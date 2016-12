(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

Mặc dù không có hy vọng được thay hay giảm án, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An cũng nạp đơn kháng án. Duy bị ba năm tù, An bị hai năm.

Hai anh Quốc Duy và Thiên An trong lần ra tòa vào tháng Tám 2016.



NHA TRANG - Chỉ vì bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, hai anh em họ trẻ tuổi đã bị tuyên án mấy năm tù. Có lúc họ đã văng tục với Đảng Cộng Sản. Mặc dù không có hy vọng được thay hay giảm án, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An cũng nạp đơn kháng án. Duy bị ba năm tù, An bị hai năm.

Biện hộ cho hai anh em họ này là luật sư Võ An Đôn. Trên Facebook ngày thứ Sáu, luật sư Đôn cho biết tòa phúc thẩm sẽ xử đơn kháng án vào ngày thứ Hai tới đây. Luật sư Đôn cho biết thêm như sau:



Vụ án này được xét xử vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/12/2016 tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 2 Phan Bội Châu, thành phố Nha Trang.



Nội dung vụ án như sau: Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An là anh em con chú bác ruột, thường xuyên lên Facebook bình luận và viết bài nói về những mặt trái, bất công của xã hội (Cán bộ tham nhũng, đạo đức xuống cấp, xã hội trì trệ chậm phát triển, tuyên truyền dối trá, dân chúng sợ hãi… )



Ngày 17/4/2015, Nguyễn Hữu Thiên An dùng sơn vẽ lên tường trụ sở Công an phường Vĩnh Phước dòng chữ “#40 năm quá đủ #ĐMCS”. Ngày 30/8/2015, An bị khởi tố và bắt giam về tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự. Đến ngày 27/11/2015, Nguyễn Hữu Quốc Duy tiếp tục bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt giam cùng tội danh nêu trên.



Sau khi kết thúc điều tra, vụ án sắp đưa ra tòa xét xử thì mẹ của em Nguyễn Hữu Quốc Duy có đến nhờ tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành bào chữa, nhưng không được Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa chấp nhận.

Ngày 23/8/2016, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù, Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù về tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Điều 88 Bộ luật hình sự hết sức mơ hồ, có thể bỏ tù bất kỳ ai lên tiếng về những bất công của xã hội, nhằm bịt miệng những người vì lương tâm dám nói lên sự thật.



Không biết phiên tòa phúc thẩm lần này do Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử, có khác gì so với phiên tòa lần trước hay không?