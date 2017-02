Tòa kháng án tiếp tục đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng Thống Trump

Tòa kháng án tại San Francisco.



SAN FRANCISCO – Tòa kháng án liên bang hôm thứ Năm đã quyết định tiếp tục đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng Thống Donald Trump, và điều này có nghĩa là những người tị nạn và các công dân từ 7 nước Hồi giáo bị cấm trước đó sẽ vẫn có thể tiếp tục đi vào Hoa Kỳ. Với một quyết định đồng thuận, hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa kháng án địa hạt 9, có trụ sở tại San Francisco, đã quyết định duy trì phán quyết của quan tòa cấp dưới, vốn yêu cầu đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ Trump, đối với người tị nạn và công dân 7 nước Hồi giáo.



Tòa kháng án đã bác bỏ lập luận của chính phủ, cho rằng tòa án không đủ thẩm quyền để xem xét lệnh hành pháp của tổng thống. “Chúng ta không có bất kỳ tiền lệ nào cho rằng tòa án không thể phán quyết về lệnh hành pháp. Tuyên bố này đi ngược lại với cấu trúc nền tảng của nền dân chủ lập hiến của chúng ta,” tòa án nói. Các quan tòa cũng cho rằng, chính phủ “không có bằng chứng cho thấy bất kỳ quốc gia nào được nhắc đến trong lệnh hành pháp đang có âm mưu gây ra một vụ khủng bố tại Hoa Kỳ.”



Tổng Thống Trump ngay lập tức bày tỏ phản ứng của ông trên mạng xã hội, khi viết trên Twiiter rằng : “Hẹn gặp lại ở tòa án, an ninh của đất nước đang bị đe dọa.” Ngoài ra, khi lên tiếng trước các phóng viên vào chiều tối thứ Năm, ông Trump nói rằng: “Đó là một quyết định chính trị, chúng tôi sẽ gặp họ tại tòa, và tôi rất trông đợi việc này. Chúng ta đang có một tình trạng khẩn cấp, nơi sự an toàn của quốc gia đang bị đem ra đánh cuộc, và đây là một tình huống rất nghiêm trọng, vì vậy, tôi hy vọng sẽ gặp họ tại tòa.”



Trong khi đó, Bộ Tư Pháp có vẻ cẩn thận hơn khi nói rằng họ đang “xem xét lại phán quyết và cân nhắc mọi khả năng.” Trước quyết định của Tòa kháng án, Bộ Nội An sẽ phải ngừng mọi hoạt động thi hành sắc lệnh gây tranh cãi của ông Trump.



Bộ Tư Pháp, cơ quan đại diện cho chính phủ Trump, nay có thể yêu cầu Tối Cao Pháp Viện can thiệp về sắc lệnh mới. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện hiện nay vẫn còn thiếu 1 thẩm phán, và nhiều người cho rằng, nếu cuộc tranh cãi về lệnh cấm nhập cảnh được đưa lên tòa ngay lúc này, nhiều khả năng các thẩm phán sẽ bỏ phiếu với kết quả hòa 4-4.