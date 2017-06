Tôi đi hành hương Fatima

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha

(13/5/1917 - 13/5/2017)



Bài PHƯỢNG VŨ



Nếu ai là người Công Giáo từ tuổi trung niên trở lên, tôi tin là đều thuộc bài hát “Năm xưa trên cây Sồi.” Tôi đã từng nghêu ngao bài hát này từ lúc nhỏ xíu, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, vật đổi sao dời, bài hát vẫn nằm trong tâm trí tôi. Cái gì theo thời gian còn có thể bị quên, chứ bài hát này cứ nghe cất lên là lập tức hát theo được ngay: “Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.”

Trong tâm tình yêu kính Đức Mẹ, nên chuyến hành hương này đã được đoàn chúng tôi chuẩn bị từ hơn một năm trước vì biết đây là dịp đặc biệt mà con cái Mẹ trên toàn thế giới sẽ quy tụ về rất đông. Những lần hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima từ một thế kỷ trước, vẫn tiếp tục thu hút các tín hữu và cả những người không cùng niềm tin.







Trong khi trọng tâm của thông điệp Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha cách đây 100 năm đó là “hoán cải” và “cầu nguyện,” thì những phép lạ và hiện tượng không thể giải thích được đi kèm sự kiện ấy vẫn tiếp tục kích thích sự tò mò đối với đông đảo các tín hữu cũng như những người không cùng niềm tin Kitô giáo.

Trong thời gian (1914-1918) đang xảy ra chiến thế giới lần thứ nhất, các nước Châu Âu kinh hoàng và kiệt quệ vì chiến tranh. Giữa bối cảnh đau thương đó, nơi làng Fatima (Portugal) Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với ba trẻ chăn chiên Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Vào ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 tới tháng 10. Chỉ riêng tháng Tám Đức Mẹ hiện ra vào ngày 18 chứ không phải 13, (vì chính ngày 13/8 các em bị chính quyền địa phương đánh lừa chở các em thay vì đến chỗ Đức Mẹ hiện ra thì đưa về văn phòng chính quyền để điều tra ba em).







Lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra là ngày 13 tháng 10, 1917, mưa như trút nước trên bãi chăn cừu Cova da Iria. Một đám đông khoảng 70,000 người - kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các ký giả - tụ tập tại đây lần chuỗi, đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với ba em loan báo Thế Chiến Thứ Nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Mẹ cũng yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Mẹ và cầu bình an cho mọi người.



Lúc đó giữa trưa bỗng xuất hiện một hiện tượng kì lạ và được cả thế giới biết đến là ngày “Mặt trời nhảy múa.” Đây là hiện tượng Mặt trời di chuyển một cách thất thường trên bầu trời, tỏa ra các chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời xuống thấp như muốn đâm vào Trái Đất. Mặt đất khi đó đang ướt sũng vì mưa cả ngày bỗng trở nên khô ráo. Nhiều nhân chứng nghĩ rằng, phải chăng sắp Tận thế. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ diễn ra khoảng 10 phút và trở về bình thường ngay sau đó. Hiện tượng này được hầu hết đám đông chứng kiến, và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn thấy (theo Wikipedia).







Phái đoàn chúng tôi đến phi trường Lisbon (thủ đô của Bồ Đào Nha) vào buổi chiều. Phi trường tuy nhỏ nhưng tràn ngập khách hành hương rầm rập từ khắp thế giới đổ về. May là khi đẩy xe hành lý ra ngoài cổng, chúng tôi đã gặp Sandra (hướng dẫn viên suốt chuyến đi) đã đứng đợi sẵn với tấm bảng trong tay giữa hàng mấy chục tấm bảng ra đón người ở phi trường. Chúng tôi được hướng dẫn lên xe bus đậu gần đó.



Trên đường đi chúng tôi đi ngang một quảng trường lớn có tượng ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ai cũng gọi nhau nhìn ngắm một cách thú vị. (Hình như Đức Mẹ chỉ thích hiện ra với người nghèo như ở Fatima, Lộ Đức, La Vang, Guadalupe... vì tâm hồn họ đơn sơ, trong trắng không bị đồng tiền che lấp).







Ở Lisbon, điều thú vị là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên đường phố chữ ngoại quốc với những dấu ngã, hỏi, dấu râu... quen thuộc thường chỉ có ở tiếng Việt. Tôi mới chợt nhớ lại nguồn gốc phát sinh ra tiếng Việt từ LM Alexandre de Rhodes sang An Nam truyền đạo đã đặt ra tiếng Việt dựa trên tiếng Bồ đào Nha. Thì ra nơi đây chính là nguồn cội của tiếng Việt mến yêu ngày nay, nếu không thì giờ này chắc là người Việt sẽ phải đánh vật với chữ nôm vừa khó nhớ, vừa khó viết giống chữ Tàu thì mệt lắm! “Uống nước nhớ nguồn,” nên tự dưng tôi thấy có cảm tình với đất nước nhỏ bé xa lạ mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến.



