Trải nghiệm liệu pháp thay da sinh học tiết kiệm nửa chi phí

Thay da sinh học là giải pháp trị liệu thẩm mỹ tiên tiến hiện nay, được cải tiến thường xuyên để nâng cao tác dụng. Trước đây để tái tạo da, người ta sử dụng những sản phẩm chứa axit để làm bong tróc lớp da ngoài cùng, để lộ lớp da non, hồng mịn như mong muốn. Tuy nhiên, các axit và mỹ phẩm lột da này có thể gây kích ứng và biến chứng về sau bởi da không được tái tạo và thay mới đúng chu trình sinh học.

Việc thay da bằng cách lột tẩy, bào mòn với hóa mỹ phẩm không được kiểm định an toàn có thể gây ra nhiều kích ứng cho da.

Thay da sinh học bằng công nghệ “ma trận”

Thay da sinh học thực chất là quá trình đẩy mạnh cơ chế tái tạo da tự nhiên của cơ thể. Thay da đúng chu trình sinh học là sự đào thải có chọn lọc các tế bào biểu bì già cỗi hoặc đã chết nhưng vẫn còn tích tụ trên bề mặt da. Kèm theo đó là quá trình kích thích tái tạo, sản sinh tế bào cũng như collagen mới để thay thế và bổ sung cho cấu trúc da bên trong. Cơ chế này giúp làn da liên tục được làm mới, duy trì sự khỏe mạnh và tăng cường sức sống.

Nhưng bản chất quá trình đào thải và tái tạo tự nhiên của da diễn ra chậm và không toàn diện, chưa kể đến độc tố, tế bào chết tích tụ khiến da ùn ứ, bí bách, làm cản trở quá trình tự làm mới tự nhiên của làn da. Do đó, để duy trì sự tươi mới, khỏe mạnh, da cần thêm tác động sinh học hỗ trợ nhưng phải đảm bảo tính nhẹ nhàng và hiệu quả chứ không phải bằng các cách lột tẩy bên ngoài. Vì thế, Viện thẩm mỹ công nghệ cao Cosmo cho ra đời liệu pháp thay da sinh học công nghệ cao tiên tiến E-Matrix RF.

Thay da sinh học bằng công nghệ cao là giải pháp trị liệu thẩm mỹ mới hiện nay, có thể tái tạo, phục hồi tổn thương và trẻ hóa da mạnh.

E-Matrix RF sử dụng nguồn năng lượng RF (Radio Frequency) lưỡng cực với tần số vô tuyến phân đoạn bi-polar dưới hình thức của một ma trận li ti gồm 64 điện cực thông minh. Nguồn năng lượng này khi tác động lên da sẽ hình thành các chấn thương giả nhỏ dưới bề mặt biểu bì để khởi tạo các phản ứng đào thải tế bào biểu bì già cỗi ở lớp thượng bì và tự làm lành từ bên trong của làn da. Lúc này, cơ thể sẽ được kích hoạt để nhả ra các collagen mới nhờ hệ thống nguyên bào sợi được kích thích.

Đặc trưng của năng lượng RF từ hệ thống máy Matrix là khả năng xâm nhập sâu, tác động chính xác tới vị trí cần điều trị để nâng cao khả năng sản xuất collagen mà vẫn giữ nguyên vẹn các mô xung quanh, không làm biến đổi sắc tố da. Hơn nữa, sóng RF có khả năng chọn lọc loại bỏ biểu bì già cỗi, tế bào chết để thay mới làn da, chứ không lột da thành lớp, mảng.

Thay da sinh học ba trong một

Hầu hết các loại da đều có thể thực hiện thay da sinh học với E-Matrix RF bởi khả năng điều chỉnh linh hoạt các tần số năng lượng thích hợp với từng tình trạng da của công nghệ này.

E-Matrix RF chuyên trị những làn da khô sạm, không đều màu, da bị sần sùi vì nhiều tế bào chết tích tụ; da bị sẹo rỗ, sẹo thâm do mụn trứng cá để lại, lỗ chân lông to; da bị các vấn đề về lão hóa như nếp nhăn li ti, da khô, kém mịn màng. Do vậy, thay da sinh học E-Matrix RF là phương pháp tái sinh làn da ba trong một: vừa trẻ hóa, vừa tái tạo, vừa làm sáng mịn da.

Ngay sau lần điều trị đầu tiên bằng E-Matrix RF, làn da được tái tạo mạnh và trở nên sáng mịn hơn, mềm mại thấy rõ, tình trạng sẹo rỗ lâu năm, lỗ chân lông to cũng được cải thiện. Xem chi tiết tại đây.

E-Matrix RF giúp kích thích sản sinh collagen làm đầy các vùng da bị lõm, giúp bề mặt da bằng phẳng, mịn màng trở lại, đồng thời lỗ chân lông cũng được thu nhỏ, se khít.

