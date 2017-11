Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bầu hội đồng quản trị niên khóa 2018 -2023

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã mãn nhiệm kỳ 2015 -2017. Theo đúng nội quy, chiều Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017 Tổng Hội đã tổ chức bầu tân Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia St, Suite 205, Westminster, CA 92683.Võ sư Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch cùng Hội Đồng Quản Trị THPTVTTG tuyên bố mãn nhiệm kỳ 2015 – 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế giới qui tụ hầu hết các võ sư thuộc các môn phái khác nhau để tạo tình đoàn kết, và phát triển võ thuật tại hải ngoại, nhất là cho giới thanh, thiếu niên Việt Nam. Đến tham dự buổi họp bầu tân Hội Đồng Quản Trị, có sự hiện diện của các võ sư Lý Hoàng Tùng, Nguyễn Phước Phillip, Bắc Phong Từ Võ Hạnh, Kiều Công Lang, Lê Hữu Quế, Văn Công Định, Trần Như Đẩu, Kiều Quang Chẩn, Bùi Duy Cảnh, Nguyễn Khiêm, Nguyễn Quang Toàn, Đặng Thành Phước, Nguyễn Quốc Cường, Huỳnh Long, tiến sĩ Phan Ngọc Tiếu, giáo sư Lê Đình Trung, giáo sư Tăng Bảo Can, TS Cai Văn Khiêm, cựu Trung Tá Dù Phạm Đình Cung, dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn; võ sư kiêm Thị Trưởng Tạ Đức Trí, cô Thảo Ly, giáo sư Tâm Vô Lệ (Giám Đốc Thư Viện VN Toàn Cầu) và một số cơ quan truyền thông.Võ sư Nguyễn Phước Phillip (Phó Chủ Tịch Nội Vụ THPTVTTG) và cô Thảo Ly (huấn luyện viên Taekwondo) điều hợp buổi họp. Sau nghi thức chào cờ khai mạc và lời chào mừng của võ sư Phillip Nguyễn gửi đến Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức (Phụ tá Đặc Biệt của TNS Janet Nguyễn) quý quan khách, các vị võ sư và đại diện các cơ quan truyền thông.Sau đó, ông mời võ sư Lý Hoàng Tùng lên tuyên bố mãn nhiệm. Võ sư Chủ Tịch mời các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng lên sân khấu và ông tuyên bố “Nhiệm Kỳ 2015 – 2017 của Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đến đây mãn nhiệm để chúng ta tổ chức cuộc bầu cử tân Chủ Tịch HĐQT cho nhiệm kỳ mới.”Võ sư Lý Hoàng Tùng phát biểu sau khi tái đắc cử Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. THPTVTTG (Thanh Phong/ Viễn Đông)Võ sư Phillip Nguyễn mời các võ sư Kiều Công Lang, Từ Võ Hạnh, Tạ Đức Trí , TS Phan Ngọc Tiếu, TS Cai Văn Khiêm và DS Nguyễn Đình Thức thuộc Hội Đồng Giám Sát của Tổng Hội lên bàn điều khiển cuộc bầu cử. Trước tiên Hội Đồng Giám Sát hỏi có ai tình nguyện? Không có ai giơ tay. Sau đến phần giới thiệu.Các võ sư Lý Hoàng Tùng, Lê Hữu Quế, Văn Công Định, Trần Như Đẩu, Nguyễn Khiêm, Kiều Quang Chẩn, Nguyễn Phước Phillip được đề nghị nhưng chỉ có hai võ sư Lý Hoàng Tùng và Lê Hữu Quế nhận lời; các võ sư khác nêu nhiều lý do khác nhau để thoái thác. Cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu, và kết quả: võ sư Lý Hoàng Tùng được 48/56 phiếu; võ sư Lê Hữu Quế được 4/56 phiếu. Có hai phiếu trắng và hai phiếu bất hợp lệ.Võ sư Tạ Đức Trí thay mặt Ban Giám Sát tuyên bố võ sư Lý Hoàng Tùng tái đắc cử Chủ Tịch HĐQT Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới nhiệm kỳ 2018 -2023 và ông ca ngợi Võ sư Lý Hoàng Tùng là người có tâm huyết, đã đóng góp rất nhiều cho nền võ thuật tại hải ngoại. Ông là một trong những người đầu tiên đã có công kết nối nhiều môn phái võ công cùng ngồi lại với nhau trong Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới. Võ sư Lý Hoàng Tùng rất xứng đáng là người lãnh đạo THPTVTTG và chúng tôi luôn ủng hộ ông”.Ban Giám Sát chủ tọa cuộc bầu cử. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Võ sư Lý Hoàng Tùng phát biểu sau khi được tuyên bố tái đắc cử, “Tôi vô cùng xúc động và cám ơn quý vị đã tín nhiệm và bầu chọn tôi vào chức Chủ Tịch Tổng Hội PTVTTG. Chức vụ này là trọng trách lớn lao trước sự lớn mạnh của Tổng Hội. Tôi xin đảm nhận và căn cứ Nội Quy, tôi sẽ mời chọn các thành viên vào Hội Đồng Quản Trị và các Trưởng Ban, Ngành của Tổng Hội.“Sau khi kiện toàn tân Hội Đồng Quản Trị chúng tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt một ngày gần đây. Một lần nữa, xin cám ơn quý quan khách, qúy vị cố vấn, qúy vị Chưởng Môn và các võ sư, huấn luyện viên lời cám ơn chân thành và tốt đẹp nhất của chúng tôi.”Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới có trụ sở tại 18884 Brookhurst St, Fountain Valley, CA. 92708. Liên lạc VS. Lý Hoàng Tùng (714) 448-7902, VS Phillip Nguyễn (714( 390-5542. Email: thptvttg@yahoo.com & vanhocvothuat@yahoo.com.