Trước khi về Hotel chúng tôi được hướng dẫn viên đưa đến viếng Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem, một làng nhỏ tại Bồ Đào Nha. Ở đây chúng tôi tình cờ gặp một phái đoàn hành hương Fatima Việt Nam từ Giáo Phận Orange (Mỹ).Thế là cả hai đoàn nhập lại dâng thánh lễ chung đầu tiên và sau đó chụp hình lưu niệm với nhau.







Buổi tối về nhận phòng ở Hotel Cinquentenario, nằm ngay trong thánh địa Fatima. Thật là may mắn, có lẽ nhờ chúng tôi ghi danh sớm nên đã có được phòng ở hotel chỉ cách quảng trường Fatima một đoạn đường.

Thăm làng Fatima nhỏ bé

Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi thăm làng Fatima nhỏ bé, nơi ngày xưa ba trẻ sống ở đây và cũng là nơi Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi, ngoài cánh đồng nơi ba trẻ đang chăn cừu cách thôn chừng 2 km. Trời bỗng đổ mưa có lúc rào rào, rồi có lúc lại tạnh ráo, sao giống “Saigon trời chợt mưa, chợt nắng” quá chừng, làm lòng tôi bâng khuâng nhớ về Saigon thân yêu. Rồi nhớ tới bài hát khi còn bé tí tẹo vẫn thường nghêu ngao “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi.” Vậy mà không ngờ có ngày mình được hiện diện tại Fatima! Thật hân hạnh biết bao!







Chúng tôi được đưa đến thăm nhà của Lucia. Bên trong căn nhà, những vật dụng cá nhân của Lucia và gia đình được lưu giữ cẩn thận, từ giường nệm, bàn tủ, máy may, khung dệt vải, nồi niêu xoong chảo, các vật dụng cá nhân như giỏ mây, ly tách, và vẫn còn có người cháu gái của Lucia, nay cũng là một nữ tu đã 97 tuổi. Chúng tôi gọi nhau sang chụp hình chung với bà làm kỷ niệm. Bà nom rất hiền lành và dễ mến. Từ nhà Lucia, đi bộ chừng nửa cây số là đến nhà Phanxicô và Giaxinta. Căn nhà đơn sơ, nhỏ hẹp và mái thấp, nhà của gia đình nghèo, những vật dụng cá nhân của hai trẻ và gia đình được xếp đặt ngăn nắp.



Mùa này Fatima mưa nhiều, trời bất chợt đổ mưa rào rào, nhiều người ướt loi nhoi, nhưng nhờ vậy tình người lại có dịp nở rộ. Mọi người lấy dù che cho nhau, đưa bạn mượn áo mưa hoặc che chung một cái áo mưa. Rủ đi mua áo mưa tặng bạn, mua dù, thật là vui vẻ dù ngoài trời mưa giăng giăng. “Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng đoàn con cái Mẹ đây không nề.” Nghe kể khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối, trời cũng mưa rào rào, dân chúng vẫn đội mưa đợi Đức Mẹ hiện ra.







Trên đường đi chiêm ngắm các nơi Đức Mẹ hiện ra, chúng tôi bắt gặp rất nhiều đoàn hành hương lũ lượt từ nhiều nước khác đến. Họ cũng đi thành từng đoàn với đồng phục và còn có kiệu tượng Đức Mẹ Fatima. Họ khoác áo mưa vừa đi vừa hát vừa lần chuỗi Mân côi theo tiếng nước họ. Thật là dịp đặc biệt để con cái Mẹ khắp nơi quy tụ về đây để vinh danh Mẹ.



Sau khi ngắm 14 đàng thánh giá, mọi người tiến về “Nguyện đường Đức Mẹ Hiện Ra.” Ôi một rừng người quá đông nên chúng tôi bị tắc lại. Nhìn chung quanh quá nhiều người dùng túi ngủ hay giăng lều ngủ ngay tại chỗ mà vẫn vui vẻ. Ai cũng thấy mình sung sướng khi được có mặt ở chính nơi mà cách đây 100 năm Đức Mẹ đã hiện ra. Nguyện Đường Hiện Ra là một gian nhà nhỏ, mái phẳng, trần lộ thiên, hai bên bằng kính trắng, có nhiều cửa ra vào rộng rãi. Nhà nguyện rất đơn sơ không có khung cảnh đồ sộ hay mang nét huyền bí, nhưng nơi này thật linh thiêng vì là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ vào năm 1917.



