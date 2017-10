Trả lại cho ngài

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Trong đời sống, nhất là trong đời sống làm ăn và chính trị, thỉnh thoảng người ta gài bẫy để triệt hạ nhau. Câu chuyện gài bẫy Chúa Giêsu mà người Biệt Phái và những người trong nhóm Hêrôđê hợp tác để thực hiện là một câu chuyện rất thú vị.



Bởi vì Chúa Giêsu đã không sập bẫy của họ, nhưng qua việc họ làm Ngài đã khiến họ nhận ra bổn phận của họ trong xã hội này và nhất là bổn phận họ phải có trong việc trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài.



Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ sập bẫy của họ, nhưng họ vẫn nói giọng điệu có vẻ lịch sự để gài bẫy Ngài, mặc dù trong lòng họ có thể nghĩ rằng lần này thì ông Giêsu sẽ không thoát khỏi sự hớ hênh: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”



Nếu nói rằng phải nộp thuế cho Xê-da thì chuyện gì sẽ xảy ra và nếu nói rằng không cần nộp thuê cho Xê-da thì Ngài sẽ bị người ta bắt bẻ những điều gì?





Đồng tiền mang hình Ceasar (Xê-da)



Ai cũng rõ Xê-da là hoàng đế Roma là nước đang cai trị và đô hộ người Do Thái lúc bấy giờ. Nếu Chúa Giêsu nói phải nộp thuế cho ngoại bang thì người Biệt Phái sẽ gán cho Ngài tội phản quốc. Nếu Chúa nói không cần nộp thuế cho ngoại bang thì những người theo vua Hêrôđê, là vua Do Thái đang chấp nhận sự thống trị của ngoại bang, sẽ tố cáo Chúa Giêsu tội chống lại đế quốc Roma. Chúa Giêsu đã đề nghị với họ cho Ngài xem đồng tiền nộp thuế ra sao. Ngài đã hỏi họ, hình ở trên đồng tiền là của ai. Họ trả lời là của Xê-da và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng một câu trả lời rất danh tiếng: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”



Tất cả ba thánh sử Matthêu, Marcô và Luca đều tường thuật cuộc gài bẫy này. Những lời tường thuật câu trả lời danh tiếng của Chúa na ná như nhau: Cái gì của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da; cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.



Qua câu trả lời của Chúa Giêsu và áp dụng câu này vào trong cuộc sống chúng ta thấy rằng nộp thuế ở mọi nơi là chuyện bắt buộc, chẳng có nơi nào thoát thuế, trừ khi chúng ta lên rừng hay đi ra một hoang đảo nào đó thì may ra mới thoát khỏi việc trả thuế. Việc đóng thuế của một công dân ở nơi trần thế là một trách nhiệm. Nhưng người tín hữu đừng quên rằng chúng ta là những công dân của Nước Trời, chúng ta có bổn phận phải trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.



Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là những gì trong cuộc sống trần thế này thuộc về Thiên Chúa để trả lại cho Ngài? Một chiếc xe hơi, một cái nhà hay là số tiền có trong nhà băng? Hầu như những cái đó chúng ta quí lắm, nhưng chẳng ai mang được những thứ của cải đó vào trong cuộc sống đời sau.



Vậy phải trả lại cho Chúa những gì? Hãy trả lại cho Thiên Chúa tấm lòng kính mến thực sự của loại thụ tạo biết tôn nhận Đấng Tối Cao. Hãy trả lại cho Thiên Chúa việc thờ phượng tin yêu của mỗi người. Hãy trả lại cho Thiên Chúa bằng việc tuân giữ các giới răn của Ngài. Hãy trả lại cho Thiên Chúa bằng việc tông đồ, bác ái. Hãy trả lại cho Thiên Chúa bằng việc can đảm tôn vinh thánh danh Ngài.