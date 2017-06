Tòa xử thiếu nữ bị tố cáo khuyến khích bạn trai tự sát

Michelle Carter tại tòa án ngày thứ Tư. (Boston Globe)



BOSTON - Trong tuần này, một cuộc xét xử đã bắt đầu trong vụ án một phụ nữ trẻ ở Massachusetts bị cáo buộc khuyến khích bạn trai 18 tuổi của cô tự sát.



Cô Michelle Carter, 20 tuổi, bị buộc tội ngộ sát, sau khi cô khuyến khích và hối thúc bạn trai của cô, là Conrad Roy, tự sát trong năm 2014. Những lời thúc đẩy được ghi chép trong hàng ngàn câu nhắn tin.

Công tố viên Maryclare Flynn nói, “Cô ấy đã dùng Conrad làm con chốt trong trò chơi bệnh hoạn định đoạt sống chết để được người ta chú ý.”



Các công tố viên nói rằng rằng có Carter, hồi đó 17 tuổi, đã trao đổi khoảng 20,000 tin nhắn với Roy. Trong số đó, có hơn 1,000 văn bản được gửi đi trong mấy ngày trước khi Roy chết.



Trong số đó có một tin nhắn của Carter nói rằng Roy “suy nghĩ quá nhiều quá lâu” mà không chịu thi hành kế hoạch ấy.



Tin nhắn viết, “Bạn đang do dự vì bạn vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó và trì hoãn việc đó. Bạn cứ làm điều ấy đi, Conrad.”



Roy chết vì ngộ độc carbon monoxide sau khi anh khóa mình trong chiếc xe truck của anh. Theo các công tố viên cho biết, Carter hối thúc bạn trai đi đến bãi đậu xe, và còn nói, “Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bạn chỉ cần bật máy phát điện, thế là bạn sẽ được tự do và hạnh phúc.”



Các công tố viên nói thêm rằng Carter tỏ ra thất vọng và tức giận khi Roy trì hoãn kế hoạch, và cô “ra lệnh cho anh ấy trở lại, và lắng nghe khi anh khóc, hít thở lần cuối cùng.”



Bà Lynn Roy, mẹ của Conrad Roy, ra làm chứng và trở nên buồn bực thấy rõ, khi bà giải thích tình trạng tâm thần của con trai bà.



Bà nói, “Tôi biết con tôi hơi chán nản. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đang tuyệt vời cho Roy. Tôi muốn nói là con tôi vừa mới tốt nghiệp trung học, có giấy phép làm thuyền trưởng. Tôi nghĩ mọi sự đều tiến tới.”



Em gái của Conrad Roy, lúc đó 13 tuổi, nói trước tòa rằng cô đã nhận được tin nhắn từ Carter vào ngày anh cô chết, và Carter viết, “Tìm được anh ấy chưa?” Cô cũng nói rằng cách chỉ hai ngày trước đám tang của người anh, cô Carter còn gởi tin nhắn để xin một ít tro cốt của Roy.



Bà mẹ Flynn nói, “Cô ta đã bảo đảm với anh ta ấy rằng gia đình sẽ hiểu tại sao anh lại làm điều đó. Cô đã nghiên cứu về việc sắp đặt kế hoạch, và trấn an rằng chắc anh sẽ thành công.”



Nếu bị kết án, Carter có thể lãnh 20 năm tù. Luật sư biện hộ lập luận rằng chính Conrad Roy đã kéo cô vào kế hoạch tự tử của anh ta.



Luật sư của Carter nói, “Đó không phải là một vụ giết người. Bằng chứng của việc nhắn tin bằng văn bản là quá rõ ràng, cho thấy rằng trong nhiều năm Conrad Roy đi trên con đường này để tự kết liễu mạng sống.”

Carter đã không nhận bị xét xử bởi một bồi thẩm đoàn, mà muốn giao lại số phận vào tay một thẩm phán.

Vụ xử này còn tiếp tục, có thể kéo dài qua tuần sau.