Sau nhiều lần tu bổ, nhưng nguyện đường vẫn giữ hình dáng cũ cho đến ngày nay. Giữa nhà nguyện có bệ cao khoảng 1 mét đặt tượng Đức Mẹ Fatima đầu đội triều thiên bằng vàng nặng 1.2 kg, gắn 313 viên ngọc trai và 2,679 viên đá quý. Sau này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã gắn viên đạn đồng bắn vào ngài lên trên vương miện Đức Mẹ như một lời khẳng định với thế giới rằng “Đức Mẹ đã che chở ngài.” Nguyện Đường Hiện Ra mở cửa suốt ngày đêm, chẳng thấy có an ninh canh gác, nhưng không một ai đến phá hoại hay trộm cắp những vật quý trên vương miện.



Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi (Basilica of Our Lady of Fatima)

Sau đó chúng tôi được hướng dẫn đến Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi, đền thánh có nét kiến trúc tân cổ điển với một ngọn tháp trung tâm cao 65 mét. Mặt tiền có tượng Đức Mẹ Fatima cao 4.73m nặng 13,000kg nằm ở phần lõm mặt tiền Nhà Thờ trên lối vào chính. Bức tượng này là món quà của người Công Giáo Hoa kỳ gửi đến Đền Thánh Fatima năm 1958. Hai bên tượng Đức Mẹ mới có thêm hình Giaxinta và Francico sẽ được phong hiển thánh trong dịp trọng đại này. Hai vị hiển thánh không tử đạo trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội.



Mọi người nô nức kéo nhau vào bên trong thánh đường và tiến lên phía trước gần cung thánh để viếng mộ hai vị thánh trẻ chết từ nhỏ. Bên phải là mộ của Phanxicô, bên trái là mộ của Giaxinta và Lucia. (Lucia chết ngày 13-2-2005, an nghĩ tại tu viện Carmêlô ở Coimbra, sau đó được cải táng và đem về chôn bên cạnh người em họ của mình vào ngày 19-2-2006.).

Tại Quảng Trường Đền Thánh Fatima



Buổi chiều khi từ hotel đi ra quảng trường để đón chào Đức Thánh Cha (ĐTC), một số bạn trong nhóm chiều đó đã mặc áo T shirt trắng có hình là cờ vàng Việt Nam và hình Đức Mẹ Fatima sau lưng. Đi tới đâu cũng được nhiều người nước ngoài dừng lại hỏi thăm về ý nghĩa của biểu tượng. Thế là có dịp giới thiệu con chiên VN rất yêu quý và tôn sùng Đức Mẹ. Và cũng nhờ biểu tượng này mà sau này đồng hương VN nhận ra nhau giữa chốn đông người, “Kìa người VN mình kìa!” Nghe sao mà thấy ấm áp dễ thương chi lạ!



Chúng tôi cũng bắt gặp nhiều sắc dân khác trên thế giới, đặc biệt là nhóm đến từ Phi Châu, họ may những bộ váy dài có in hình Mẹ Fatima từ đầu đến chân, cả khăn đội đầu nữa. Hình như những xứ sở càng nghèo thì niềm tin tôn giáo càng mạnh mẽ hơn. Khi trực thăng ĐTC bay mấy vòng và dừng trên đầu, ở dưới đất vỗ tay vang rền và mọi người nhìn lên vẫy tay rối rít chào.



Trong khi đó Quảng trường Fatima đã đông chật: hàng trăm ngàn tín hữu đã có mặt tại đây, cầu nguyện, ca hát chờ đợi ĐTC. Khi ngài đến Nhà Nguyện Đức Mẹ hiện ra mọi người hò reo tở mở “Viva Papa” không khí vui mừng náo nhiệt hẳn lên. Vậy mà lạ lùng khi Ngài đặt bó hoa dưới chân tượng Đức Mẹ, và chắp tay lại thinh lặng cầu nguyện. Kỳ diệu thay bỗng nhiên cả một đám đông khổng lồ đang ồn ào liền nín bặt. Quả là ĐTC đã giảng lời giảng đầu tiên khi đặt chân đến Fatima bằng sự thinh lặng. Và cả khối giáo dân vĩ đại đã tự giác thực hành bài học thinh lặng tuyệt vời, giờ đây chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua các micro.



