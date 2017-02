Tổng bí thư chúc Tết dân giả dối

Không biết có ai thấy Nguyễn Phú Trọng hay không mà ông ta cũng làm bộ vẫy chào. (VNExpress)



“TBT của chúng ta rất khiêm tốn, bình dị. Mặc dù đứng trong xe bus không ai thấy để vẫy chào đồng chí nhưng đồng chí vẫn hồ hởi phấn khởi vẫy chào người dân.” Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Lập đã viết ý kiến này trên blog của ông về buổi dàn dựng đi chúc Tết người dân của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng vào ngày mùng Một Tết, tức hôm thứ Bảy vừa qua.



Nhiều người khác cho rằng hành động của ông Trọng rất giả dối, khi ông ôm trẻ em hay thăm hỏi người dân, trong khi nhà cầm quyền của ông đang nhốt những bà mẹ, bắt họ phải lìa xa con mặc dù họ không làm gì khác ngoài việc lên tiếng kêu gọi dân chủ cho đất nước. Những dân oan thì nói rằng ông nên thăm hỏi họ, thay vì ra đường làm bộ vẫy chào người này, người kia cho báo cộng sản đăng hình.



Chẳng hạn như tờ VNExpress viết về buổi “Tổng bí thư đi xe buýt, bách bộ chúc Tết người dân” kèm với một số hình ảnh như sau:



“Sáng mùng 1 Tết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên xe buýt tuyến Hồ Gươm tham quan trung tâm Hà Nội.



“Cùng đi với ông có Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng một số lãnh đạo cấp cao.



“Ông vẫy tay chào người dân và du khách đi bên đường.

“Dâng hương tại các di tích lịch sử, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cẩn cáo các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cầu cho quốc thái dân an.

Ông lì xì em bé Hà Nội bước sang tuổi mới, thăm hỏi và chúc Tết các cụ cao niên ở vườn hoa Lý Thái Tổ.”



Trước bản tin này, nhiều người viết trên mạng xã hội rằng việc làm của Trọng tại Hà Nội là “kịch cỡm,” “giả tạo”.



Anh Trịnh Bá Phương, một nhà đấu tranh về quyền đất đai và con trưởng của bà Cấn Thị Thêu, người đang bị giam trong lao tù cộng sản, nói với đài VOA, “Đây là một vở diễn để gần dân. Ông Trọng bế những đứa trẻ như thế, nhưng thực tế là trong những ngày giáp Tết, có nhiều đứa trẻ phải xa mẹ của nó như trường hợp của hai đứa con của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những con nhỏ của chị Nga. Cả chị Thúy Nga và chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì đang ở trong tù. Nhà nước cộng sản họ bắt bỏ tù những người mẹ để họ cách ly những đứa con ra khỏi mẹ là những tội ác. Trong khi những người bị bắt hoàn toàn vô tội. Họ chỉ đòi quyền căn bản của con người thôi.”



Hai bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga đã bị nhà cầm quyền Việt Nam lần lượt bắt vào tháng 10 và tháng Một vừa qua, với cáo buộc là hoạt động “tuyên truyền chống nhà nước.”



Một nhà hoạt động khác là anh Lã Việt Dũng cũng chung suy nghĩ với anh Phương.

Anh Dũng nói với VOA, “Công an dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản đã bắt người ta ngay trước Tết, không cho những đứa trẻ đấy được ăn Tết, mà ông Trọng lại thể hiện hình ảnh là ông ta rất là yêu nhi đồng. Đó là hình ảnh tương phản. Một lãnh đạo Đảng Cộng Sản có vẻ rất thương yêu nhi đồng trong khi cấp dưới đã bắt những người mẹ chỉ vì họ lên tiếng phản đối những chính sách của Đảng Cộng Sản.”



Anh Dũng cho rằng các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cần gặp gỡ những người dân khác, trong các hoàn cảnh khác để thực sự gần dân và hiểu được những gì người dân đang phải trải qua.



Anh Dũng nói, “Ông ý nên đi thăm dân oan. Bây giờ thì ở Trung Tâm Tiếp Dân của Thanh Tra Chính Phủ ở Hà Đông thì dân oan họ vẫn cơ cực, họ vẫn ở đấy. Thì ông ấy nên đi thăm để ông ấy hiểu cuộc sống người ta khổ như thế nào, và ông ý cũng như Đảng Cộng Sản họ có cái phương hướng giải quyết một cách triệt để cho người dân, cho dân oan thì hơn. Ông ý cũng có thể đi những nơi người dân họ nghèo khổ nhiều hơn là ông ý đi trên một chiếc xe buýt long lanh như vậy.”



Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho biết rằng nhiều người dân ở vùng Dương Nội, Hà Đông gặp nhiều bất công khi đất đai lâu đời của họ bị lấy để phục vụ các dự án phát triển đô thị. Giờ đây họ bị thất nghiệp và nghèo khó. Anh nói “nếu muốn tạo hình ảnh gần dân,” ít nhất ông Trọng “phải đến gặp những người dân oan như chúng tôi.”



Ở một bình diện rộng hơn, anh Phương nói về những việc nhà cầm quyền cần làm để tạo lòng tin trong nhân dân:



“Lãnh đạo Việt Nam phải thay đổi tất cả các cơ chế, thay đổi chính sách, phải thay đổi luật đất đai, để trả cho người dân quyền tư hữu đất đai. Một lãnh đạo, một chính phủ phải là do người dân bầu lên. Tôi có lời khuyên cho họ là hãy cứ để bầu cử tự do để dân lựa chọn ra những người có tâm, có tầm, có tài đức. Chắc chắn lúc đó những người nào hoàn thành tốt nhiệm vụ dân giao thì người đó sẽ được dân tin nhiệm. Hiện nay họ tự bầu với nhau. Họ phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam.”