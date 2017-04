Tố giác tội ác, cô gái bị mưu sát

Cô Trúc tại bệnh viên Chợ Rẫy (Facebook Nguyễn Sin)SÀI GÒN - Xã hội Việt Nam đang độc ác đến thế nào? Một cô gái thoát chết, bị cắt gần đứt tai, và bị đứt gân, chỉ vì tố cáo một phụ nữ khác đã ăn cắp và rao bán một chiếc xe gắn máy.Vào đêm thứ Năm, 30/3/2017, khoảng 20 thanh niên đã xông vào quán Trà Sữa tại Phường 10, Quận Tân Bình để hành hung Nguyễn Thị Ngọc Trúc, 16 tuổi, sau khi cô này đứng ra tố cáo một vụ trộm cắp tài sản.Theo tin của Dân Làm Báo, hậu quả của sự tấn công là lỗ tai của Trúc bị cắt gần đứt may 8 mũi, chân mày bên trái may 14 mũi, trên đầu chỗ 8 mũi, chỗ 6 mũi, mắt trái bị vỡ giác mạc, khả năng hồi phục thấp, chân bị chém 3 nhát, ngực phải bị đâm. Hiện tại cô đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.Vào đêm hôm đó, khi Trúc đứng ra làm chứng và chỉ đích danh Hằng đang rao bán chiếc xe gắn máy của người bạn mình. Sau khi tranh luận với Hằng, Trúc vừa trở về quán Trà Sữa của chị gái thì bị Hằng cùng 20 thanh niên khác tay cầm gậy gộc, dao và các loại hung khí xông vào quán trà, đánh đập Trúc rất dã man.Chúng đã rạch nhiều nhát vào mặt Trúc, quyết tâm cắt gân chân của Trúc nhưng vì cô vùng vẫy quyết liệt nên vết cắt đã bị lệch chỗ khác ở phần chân. Độc ác hơn, ba người trong nhóm còn giữ chặt chân Trúc để Hằng dùng dao cắt gần đứt lìa tai của Trúc.Chưa dừng lại ở đó, khi chị ruột Trúc tên Phan Thị Ngọc Tư, 17 tuổi, và một người tên Huy nhảy vào can ngăn cũng bị chúng đánh gây thương tích nặng. Cô Tư phải khâu một mũi ở sau đầu, một mũi ở tai trái, còn Huy phải khâu 16 mũi ở vùng trán, tai.Tư và Huy đã được xuất viện, nhưng Trúc vẫn phải điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy vì vết thương quá nặng.Đây là một vụ tấn công rất ác độc, nhưng những tên du côn muốn giết người vẫn được tự do sau 24 giờ làm việc tại đồn công an. Được biết Hằng đã từng có một tiền án “cố ý gây thương tích nghiêm trọng.”Bài viết trên Dân Làm Báo và Facebook đã nêu thắc mắc rằng, qua sự việc công an đã dễ dàng “tha bổng” cho những kẻ đã xem thường luân lý, xem thường pháp đã gây phẫn nộ cho gia đình cũng như công luận.Cách hành xử bất thường của công an nhân dân như thế, chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi: Liệu còn ai trong xã hội đầy nhiễu nhương hiện nay, có còn ai dám đứng ra công khai bảo vệ cho công bằng lẽ phải hay không?