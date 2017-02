Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHÔng Adam W. Purinton -người bắn chết anh kỹ sư Ấn Độ Kuchibhotla, bắn bị thương anh kỹ sư Ấn Độ thứ nhì -Madasani- và một thanh niên Mỹ 24 tuổi, chỉ phạm tội sát nhân thôi, hay còn phạm “tộc ác thù ghét” nữa? Câu hỏi này đang được các giới chức tư pháp cứu xét.Bốn chữ “tội ác thù ghét” dịch từ danh từ pháp luật “hate crime,” chỉ định những hành động tội phạm, như giết người, đốt nhà, ... vì thù ghét một người hoặc một nhóm người, do khắc kỵ giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc/dân tộc, ngôn ngữ, quốc tịch, hình dáng bên ngoài hay vì những đặc điểm khác, từ thù ghét đó dẫn đến việc phân biệt đối xử, rồi phạm tội.



Adam W. Purinton

Giết người để trộm, cướp, hay hãm hiếp chỉ là tội sát nhân, nhưng không phải là tội ác thù ghét, giết người vì không thích mầu da, hay không thích tín ngưỡng của nạn nhân, mới là tội ác thù ghét.

Người phạm tội ác thù ghét bị trừng phạt nặng hơn phạm nhân vi phạm tội ác thông thường; do đó, ông Purinton sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn nếu luật sư bênh vực ông thuyết phục được bồi thẩm đoàn là ông giết anh Kuchibhotla trong lúc nóng giận, hoặc trong lúc say rượu.



Theo tường thuật của báo chí thì việc giết người xảy ra vào lúc 7:15 tối thứ Tư , 22 tháng Hai, 2017 trong quán rượu Austins Bar and Grill tại thị trấn Olathe, tiểu bang Kansas; hai anh kỹ sư Ấn Độ là khách quen mặt tại quán rượu này: mỗi chiều -sau một ngày dài làm việc- hai anh thường ghé lại quán nhâm nhi vài ly whiskey.



Nạn nhân bị bắn chết tại chỗ, anh Kuchibhotla, làm việc cho Garmin -hãng sản xuất máy GPS và máy truyền tin hàng không. Nạn nhân thứ nhì, anh Madasani, cũng làm cùng chỗ với Kuchibhotla, một anh 32 tuổi, anh kia 33.



Trong buổi tiếp xúc với truyền thông hôm thứ Sáu 24 tháng 2, cô Sunayana Dumala, vợ góa của anh Kuchibhotla nói, “Từ hơn một tháng nay, tôi run sợ không biết có nên tiếp tục sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ nữa không; nhưng chồng tôi bảo tôi 'mình cứ ăn ở hiền lành là gặp điều lành.' Giờ này ảnh không còn nữa để biết là ảnh lầm.”



Cô góa phụ nói thêm, “Tôi kêu gọi chính phủ Mỹ đối phó với tội ác thù ghét, và tôi cũng yêu cầu họ trả lời cho tôi biết là họ sẽ làm gì để đối phó với tội ác thù ghét. Tôi xin chính phủ Hoa Kỳ trả lời về cái chết của chồng tôi, không chỉ trả lời cho riêng tôi, mà trả lời cho mọi người, thuộc mọi sắc tộc."



Anh Srinivas Kuchibhotla và cô Sunayana Dumala, vợ anh.

Cô Dumala gằn mạnh với phóng viên truyền thông là cô mong muốn, “chính phủ Hoa Kỳ cho cô biết họ sẽ làm gì để ngăn chặn tội ác thù ghét.”

Kỹ sư Jagan Mohan Reddy, bố anh Madasani, anh kỹ sư Ấn Độ bị thương trong cuộc thảm sát, cũng là một kỹ sư làm việc cho chính phủ Ấn tại Hyderabad, India, nói gia đình anh hoảng sợ vì việc xảy ra.



Anh Madasani, người bị thương trong cuộc thảm sát.

Ngoài Madasani, gia đình ông Reddy còn có một cậu con trai thứ nhì đang sống tại Hoa Kỳ; Madasani tốt nghiệp kỹ sư tại University of Missouri-Kansas City.



Ông Reddy nói, “Hai đứa con tôi sống tại Hoa Kỳ đã 12 năm; chúng nó ý thức tình hình rõ hơn tôi, nên tôi không muốn quyết định -ở lại Mỹ hay bỏ đi- thay cho chúng.”



