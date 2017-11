Tóm gọn hai “siêu trộm” chuyên thuê taxi đi “ăn hàng”

Ngày 7/11, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bắt giữ, bàn giao 2 “siêu trộm” chuyên thuê taxi đi trộm cắp tài sản cho công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, các “hiệp sĩ” gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Trần Phước Lộc, Dương Tài và Nguyễn Công Hậu đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh Hà Minh H. (SN 1989, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An).

Thông qua điện thoại, anh H. cho biết vừa bị mất trộm tài sản bao gồm: Xe Exciter135 màu đỏ đen biển số 61C1-941.71, 1 chiếc xe Wave màu xanh, 1 ipad, 1 điện thoại hiệu LG và và 1 điện thoại hiệu Lumia.

Anh H. cho biết, anh bị mất số tài sản trên tại THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, thị xã Thuận An). Nhận thông tin, nhóm “hiệp sĩ” nhanh chóng đến địa điểm trên xác minh, tìm hiểu.

Các “hiệp sĩ” phát hiện nhiều tài sản nghi do phạm tội mà có tại phòng trọ của Long.

Tại đây, các “hiệp sĩ” được người dân xung quanh cho xem lại hình ảnh camera an ninh ghi lại khoảng thời gian anh H. bị mất trộm. Thông qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, nhóm “hiệp sĩ” bước đầu nắm bắt hình ảnh nhận dạng đối tượng tình nghi và lên đường truy lùng tên tộm táo tợn.

Đến 17h ngày 6/11, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng nghi vấn đang di chuyển trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Quan sát, các “hiệp sĩ” nhận định, đối tượng có nhiều đặc điểm trùng khớp với tên trộm được camera an ninh ghi lại trước đó nên âm thầm báo theo.

Khi đến khu nhà trọ ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), đối tượng vào phòng. Lúc này, “hiệp sĩ” Hải giả vờ tìm người quen để đi theo đối tượng vào trong phòng. Tại đây, anh Hải phát hiện 1 điện thoại LG và Ipad như miêu tả của anh H..

Hai “siêu trộm” chuyên thuê taxi đi “nhập nha” bị “hiệp sĩ” khống chế.

Cùng lúc này, nhóm “hiệp sĩ” đã gọi anh H. đến để xác minh điện thoại và ipad trên. Sau khi quan sát, anh H. khẳng định, máy tính bảng và điện thoại trong nhà đối tượng chính là một trong những tài sản anh vừa bị mất trộm.

Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đã mời đối tượng này về công an làm việc. Trên đường đi, đồng bọn của đố tượng vô tình gọi điện thoại, rủ người này ra quán cà phê để bàn bạc về kế hoạch thực hiện phi vụ tiếp theo.

Nắm tin tức, anh Hải chở đối tượng đến quán cà phê để gặp đồng bọn và mời người này cùng về công an làm việc. Kiểm tra nhanh, các “hiệp sĩ” phát hiện trên người 2 đối tượng có 1 bộ đoản để bẻ khóa cổ xe.

Các “hiệp sĩ” cũng nghi ngờ xe Exciter 150 màu trắng đỏ đối tượng đang sử dụng đã bị dán tem khác. Trong khi chiếc xe Wave S màu đỏ đen cũng là xe bị mất trộm. Cả 2 xe đều có giấy tờ và biển số giả.

“Hiệp sĩ” bàn giao “siêu trộm” cho công an.

Trên đường đến trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận tên là Đỗ Văn Phong (SN1986) và Nguyễn Mạnh Long (SN 1980 cùng quê tỉnh Hải Dương). Long thừa nhận là người trực tiếp bẻ các ổ khóa nhà cửa để cả 2 cùng vào trộm cắp tài sản.

Cả hai đối tượng đều khai nhận đã có nhiều tiền án. Phong khai, hằng ngày, vào buổi sáng, cả 2 dùng xe máy chạy lòng vòng tìm địa điểm để trộm cắp. Sau khi đã xác định được “mục tiêu”, hai đối tượng chờ đến tối mới thuê taxi đi đến địa chỉ đã tìm hiểu để “nhập nha”, trộm tài sản.

Long và Phong thú nhận, hai chiếc xe vừa lấy trộm đã đem bán lấy tiền tiêu xài. Trước đó vài ngày, hai đối tượng đã trộm chiếc xe Vision màu trắng ở ngã tư 550 gần chợ 434 thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nhóm “hiệp sĩ” đã bàn giao các đối tượng cho Công an phường An Phú.