Một không khí im lặng thánh thiện kéo dài đến 10 phút. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người cũng nên biết trân trọng những phút giây thinh lặng tuyệt vời để biết lắng nghe, và cầu nguyện như thế này. Bản tính con người thường thích nói hơn là thinh lặng lắng nghe, nên đôi khi sự thinh lặng cũng quan trọng và cần thiết, như dấu lặng trong một bản nhạc hòa tấu.



Sau đó buổi tối ĐTC chủ sự buổi làm phép nến và đọc kinh Mân Côi với hàng triệu tín hữu hiện diện, tay cầm nến sáng lung linh. Có lẽ trong đời, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh lần chuỗi Mân Côi chung, đông đúc và long trọng đến thế này. Mỗi lần cuối chục hạt cả đám đông đồng loạt cầm tay nhau giơ nến lên cao và hát chung một thứ tiếng ngợi ca sốt sắng “Ave, Ave, Ave Maria.” Trong màn đêm phủ kín không gian cả triệu cây nến được thắp lên như soi rọi bóng đêm tăm tối dẫn đưa con người tới với tràng chuỗi Mân Côi theo lời Đức Mẹ dặn dò để hoán cải đời sống và cầu nguyện. Cỗ Tràng Hạt Mân Côi được thiết kế to sáng rực ánh điện giữa màn đêm u tối là tác phẩm của một nữ nghệ nhân Bồ Đào Nha thực hiện cho dịp bách niên Fatima này

Thánh Lễ Đại Trào và Tuyên Phong Hiển Thánh

Buổi sáng chúng tôi thức thật sớm để 6 giờ có mặt ở quảng trường chờ dự Thánh Lễ Đại Trào, tột đỉnh của biến cố bách niên này. Vậy mà rừng người đã đặc kín quảng trường, chúng tôi cố gắng len lỏi và cuối cùng cũng tìm ra điểm vừa nhìn thấy bàn thờ chính vừa đứng gần màn hình tivi trực tiếp để thấy rõ mọi chi tiết. Nhìn quang cảnh rừng người bao la chung quanh, chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy nhiều lá cờ VNCH bay phất phới, cái to nhất của phái đoàn đến từ Úc. Sau này một chị trong đoàn đã đem lá cờ đó đi dạo khắp quảng trường, trước ống kính tivi, nên ai xem Youtube chắc đều nhìn thấy.



Đến giờ hành lễ ĐTC Phanxicô đã vào Đền Thờ Mân Côi kính viếng mộ của hai Chân Phước Phanxicô và Giaxinta. Sau đó, cùng với chủ tế đoàn, ngài đã từ trong Đền Thờ tiến ra lễ đài chủ sự nghi lễ Tuyên Thánh hai trẻ Phanxicô và Giacinta giữa sự chứng kiến của hàng triệu người trên khắp thế giới. Sau đó thánh lễ đồng tế đại trào trọng thể đã được ĐTC cử hành sốt sắng trang nghiêm.



“Được củng cố bằng niềm hy vọng này, chúng ta đã qui tụ lại nhau ở nơi đây để cảm tạ về muôn hồng ân đã được ban xuống trong 100 năm qua. Tất cả những hồng ân được thông qua dưới tấm áo choàng sáng láng của Đức Mẹ ấy đã lan tràn khắp bốn phương trời, bắt đầu từ mảnh đất phong phú hy vọng này.”

Cả cộng đồng dân Chúa đều tham dự thánh lễ với tâm tình sốt mến vào chính ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.



Sau Thánh Lễ ĐTC ban Phép Lành Thánh Thể cho nhiều bệnh nhân và tật nguyền ngồi ở trên sân tiền đường gần sát với Lễ Đài. Khi Thánh Tượng Mẹ Fatima được chuyển từ Lễ Đài về lại Nguyện Đường Hiện Ra, tất cả mọi người và cả ĐTC đều vẫy tấm khăn trắng trên tay để chào mừng Mẹ. Hàng triệu chiếc khăn trắng được vẫy lên nhìn như hàng ngàn đàn chim bồ câu trắng Hòa Bình bay ngập trời tháp tùng Mẹ đầy ơn phúc để ban ơn lành cho trái đất! Thật đẹp biết bao!

Sau thánh lễ, trời bỗng trở nên u ám chuyển mưa. May mắn phần thánh lễ đại trào đã kết thúc, chắc nhờ Đức Mẹ phù hộ cho con cái Mẹ. Mọi người ra về nhưng trong lòng vẫn còn dư âm câu nhắn nhủ của Đức Mẹ: “Nếu con người trên thế giới biết sám hối và cầu nguyện Thiên Chúa sẽ ban bình an cho nhân loại.” (pv)