sáng Đạo.