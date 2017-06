Tom Huỳnh, người gốc Việt đầu tiên tiếp tục tranh cử chức thị trưởng tại West Valley City, Utah

Nghị Viên Tom Huỳnh (Salt Lake Tribune)Cuộc Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ ước tính hiện nay các cộng đồng thiểu số chiếm 52% dân số tại thành phố West Valley, Utah, một nơi nằm bên cạnh Salt Lake City, tuy vậy Hội Đồng Thành Phố chỉ có một nghị viên thiểu số trong suốt 37 năm kể từ khi thành lập là ông Tom Huỳnh, một người tị nạn Việt Nam.Ông Tom Huỳnh đã nộp đơn ra tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố lớn thứ hai của Utah. Đối thủ của ông là Thị Trưởng đương nhiệm Ron Bigelow, bà Nghị Viên Karen Lang, và ông Joshua Cameron, một nghiên cứu gia của Đại Học Utah. Bốn năm trước đây, ba ứng cử viên Bigelow, Lang và Tom Huỳnh cũng từng chạy đua với nhau và kết quả là ông Bigelow đắc cử.Trong tuần qua, ngày thứ Ba, 6 tháng Sáu, ông Huỳnh nói với nhật báo The Salt Lake Tribune, "Tôi nghĩ tôi có thể giúp thành phố đoàn kết lại. Chúng ta đang làm việc rất tốt. Nhưng chúng ta cần thống nhất với nhau để hoàn thành công việc khá hơn. Chúng ta cần tiến lên phía trước."Ông Tom Huỳnh ước tính 95% số phiếu mà ông nhận được trong những cuộc bầu cử trước đây là từ người da trắng. Trong các cuộc bầu cử của tiểu bang và liên bang, dữ kiện cho thấy rất ít người dân cộng đồng thiểu số của thành phố đi bỏ phiếu. "Tôi không biết tại sao," ông nói, Ông nói thêm rằng chủng tộc Á Đông và gốc Việt Nam của ông có thể là một lợi thế rất lớn, vì ông có thể huy động được số cử tri thiểu số bước ra khỏi nhà để tới phòng phiếu. Ông cam đoan nếu thắng cử, ông sẽ quan tâm tới cộng đồng thiểu số nhiều hơn.Năm 1986, khi Tom Huỳnh mới 19 tuổi, ông thoát khỏi Việt Nam cùng đứa em gái 15 tuổi. Hai anh em bị nhét trong một chiếc thuyền nhỏ xíu với 97 thuyền nhân khác.Khi bị lạc giữa biển, nhiều người hoảng hốt và liên tục cầu nguyện, cuối cùng họ được một chiếc thuyền đánh cá phát hiện và họ được đưa tới một trại tị nạn ở Phi Luật Tân.Cuối cùng, thuyền nhân Tom Huỳnh cũng tới được đất nước tự do Hoa Kỳ. Vì vậy, ông nói ông muốn "đền ơn" quốc gia quá rộng lượng và khoan dung, đã ban phước cho ông và gia đình ông." Hiện nay là một chuyên viên địa ốc, Tom Huỳnh cho biết hai ngày sau khi đến nước Mỹ, ông đã bắt đầu làm việc vì không muốn trở thành gánh nặng của đất nước này.Ông để dành đủ tiền chi trả cho chuyến đi sứ mạng tới Hoa Thịnh Đốn, theo thông lệ thực hiện nguyện ước khi tham gia vào đạo Mormon rất phổ biến tại Utah. Sau đó, ông tốt nghiệp cử nhân về Nghiên Cứu Châu Á tại trường Brigham Young University thuộc giáo hội Church of Latter-day Saints.Nghị Viên Tom Huỳnh đang trong nhiệm kỳ thứ hai tại Hội Đồng Thành Phố, sau khi thắng bại cựu dân biểu tiểu bang Larry Wiley.Ông Tom Huỳnh kêu gọi cử tri cộng đồng thiểu số nên bỏ phiếu cho ông, vì "Tôi là một người làm việc chăm chỉ. Tôi có một tầm nhìn xa và rộng cho thành phố." Ông hy vọng chiến thắng của ông sẽ giúp cải thiện thanh danh, sự an toàn và dịch vụ của thành phố. Ông nói thêm rằng mỗi tháng ông cùng đi tuần tra với cảnh sát hai lần, để trực tiếp nhìn thấy những vấn đề về an toàn công cộng.Ông Tom Huỳnh tin rằng chiến thắng của ông cũng có lợi cho cộng đồng thiểu số, vì ông có thể hiểu được họ và giúp đỡ họ. Cộng đồng thiểu số cần có một người đứng ra đại diện cho họ và làm việc chăm chỉ.Ông cũng là thành viên Chamber West và là thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Trung tâm Văn hóa Utah.