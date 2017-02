Tòa sẽ nghe điều trần về sắc lệnh cấm nhập cảnh của TT Trump

Nữ kỹ sư Nazanin Zinouri được các đồng nghiệp, và con chó của cô, tiếp đón tại phi trường Greenville, South Carolina ngày thứ Hai. Cô Zinouri là di dân từ Iran, đã sống ở Mỹ bảy năm. Sau khi về nước thăm gia đình, cô bị cấm vào Mỹ vì sắc lệnh của chính phủ Trump. Nhờ một phán quyết của tòa liên bang, hàng ngàn người như Zinouri đã được phép vào Mỹ từ cuối tuần qua. (Sean Rayford/ Getty Images)

Một tòa kháng án liên bang đã đồng ý lắng nghe một đơn kháng án của Bộ Tư Pháp về việc cho phép tiếp tục thi hành sắc lệnh cấm di dân của Tổng Thống Donald Trump. Tòa sẽ nghe các luật sư trình bày qua điện thoại vào chiều thứ Ba.



Quyết định của tòa được đưa ra trong lúc dư luận Hoa Kỳ đang mỗi lúc một gia tăng chống lệnh cấm tạm thời, trong đó có gần 100 công ty kỹ thuật lên tiếng kêu gọi chính phủ Trump hãy rút lại lệnh cấm bị xem là vi hiến và không thuận lợi cho kinh tế Hoa Kỳ. Nhiều giáo sư đại học và một số cựu viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng chống sắc lệnh của ông Trump.



Bộ Tư Pháp đã đệ đơn kháng án sau khi một tòa liên bang ở tiểu bang Washington đã ban lệnh cấm thi hành lệnh cấm nhập cảnh của Trump trên toàn quốc vào ngày thứ Sáu tuần qua.



Vào chiều thứ Ba, bắt đầu từ 6 giờ chiều theo giờ miền Đông, tòa sẽ bắt đầu nghe các luật sư thuộc cả hai phía trình bày lập luận bênh hay chống sắc lệnh. Mỗi bên sẽ có 30 phút để trình bày.



Số phận của lệnh cấm tạm thời sẽ nằm trong tay của ba vị thẩm phá của Tòa Kháng Án Hoa Kỳ gồm ông William C. Canby Jr. được bổ nhiệm bởi Tổng Thống Jimmy Carter, ông Richard Clifton được bổ nhiệm bởi Tổng Thống George W. Bush, và bà Judge Michelle Taryn Friedland được bổ nhiệm bởi Tổng Thống Barack Obama.



Trong khi đó, gần 100 công ty công nghệ xin tòa chặn lệnh cấm nhập cảnh của Trump.

Apple, Facebook, Google và Microsoft là bốn hãng trong 97 công ty kỹ thuật đã nộp đơn ủng hộ một đơn kiện chống sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng Thống Donald Trump. Ông từng ra lệnh cấm nhận di dân hoặc người tị nạn từ bảy quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi Giáo. Các công ty lớn cùng nhiều người Mỹ gọi lệnh ấy là bất hợp pháp, kỳ thị, và võ đoán. Họ nói rằng lệnh cấm sẽ làm tổn thương cho các hoạt động kinh doanh.



Các công ty nói rằng sắc lệnh hành pháp của ông Trump, bắt phải thi hành lệnh cấm, “gây ra những tác dụng bất lợi tức khắc trên các nhân viên của các doanh nghiệp Mỹ.” Họ báo động rằng lệnh cấm ấy cũng đặt ra những mối nguy cơ dài hạn.



Các công ty nộp đơn thỉnh cầu giữa lúc một tòa án liên bang cân nhắc về việc có nên khôi phục lại lệnh cấm hay không. Sắc lệnh ấy đã bị chặn lại bởi một phán quyết có hiệu lực tạm thời vào hôm thứ Sáu, để hồi đáp một vụ kiện của tiểu bang Washington.



Thêm nhiều lập luận đã được xem xét vào ngày thứ Hai, kể cả một bức thư được ký tên bởi cựu Ngoại Trưởng John Kerry, cựu Giám Đốc CIA Michael Hayden, và tám cựu lãnh đạo khác trong các cơ quan ngoại giao và an ninh của Hoa Kỳ. Những người này nói rằng lệnh cấm của ông Trump gây tổn thương, chứ không giúp ích cho các quyền lợi của Mỹ.



Những vấn đề mà các công ty công nghệ liệt kê bao gồm nhiều chuyện, từ những vấn đề tuyển dụng các tài năng quốc tế, cho tới vấn đề không có khả năng lập những kế hoạch hành động, có thể bị cản trở bởi những lệnh cấm tương tự trong tương lai đối với các nước khác.



Đơn kiện của tiểu bang Washington nói, “Những di dân là những người canh tân sáng tạo. Từ năm 2000, hơn một phần ba trong tổng số những người Mỹ lãnh giải thưởng Nobel Hóa Học, Y Khoa, Vật Lý, đều là những di dân.”



Các nước được bao gồm trong lệnh cấm vào ngày 27 tháng Giêng là Iraq, Iran, Yemen, Libya, Somalia, Sudan và Syria. Tuy nhiên, các công ty nói trong đơn của họ, “Chính lệnh ấy hứa hẹn sẽ cấm các cá nhân từ thêm nhiều nước khác, nếu những quốc gia ấy không cung cấp thông tin mà Bộ Trưởng Ngoại Giao xét thấy là cần thiết để chấp thuận visa.”



Các công ty nói rằng có một mối lo ngại khác. Đó là bảy quốc gia bị cấm, và / hoặc các nước khác, có thể trả đũa bằng cách áp đặt các lệnh cấm người Mỹ nhập cảnh, hoặc bằng cách trừng phạt các doanh nghiệp của Hoa Kỳ.



Đơn kiện nói, “Thật vậy, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ phúc trình rằng General Electric có thể thua lỗ trong những thỏa thuận kinh doanh ở Iraq, có thể trị giá nhiều tỷ Mỹ kim. Thêm nhiều hành động chống lại các công dân Mỹ, hoặc các doanh nghiệp Mỹ, sẽ có thêm một hiệu ứng gợn sóng nữa.”



Ngoài nộp hồ sơ của các cơ sở kinh doanh, các tổ chức nhân quyền như American Civil Liberties Union (Liên Minh Các Quyền Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ), và Southern Poverty Law Center (Trung Tâm Luật Về Cảnh Nghèo Miền Nam)cũng đã nộp hồ sơ ủng hộ việc Washington và các tiểu bang khác thách thức lệnh cấm.

Các công ty công nghệ chiếm ưu thế trong danh sách những người tham gia nộp đơn kiện. Nhưng những doanh nghiệp khác, chẳng hạn như hãng sản xuất sữa chua Chobani, công ty bán lẻ kính mắt Warby Parker, và công quần áo Levi Strauss, cũng đã ký vào các đơn kiện.