Ra khỏi bệnh viện, anh Madasani tuyên bố, “Sức khỏe của tôi tốt lắm rồi, nhưng sinh mạng, thì tôi chưa biết sẽ ra sao.”



Tin tức về việc một người Mỹ bắn chết anh Kuchibhotla và bắn bị thương anh Madasani gây chấn động trong dư luận Ấn, khiến đại sứ Mỹ tại Ấn phải ra tuyên cáo lên án “hành động buồn thảm và vô nghĩa” đó.



Tại Hoa Thịnh Đốn, tùy viên báo chí Bạch Cung Sean Spicer phủ nhận mọi liên hệ giữa vụ giết người và chính sách bài ngoại của Tổng Thống Donald Trump, mặc dù nhiều người vẫn cho là kẻ sát nhân đã bị ảnh hưởng của chính sách đó.



Ông Spicer yêu cầu mọi người đừng vội gán cho vụ bắn giết tại thị trấn Olathe cái nguyên cớ “bài ngoại,” và dẫn chứng là, chính vì vội gán cho Omar Matteen -kẻ giết 49 người tại một quán rượu Orlando- cái tội khủng bố mà Tổng Thống Obama đã lầm.



Lỗi lầm của ông Obama được ứng cử viên Donald Trump vạch rõ ngày 13 tháng Sáu, 2016 trong bài diễn văn tranh cử đọc tại Saint Anselm College, New Hampshire, là ông Obama chỉ nói Matteen là một tên khủng bố vi phạm tội ác thù ghét, mà không nói rõ hắn là một tên “khủng bố Hồi Giáo.”



Trump chỉ trích chính sách di dân của Obama là thiếu cương quyết. Ông nói, “Rõ ràng là Tổng Thống Obama không hiểu việc ông ta đang làm. Ông làm chúng ta thất vọng, cực kỳ thất vọng."



Để không gây thất vọng cho cái đối tượng mà ông gọi là “chúng ta,” ngay từ ngày đăng quang, tân tổng thống áp dụng một chính sách di dân khe khắt hơn.



Dư luận dán nhãn “bài ngoại” cho chính sách đó, dán cả lên cuộc thảm sát tại Olathe và những vụ phá hoại nghĩa trang Do Thái đang xảy ra tại nhiều địa phương, trong lúc ca tụng việc làm của anh Ian Grillot là thân thiện, cởi mở, và can đảm.



Grillot là người khách cùng ngồi trong quán rượu Austins Bar and Grill, và đã bị thương vì can thiệp cứu hai anh Ấn Độ; Grillot kể lại với phóng viên truyền thông là ông Purinton vừa chỉ vào mặt nạn nhân vừa quát lên “Get out of my country” (Cút ra khỏi đất nước tao). Purinton còn hạch hỏi hai anh Ấn Độ về quy chế di dân của họ, xem họ là thường trú nhân hay tạm trú bằng visa công nhân.



Bất mãn vì thái độ ngang ngược của ông Purinton, Grillot và một người làm trong quán rượu mời ông ra khỏi quán; sau đó ông Jeremy Luby, 41 tuổi, một người làm trong công nghệ software, đứng đậy nói ông xin thanh toán cái bill của hai ly rượu hai anh kỹ sư Ấn Độ đang uống, vì rượu mất ngon, do bị ông Purinton khuấy phá.



Kuchibhotla và Madasani cảm ơn anh kỹ sư Mỹ, rồi ba người cùng nói chuyện về công việc làm của họ. Sau đó ông Luby nói với truyền thông là ông muốn tạ lỗi với hai người Ấn về thái độ hung hãn của ông Purinton.



Mọi người đang vui chuyện thì Purinton trở lại với khẩu súng, rồi cảnh bắn giết bắt đầu, anh Grillot lúc đó đang ở trong phòng vệ sinh, anh đếm từng tiếng nổ cho đến tiếng thứ 9 mới đẩy cửa chạy ra định tước súng của Purinton; nhưng viên đạn thứ 10 bắn vào ngực anh.



Anh Ian Grillot

Ông Adam W. Purinton, 51, đang bị truy tố về tội sát nhân, và gây thương tích cho hai người, nhưng không bị truy tố về “tội ác thù ghét,” vì tiểu bang Kansas không có luật đó.

Người viết cầu nguyện tổng thống sẽ đáp ứng lời yêu cầu của cô Sunayana Dumala -đối phó với tội ác giết người vì kỳ thị màu da, kỳ thị chủng tộc- để người gốc Việt chúng ta không bị giết chỉ vì cái tội không phải là người “Mỹ trắng.” (ndt)