Tổng thống 60 tuổi lái xe cháy mặt đường

Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, năm nay 60 tuổi, mới đây đã thực hiện một cú drift (kiểu lái cố tình làm trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển xe theo hướng mong muốn ở tốc độ nhất định) đỉnh cao bằng xe BMW M3 trên đường đua.

Thông tấn xã Turkmenistan đã đăng tải một đoạn video ghi cảnh người đứng đầu đất nước thăm tới một đường đua để kiểm tra loại xe mới mua cho Bộ Nội vụ nước này. Tổng thống Berdimuhamedov đã chọn một chiếc xe và tự mình lái thử.

Nhà lãnh đạo này không chỉ đi thử xe với tốc độ cao mà còn thể hiện kỹ thuật drift như một tay đua đường phố đích thực. Tổng thống đa tài này gần đây còn biểu diễn một bài hát tự sáng tác và tự đánh guitar trên sóng truyền hình quốc gia.

Ông Berdimuhamedov hiện đang đảm nhiệm nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3, ông tái cử vào tháng 2 vừa qua.

Tin bài khác đáng chú ý:

– Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông đã từ chối đề cử “Nhân vật của năm” của Time sau khi tạp chí này đề nghị phỏng vấn và chụp hình ông nhưng không khẳng định ông là người được chọn.

– Công an Bắc Kinh đang điều tra cáo buộc ngược đãi trẻ em tại một trường mẫu giáo do công ty RYB Education Inc điều hành, hôm 25/11 cho biết, đã bắt giữ một giáo viên. Reuters dẫn cáo buộc cho hay, trẻ em tại trường mẫu giáo bị “quấy rối tình dục, bị đâm kim và phải uống những viên thuốc lạ”.

– Các tay súng tấn công một thánh đường ở bắc Sinai đã cầm cờ của IS, giới chức Ai Cập hôm 25/11 cho biết. Theo cập nhật mới nhất của thông tấn xã nước này, số người chết trong vụ tấn công đã tăng lên 305, gồm cả 27 trẻ em.

– Núi lửa Agung ở Bali, Indonesia lúc 5h30 chiều (giờ địa phương ngày 25/11) đã phun trào lần thứ hai, phun tro cao tới 1.500m kể từ miệng núi lửa. Nhà chức trách Indonesia khuyên người dân không hoảng loạn và cho biết thêm, sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali vẫn hoạt động bình thường.

– Lúc 6h30 sáng ngày 25/11, lực lượng canh gác bờ biển Nhật tìm thấy thi thể một nam giới và các phần của một thuyền gỗ, nghi là từ Triều Tiên trôi dạt tới. Thi thể được tìm thấy ở đảo Sado, ngoài khơi bờ biển tỉnh Niigata của Nhật cùng một hộp thuốc lá và các vật dụng cá nhân khác có tiếng Triều Tiên.

– Người thân của 44 thủy thủ trên chiếc tàu ngầm Argentina mất tích đã từ bỏ hy vọng và quay về nhà sau nhiều ngày chờ đợi tại căn cứ hải quân Mar del Plata. Tàu ngầm ARA San Juan mất tích 10 ngày trước trong khi lượng oxy trên tàu chỉ đủ cung cấp trong 7 ngày. Hải quân Argentina thề tiếp tục tìm kiếm và từ chối xác nhận là các thủy thủ đã chết.

– Một con hổ vườn thú được phát hiện lang thang trên đường phố Paris hôm 24/11, gây ảnh hưởng tới giao thông công cộng, khiến lực lượng khẩn cấp của nước này vội vã lao tới hiện trường. Con vật sau đó đã bị bắn chết, cảnh sát Pháp cho hay.

