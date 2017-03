Tony Hoàng gốc tị nạn trở thành giám đốc công nghệ sinh học

Tony Hoàng (Albany Business Review)ALBANY - Tổng Giám Đốc Tony Hoàng đã viết một bài đăng trên trang sau của trang xã luận cho báo Huffington Post mới đây, trong đó anh thuật lại cuộc hành trình của gia đình anh từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.Tony Hoàng, 30 tuổi, là sinh viên của trường đại học University of Albany, có bằng tiến sĩ, nhiều bằng sáng chế, và đang là giám đốc điều hành của Advanced Modular Instruments, một công ty chuyên cung cấp dữ kiện nhanh chóng cho các khoa học gia trên khắp thế giới. Anh là một trong số 40 người thắng giải 40 Under 40 dành cho những người thành công dưới 40 tuổi của tạp chí Albany Business Review trong năm nay, và là người lãnh giải thưởng Technology Entrepreneur (Doanh Nhân Công Nghệ) của Business Review.Trong bài viết dành cho Huffington Post, Tony Hoàng mô tả cuộc hành trình của gia đình thoát khỏi chế độ cộng sản khi anh mới có 4 tuổi và đến được nước Mỹ.Tony Hoàng viết, “Chúng tôi đã rời khỏi Việt Nam không mang theo gì cả, để tìm kiếm một cuộc sống mới ở Mỹ. Gia đình tôi sống sót nhờ tiền trợ cấp xã hội, và tôi nhớ khi còn nhỏ sắp hàng chờ để đổi food stamp để lấy sữa bột.”Tony Hoàng nói rằng nhờ cuộc tranh đấu này nên anh đã được rèn luyện để đạt thành công trong vai trò một khoa học gia và một doanh gia. Anh kể lại kinh nghiệm sửa chữa những máy bị hỏng mà gia đình mua từ tiệm Goodwill về dùng, và việc xem chương trình “Bill Nye, The Science Guy” trên đài công PBS, xem đó là một số bài học sớm nhất cho anh.“Điều mà tôi nhận ra là cho dù có cả mọi nguồn lực trên thế giới, điều quan trọng nhất vẫn là ý chí muốn đạt thành công và tạo ra sự khác biệt,” anh viết.